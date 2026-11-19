Un equipo de investigación internacional presentó una innovadora técnica que utiliza campos magnéticos y pequeñas partículas para estimular regiones profundas del cerebro, lo que podría abrir la puerta a tratamientos menos invasivos para la enfermedad de Parkinson. En experimentos realizados con ratones que presentaban síntomas similares a los del Parkinson, este enfoque mejoró notablemente los problemas de movimiento sin necesidad de electrodos implantados de manera permanente.

La técnica consiste en inyectar nanopartículas magnéticas diseñadas específicamente en una zona objetivo del cerebro. Al ser expuestas a un campo magnético externo, estas partículas generan fuerzas mínimas que activan las células nerviosas cercanas. A diferencia de los tratamientos convencionales de estimulación cerebral, que requieren electrodos quirúrgicamente implantados, este nuevo enfoque utiliza fuerzas magnéticas para influir en la actividad cerebral. Los hallazgos, publicados en la revista Advanced Science, son resultado de la colaboración entre investigadores de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), RWTH Aachen y las universidades de Maastricht (Países Bajos) y Leuven (Bélgica).

Por qué el tratamiento del Parkinson suele requerir implantes cerebrales

La enfermedad de Parkinson se desarrolla cuando las células cerebrales responsables de producir dopamina se descomponen gradualmente. La dopamina es un mensajero químico crucial para el control del movimiento. A medida que sus niveles disminuyen, la comunicación dentro de los circuitos de movimiento del cerebro se interrumpe, contribuyendo a temblores y otras dificultades motoras.

Para algunos pacientes, la estimulación cerebral profunda puede ayudar a controlar estos síntomas. Este tratamiento utiliza un dispositivo conocido como marcapasos cerebral, que se implanta debajo de la clavícula y se conecta a electrodos colocados en el cerebro. Los electrodos suministran estimulación eléctrica a una región llamada núcleo subtalámico (STN, por sus siglas en inglés), ayudando a modificar la actividad anormal en los circuitos cerebrales responsables del movimiento.

Aunque este tratamiento puede proporcionar un alivio significativo, requiere un procedimiento quirúrgico complejo y no funciona para todos. "El procedimiento es relativamente complejo y no siempre exitoso", explicó la profesora Danijela Gregurec del Departamento de Química y Farmacia de la FAU. "Esto desanima a muchos pacientes con Parkinson, y no todos son candidatos adecuados para uno de estos marcapasos".

Los investigadores creen que la estimulación magnética podría ofrecer eventualmente otra opción, permitiendo a los médicos influir en las mismas estructuras cerebrales profundas sin dejar electrodos implantados de forma permanente.