Investigadores del CONICET premiados por el Senado por sus aportes a la ciencia argentina

FOTO: Homenajeados durante la octava edición de la Mención de Honor al Valor Científico. Foto: gentileza Honorable Senado de la Nación.

Durante la octava edición de la Mención de Honor al Valor Científico, el Senado de la Nación Argentina distinguió a investigadores e institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) por sus significativos aportes al desarrollo científico y tecnológico del país. La ceremonia, que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo, reunió a representantes de las 24 jurisdicciones del país, quienes fueron postulados por senadores de diferentes bloques políticos.

Los premios abarcaron una amplia gama de disciplinas, incluyendo medicina, biotecnología, ingeniería, energía, biodiversidad, ciencias sociales y producción agropecuaria. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, presidida por Eduardo de Pedro y su vicepresidenta Romina Almeida, fue la encargada de otorgar estos reconocimientos. Durante su discurso, de Pedro destacó el compromiso de la comunidad científica y la importancia de la investigación para el futuro del país, mientras que Almeida resaltó el carácter federal de la iniciativa.

Entre los investigadores galardonados se encuentran Daniela Hozbor, del Instituto de Biotecnología y Biología Molecular (IBBM, CONICET-UNLP), reconocida por sus contribuciones al estudio de la tos convulsa y la mejora de las estrategias de inmunización; y Carlos Lanusse, investigador superior del CONICET, por su trayectoria en farmacología veterinaria y sanidad animal. También fueron premiadas Laura María Vargas Roig, del Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo (IMBECU, CONICET-UNCUYO), por su investigación sobre los mecanismos moleculares del cáncer, y Estela Soledad Cerutti, investigadora principal y directora del CCT CONICET San Luis, por sus aportes en metodologías analíticas.

En el ámbito de la ingeniería y la tecnología, recibieron distinciones Marcelo Gustavo Molina, del Instituto de Energía Eléctrica (IEE, CONICET-UNSJ), por sus contribuciones a las redes inteligentes y energías renovables; y Carlos Manuel De Marziani, del Instituto de Investigación en Electrónica, Control y Procesamiento de Señales (IIDEPyS, CONICET-UNPSJB), por su trabajo en procesamiento digital de señales y telecomunicaciones.

En el área de biotecnología y salud, fueron premiados María Julia Ousset, investigadora del Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (CITAAC), y Diego Ojeda, por su participación en el desarrollo de pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra el SARS-CoV-2. También fue reconocida Cristina Weber, becaria doctoral del CONICET en el Instituto de Histología y Embriología de Mendoza (IHEM, CONICET-UNCUYO), por sus aportes al diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas.

Otros galardonados incluyen Lucio Ibiricu, paleontólogo del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología (IPGP-CONICET), y Renata Reinheimer, del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL, CONICET-UNL). El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (IIDyPCa, CONICET-UNRN) fue premiado por su producción de conocimiento sobre diversidad cultural y desarrollo regional.

La ceremonia también reconoció a la Línea de Investigación en Extracción Directa de Litio del Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJU, CONICET-JUJU-UNJU) por sus investigaciones en tecnologías para la recuperación de litio.