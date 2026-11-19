Innovadora técnica con nanopartículas magnéticas promete revolucionar el tratamiento del Parkinson
Científicos desarrollaron un método que utiliza nanopartículas magnéticas para estimular áreas profundas del cerebro, mejorando significativamente problemas de movimiento en ratones con síntomas similares al Parkinson, sin electrodos implantados.
FOTO: Nanopartículas magnéticas en el tratamiento del Parkinson
Un equipo de investigación internacional presentó una innovadora técnica que utiliza campos magnéticos y pequeñas partículas para estimular regiones profundas del cerebro, lo que podría abrir la puerta a tratamientos menos invasivos para la enfermedad de Parkinson. En experimentos realizados con ratones que presentaban síntomas similares a los del Parkinson, este enfoque mejoró notablemente los problemas de movimiento sin necesidad de electrodos implantados de manera permanente.
La técnica consiste en inyectar nanopartículas magnéticas diseñadas específicamente en una zona objetivo del cerebro. Al ser expuestas a un campo magnético externo, estas partículas generan fuerzas mínimas que activan las células nerviosas cercanas. A diferencia de los tratamientos convencionales de estimulación cerebral, que requieren electrodos quirúrgicamente implantados, este nuevo enfoque utiliza fuerzas magnéticas para influir en la actividad cerebral. Los hallazgos, publicados en la revista Advanced Science, son resultado de la colaboración entre investigadores de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), RWTH Aachen y las universidades de Maastricht (Países Bajos) y Leuven (Bélgica).
Por qué el tratamiento del Parkinson suele requerir implantes cerebrales
La enfermedad de Parkinson se desarrolla cuando las células cerebrales responsables de producir dopamina se descomponen gradualmente. La dopamina es un mensajero químico crucial para el control del movimiento. A medida que sus niveles disminuyen, la comunicación dentro de los circuitos de movimiento del cerebro se interrumpe, contribuyendo a temblores y otras dificultades motoras.
Para algunos pacientes, la estimulación cerebral profunda puede ayudar a controlar estos síntomas. Este tratamiento utiliza un dispositivo conocido como marcapasos cerebral, que se implanta debajo de la clavícula y se conecta a electrodos colocados en el cerebro. Los electrodos suministran estimulación eléctrica a una región llamada núcleo subtalámico (STN, por sus siglas en inglés), ayudando a modificar la actividad anormal en los circuitos cerebrales responsables del movimiento.
Aunque este tratamiento puede proporcionar un alivio significativo, requiere un procedimiento quirúrgico complejo y no funciona para todos. "El procedimiento es relativamente complejo y no siempre exitoso", explicó la profesora Danijela Gregurec del Departamento de Química y Farmacia de la FAU. "Esto desanima a muchos pacientes con Parkinson, y no todos son candidatos adecuados para uno de estos marcapasos".
Los investigadores creen que la estimulación magnética podría ofrecer eventualmente otra opción, permitiendo a los médicos influir en las mismas estructuras cerebrales profundas sin dejar electrodos implantados de forma permanente.
Cómo las pequeñas partículas magnéticas estimulan las células cerebrales
La nueva tecnología aprovecha la capacidad de ciertas células nerviosas para detectar presión física y fuerzas mecánicas.
"Utilizamos nanopartículas magnéticas que implantamos en el cerebro", explicó Gregurec. "Tienen una forma y una estructura magnética especiales. Fueron desarrolladas para transformar campos magnéticos en pequeñas fuerzas mecánicas".
En lugar de enviar pulsos eléctricos directamente al cerebro, la técnica utiliza estas partículas para producir movimientos físicos extremadamente pequeños cuando se aplica un campo magnético.
"El método tradicional establece una conexión eléctrica con el cerebro", dijo. "En contraste, utilizamos los mecanosensores naturales de las neuronas para influir en las regiones profundas del cerebro".
El proceso funciona al cambiar suavemente la forma de las membranas de las células nerviosas cercanas. Imagine presionar un dedo contra un globo inflado y crear una pequeña hendidura en su superficie. Las partículas magnéticas producen un efecto similar a escala microscópica.
Esta leve deformación abre canales especializados en la membrana celular que responden a la presión mecánica. Una vez abiertos, estos canales permiten que partículas cargadas eléctricamente llamadas iones ingresen a las células nerviosas, cambiando su actividad eléctrica y proporcionando una forma de estimular los circuitos cerebrales objetivo.
Estimulación cerebral magnética mejora el movimiento en ratones
Para investigar si la tecnología podría aliviar los síntomas del Parkinson, el equipo de investigación internacional realizó experimentos con ratones que presentaban daños en los mismos tipos de células nerviosas productoras de dopamina afectadas por la enfermedad en humanos. Este daño causó dificultades de movimiento que se asemejan a las que experimentan los pacientes con Parkinson.
"Junto con nuestros socios de Maastricht, inyectamos nanopartículas magnéticas desarrolladas en la FAU en el núcleo subtalámico de los animales", explicó Gregurec. "Esa es la misma región del cerebro que también es un objetivo importante para la estimulación cerebral profunda convencional en la enfermedad de Parkinson".
Los investigadores utilizaron técnicas de inyección estereotáxica precisas para entregar las partículas en la ubicación deseada. Estos métodos se basan en coordenadas tridimensionales cuidadosamente calculadas para guiar los instrumentos hacia estructuras cerebrales específicas. La colocación precisa fue particularmente importante porque el tratamiento necesitaba afectar los circuitos neuronales correctos involucrados en el movimiento.
Una vez que las partículas fueron posicionadas, los investigadores aplicaron un campo magnético externo. Los resultados fueron alentadores: los ratones mostraron mejoras significativas en sus déficits de movimiento.
"El efecto es aproximadamente equivalente a lo que hubiéramos esperado tras implantar un marcapasos cerebral", afirma Gregurec.
Los hallazgos sugieren que las nanopartículas magnéticas podrían ofrecer una forma diferente de lograr algunos de los beneficios de la estimulación cerebral profunda convencional, sin la necesidad de electrodos implantados de forma permanente.
¿Podrían los futuros tratamientos para el Parkinson utilizar diademas magnéticas?
Otro hallazgo alentador involucró cómo el cerebro respondió a las partículas implantadas con el tiempo. Las nanopartículas magnéticas permanecieron en su lugar durante un período de observación que duró varios meses, y los investigadores no encontraron signos de inflamación. Esto sugiere que las partículas fueron bien toleradas durante los experimentos.
Sin embargo, la entrega de las partículas aún requería una inyección directa en el cerebro. Gregurec y sus colegas ahora están investigando formas de hacer el procedimiento aún menos invasivo.
Una posibilidad es desarrollar partículas que puedan ser inyectadas en el torrente sanguíneo y luego viajar al cerebro cruzando la barrera hematoencefálica. Esta barrera protectora normalmente impide que muchas sustancias que circulan en la sangre ingresen al tejido cerebral. Encontrar una forma de entregar las partículas a través de ella podría eliminar la necesidad de inyecciones directas en el cerebro.
Los investigadores también están explorando dispositivos portátiles compactos capaces de generar los campos magnéticos necesarios para la estimulación. Una posibilidad es una diadema que los pacientes podrían colocarse a sí mismos, lo que potencialmente haría que el tratamiento fuera más conveniente y ajustable.
Estas ideas aún se encuentran en una etapa temprana, y los investigadores prevén que se necesitarán varios años más de desarrollo antes de que la tecnología pueda considerarse para uso clínico.
"Sin embargo, estamos convencidos de que el nuevo método tiene un enorme potencial", afirma Gregurec. "No solo es considerablemente más simple y económico que un marcapasos cerebral convencional, sino que probablemente también es más flexible. Ajustar los parámetros del campo magnético nos permitiría controlar las nanopartículas con mayor precisión".
Más allá de sus posibles aplicaciones médicas, la tecnología también podría convertirse en una valiosa herramienta científica. Al permitir a los investigadores estimular células nerviosas a través de fuerzas mecánicas cuidadosamente controladas, ofrece una nueva forma de explorar cómo los cambios físicos a nivel celular influyen en la actividad cerebral.
Aunque el tratamiento hasta ahora solo se ha demostrado en animales, su capacidad para mejorar el movimiento sin electrodos implantados de forma permanente representa un paso prometedor hacia nuevos enfoques para la enfermedad de Parkinson y la estimulación cerebral.