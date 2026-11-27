Un reciente estudio de la Universidad Internacional de Florida (FIU) advirtió sobre una crisis de extinción que podría estar gestándose en las profundidades del océano, donde se creía que la vida marina estaba a salvo de las amenazas ambientales. Este análisis, que abarcó más de una década de datos genéticos, reveló señales preocupantes de riesgo de extinción en cinco especies de peces y camarones de aguas profundas en el Golfo de México.

Dirigido por el científico marino Pedro A. Peres del laboratorio Bracken-Grissom, el estudio se centró en tres especies de peces linterna y dos especies de camarones de aguas profundas, recolectados entre 2011 y 2023. Los investigadores analizaron el ADN de 486 especímenes para determinar cómo han cambiado las poblaciones a lo largo del tiempo y su capacidad para resistir futuros estreses ambientales.

Los resultados fueron alarmantes: cada una de las especies examinadas mostró características genéticas asociadas a un mayor riesgo de extinción. Por ejemplo, el pez linterna Diaphus dumerilii sufrió una reducción del 8% en su diversidad genética en solo 12 años, una caída que se asemeja o supera las disminuciones observadas en animales amenazados a lo largo de períodos mucho más largos.

Además, todas las especies presentaron tamaños efectivos de población relativamente pequeños. Esto no necesariamente indica que los animales sean escasos, sino que sugiere que solo una proporción limitada de individuos está transmitiendo su información genética a las generaciones futuras. Peres destacó que este hallazgo desafía la idea de que las especies de aguas profundas son naturalmente más resistentes debido a sus vastos hábitats.

La diversidad genética es crucial para la adaptación a cambios ambientales, la resistencia a enfermedades y la recuperación de perturbaciones. La coautora del estudio, Heather Bracken-Grissom, enfatizó que la pérdida de esta diversidad puede comprometer la capacidad de las especies para enfrentar amenazas futuras.

El estudio también utilizó modelos climáticos para estimar cómo las condiciones ambientales en el Golfo podrían afectar la disponibilidad de hábitats adecuados en el fondo marino para 2050 y 2100. Las proyecciones indican que cuatro de las cinco especies podrían enfrentar pérdidas de hábitat de hasta el 70%.

Estos resultados son especialmente preocupantes dado el concepto arraigado de que los enormes hábitats y las amplias distribuciones geográficas de los animales de aguas profundas les permiten mantener poblaciones grandes y resilientes. Además, el estudio plantea nuevas interrogantes sobre el impacto ambiental a largo plazo del derrame de petróleo de Deepwater Horizon de 2010, que ya había mostrado reducciones significativas en las poblaciones de animales de aguas profundas.

A pesar de que los científicos no han establecido un vínculo directo entre el derrame de petróleo y los cambios genéticos observados, los resultados sugieren que las perturbaciones ambientales pueden tener repercusiones que van más allá de su impacto inicial. Peres advirtió que algunas poblaciones de aguas profundas podrían haber sido genéticamente vulnerables incluso antes del derrame.

Este estudio, que incluye a coautores como Keith Sellers de FIU y Tracey T. Sutton de la Universidad Nova Southeastern, resalta la importancia de examinar la salud genética de las poblaciones marinas. Monitorear cambios en el ADN a lo largo del tiempo podría ayudar a los científicos a identificar amenazas a la supervivencia de las especies que las encuestas poblacionales convencionales no logran detectar.

Peres concluyó que este estudio es un llamado de atención para la comunidad científica, subrayando la necesidad urgente de integrar el monitoreo genético en las evaluaciones de biodiversidad y la importancia del monitoreo a largo plazo para comprender mejor y detectar cambios en las poblaciones marinas con el tiempo.