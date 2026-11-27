Un reciente estudio realizado por científicos de la Universidad de Zhejiang identificó dos etapas críticas en el desarrollo infantil en las que el tiempo frente a las pantallas podría ser especialmente perjudicial para el aprendizaje y la memoria de los niños. Estas etapas son la infancia y el inicio de la educación formal. Los investigadores encontraron que una mayor exposición a las pantallas durante estos periodos se asoció con un rendimiento académico más bajo y una memoria de trabajo más débil en años posteriores.

La investigación, que siguió a niños desde el año 1 hasta los 8 años, reveló que aquellos que pasaron más tiempo viendo pantallas durante la infancia y alrededor del comienzo de la escuela primaria tendieron a tener un desempeño académico inferior a los 9 años y una memoria de trabajo menos efectiva a los 10.5 años. Esto sugiere que no solo la cantidad de tiempo frente a las pantallas es relevante, sino también el momento en que se produce esa exposición.

Los expertos en desarrollo infantil enfatizan la importancia de comprender los efectos a largo plazo del uso de dispositivos digitales, especialmente a medida que estos se convierten en una parte común de la vida de los niños. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Academia Americana de Pediatría sugieren evitar la exposición a pantallas en los primeros 18 a 24 meses de vida y limitar el tiempo a menos de una hora diaria para niños de 2 a 5 años. Sin embargo, muchos niños pequeños pasan considerablemente más tiempo frente a las pantallas.

El estudio, publicado en el World Journal of Pediatrics, analizó datos de 502 niños que formaban parte del grupo de nacimiento Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes (GUSTO). Los padres informaron sobre los hábitos de visualización de pantallas de sus hijos en seis momentos diferentes entre la infancia y la niñez media. Posteriormente, los investigadores evaluaron el rendimiento académico y la memoria de trabajo de los niños varios años después.

La memoria de trabajo es la capacidad del cerebro para retener y manipular información temporalmente, lo cual es fundamental para el aprendizaje diario, permitiendo a los niños seguir instrucciones, resolver problemas matemáticos y entender oraciones. Los resultados mostraron que una mayor exposición a las pantallas en ciertas etapas de la infancia estaba asociada con un rendimiento académico inferior y una memoria de trabajo deficiente más adelante en la vida, siendo las edades 1 y 6 las más destacadas.

Los investigadores notaron que los niños que acumulaban más tiempo frente a las pantallas a lo largo de su infancia también tendían a obtener calificaciones académicas más bajas. Sin embargo, la fuerza de estas asociaciones variaba dependiendo de cuándo ocurrió la exposición, lo que sugiere que algunas etapas de desarrollo son más sensibles que otras.

Una posible explicación es que el tiempo frente a las pantallas puede desplazar actividades que son importantes para el desarrollo cognitivo, como las conversaciones con cuidadores, el juego imaginativo y la exploración práctica del mundo físico. Estas experiencias son esenciales para que los niños desarrollen habilidades de lenguaje, atención, memoria y resolución de problemas.

Los autores del estudio afirmaron: "Los efectos que observamos a la edad de 1 año fueron los más grandes entre todos los puntos de tiempo que examinamos. Esto sugiere que la primera infancia puede ser una ventana de sensibilidad elevada, cuando el cerebro en desarrollo es particularmente vulnerable al desplazamiento de interacciones de aprendizaje por el tiempo frente a las pantallas". Además, se sorprendieron al ver que, aunque el uso de pantallas a los 2 y 3 años no mostró vínculos significativos, las asociaciones volvieron a aparecer a los 6 años, cuando los niños comienzan la escolarización formal.

Aunque el estudio identifica asociaciones y no prueba que el tiempo frente a las pantallas cause directamente peores resultados cognitivos o académicos, los resultados subrayan la importancia de gestionar los hábitos de pantalla de los niños en diferentes edades. Los investigadores resaltaron que incluso pequeñas diferencias en el tiempo frente a las pantallas pueden ser significativas. Un aumento adicional de una hora de visualización diaria podría no generar una diferencia notable en las habilidades académicas de un niño individual, pero cuando patrones similares ocurren en una gran población, incluso diferencias relativamente pequeñas en el rendimiento promedio podrían aumentar el número de niños que enfrentan dificultades académicas.

Por lo tanto, los investigadores sugieren que los esfuerzos para fomentar hábitos de pantalla más saludables deberían comenzar durante la infancia, con un énfasis renovado en la transición a la escuela primaria. Esto reconoce que las necesidades de desarrollo de los niños continúan cambiando más allá de sus años de niñez temprana.

Finalmente, los autores del estudio subrayan que la cantidad de tiempo que los niños pasan frente a las pantallas es solo una parte de un panorama mucho más amplio. Futuros estudios deberían investigar si la calidad del contenido digital, los tipos de dispositivos utilizados y si los padres ven e interactúan con sus hijos durante el tiempo frente a la pantalla influyen en los resultados de desarrollo. Comprender estas diferencias podría ayudar a los investigadores a desarrollar recomendaciones más específicas que consideren no solo cuánto tiempo pasan los niños frente a las pantallas, sino también cuándo y cómo interactúan con la tecnología digital.