Investigaciones recientes sugieren que el sexo biológico y la genética pueden desempeñar un papel crucial en el desarrollo, progreso y tratamiento de trastornos neurológicos. Estos hallazgos, que se presentaron en el congreso Neuroscience 2026, revelan diferencias significativas que podrían ayudar a los investigadores a crear enfoques más personalizados para el tratamiento de condiciones complejas del cerebro. El evento, organizado por la Sociedad de Neurociencia, es la fuente más importante de noticias emergentes sobre la ciencia y la salud del cerebro.

Los investigadores han descubierto que ciertas condiciones neurológicas pueden comportarse de manera diferente según el sexo biológico y la composición genética de una persona. Comprender estas diferencias podría llevar a tratamientos más adaptados a la biología de cada individuo. Dos condiciones que han recibido especial atención son la enfermedad de Alzheimer (EA), un trastorno incurable que daña progresivamente la memoria y otras funciones cerebrales, y la fibromialgia, una enfermedad crónica caracterizada por dolor y fatiga persistentes que afecta entre el 2 y el 4% de la población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de Alzheimer afecta entre 35 y 40 millones de personas en todo el mundo.

Menopausia, genética y enfermedad de Alzheimer

Dos de los nuevos estudios destacan cómo la menopausia y los factores genéticos heredados pueden influir en la vulnerabilidad al Alzheimer y en las respuestas a los tratamientos. Un estudio encontró que las personas portadoras de factores de riesgo genéticos para el Alzheimer respondieron de manera diferente a la terapia hormonal de menopausia (THM) en comparación con quienes no tenían esos riesgos genéticos. Además, los efectos variaron según la combinación de hormonas utilizadas. Estos hallazgos sugieren que tanto el trasfondo genético como la formulación de la terapia hormonal deben considerarse al evaluar opciones de tratamiento. (Mateja Perovic, Universidad de Toronto)

Otro estudio examinó roedores que atravesaban la menopausia y que también portaban factores de riesgo genéticos para el Alzheimer. Los investigadores observaron que los circuitos cerebrales responsables de la memoria se volvían particularmente vulnerables, proporcionando evidencia de que la menopausia puede representar un período crítico de mayor susceptibilidad para las mujeres genéticamente predispuestas a la enfermedad. (Stephanie M. Pérez, Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio)

Diferencias de sexo en el dolor crónico y la inflamación cerebral

Los otros dos estudios exploraron cómo el sexo biológico influye en la sensibilidad al dolor, la actividad inmunitaria y los efectos de la inflamación en el cerebro. En un modelo de ratón de fibromialgia, las hembras mostraron una sensibilidad al tacto aumentada y una mayor activación del sistema inmunológico en comparación con los machos. Los hallazgos sugieren que los procesos biológicos que contribuyen al dolor crónico pueden diferir entre los sexos, lo que podría hacer que los tratamientos adaptados a estas diferencias sean más efectivos. (Yasmin Sahlloul, Universidad de Cincinnati)

Otra investigación descubrió diferencias en cómo la inflamación intestinal prolongada influye en el cerebro. Utilizando un modelo de ratón, los investigadores encontraron que la inflamación intestinal crónica afectaba la función cerebral y los cambios relacionados con la enfermedad de Alzheimer de manera diferente en machos y hembras. Estos resultados brindan evidencia adicional de que el sexo biológico puede influir en la relación entre la inflamación y la enfermedad neurológica. (Nurcan Kilic, Universidad de Dakota del Norte)

Hacia tratamientos más personalizados para los trastornos cerebrales

En conjunto, los cuatro estudios subrayan la importancia de examinar las diferencias de sexo y genéticas al investigar condiciones neurológicas. Al identificar los factores biológicos que influyen en la progresión de la enfermedad y las respuestas a los tratamientos, los investigadores esperan avanzar hacia terapias más precisas para el Alzheimer, la fibromialgia y otros trastornos cerebrales difíciles de tratar. "Estos cuatro estudios ilustran los fascinantes descubrimientos que se pueden realizar al enfocarse en la biología específica de las mujeres o en las posibles diferencias de sexo en los síntomas y factores de riesgo relacionados con la EA", comentó Liisa Galea, PhD, presidenta de la Cátedra de Salud Mental de la Mujer en el Centro de Adicciones y Salud Mental y moderadora de la conferencia de prensa. "La investigación presentada en Neuroscience 2026 nos ayuda a identificar las diferencias específicas que pueden ayudarnos a desarrollar tratamientos más específicos utilizando enfoques de precisión, incluso para algunos de nuestros trastornos cerebrales más complejos."