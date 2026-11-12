Fósiles de Homo naledi revelan un posible entierro exclusivo de mujeres hace 240,000 años

En el corazón del sistema de cuevas Rising Star en Sudáfrica, un equipo de investigadores descubrió un hallazgo sorprendente relacionado con un pariente humano extinto que vivió hace cientos de miles de años. Por primera vez, se recuperaron y estudiaron proteínas antiguas de fósiles de Homo naledi, revelando evidencia de que la cueva podría haber albergado un sitio de entierro exclusivamente femenino.

La investigación, publicada en la revista Cell, plantea la posibilidad extraordinaria de que este lugar represente la primera ubicación de entierro conocida reservada para un solo sexo por un pariente humano que no sea Homo sapiens.

Homo naledi habitó entre hace aproximadamente 335,000 y 241,000 años, y ha fascinado a los científicos desde su descubrimiento en 2013. Esta especie extinta combina características primitivas similares a las de los simios con otras más cercanas a los humanos modernos.

Uno de los mayores enigmas que rodea a Homo naledi es la sorprendentemente similar apariencia de los fósiles adultos recuperados de la Cámara Dinaledi de la cueva. Durante más de una década, los investigadores han luchado por explicar por qué estos individuos mostraron tan poca variación física, normalmente asociada con las diferencias entre machos y hembras.

Para investigar, un equipo de investigación internacional que incluye a la Universidad de York, la Universidad de Copenhague y más de diez instituciones, recurrió a las proteínas preservadas en los restos antiguos.

Los científicos utilizaron una técnica que implicó un grabado ácido suave para recuperar fragmentos de proteínas conocidas como péptidos de esmalte dental fosilizado. Este enfoque les permitió recolectar muestras mientras minimizaban el daño a los valiosos fósiles. En total, examinaron 23 dientes pertenecientes a al menos 20 individuos diferentes.

Los investigadores buscaron específicamente la proteína Amelogenina-Y, producida a partir de un gen en el cromosoma Y masculino. Sorprendentemente, no encontraron evidencia de este marcador específico de los machos.

Para verificar que sus hallazgos fueran confiables, especialistas en la instalación de química de la Universidad de York examinaron los aminoácidos en las muestras. Su análisis confirmó que las proteínas eran genuinamente antiguas y no el resultado de contaminación de fuentes modernas.

¿Podría Homo naledi haber tenido un sitio de entierro exclusivo para mujeres?

El Dr. Marc Dickinson, del Departamento de Química de la Universidad de York, expresó: "La falta de marcadores masculinos en el grupo es realmente fascinante. Es increíblemente emocionante tener una ventana no solo hacia la biología de nuestros ancestros, sino también hacia cómo vivieron".

"Estos hallazgos ofrecen una visión rara de una cultura que, hasta ahora, ha sido difícil de acceder directamente. Los avances en el análisis de proteínas antiguas están abriendo la puerta a una comprensión mucho más rica y matizada de los homínidos antiguos".

Los resultados plantean preguntas importantes sobre cómo vivieron los individuos de Homo naledi, cómo organizaron sus comunidades y cómo trataron a sus muertos. Si la Cámara Dinaledi se utilizó intencionalmente solo para hembras, podría señalar costumbres sociales sorprendentemente elaboradas entre estos antiguos parientes humanos.

Dicha práctica podría incluso sugerir tradiciones de entierro simbólico que se creían exclusivas de Homo sapiens o humanos modernos.

No obstante, los investigadores enfatizan que un sitio de entierro exclusivamente femenino no es la única interpretación posible de la evidencia.

Otra explicación implica la genética de Homo naledi en sí misma. Si la población vivió en un aislamiento extremo, el gen responsable de producir Amelogenina-Y podría haber sufrido una mutación o haber desaparecido por completo.

Bajo ese escenario, algunos de los individuos podrían haber sido machos, a pesar de que sus dientes no contenían la proteína normalmente utilizada para identificarlos.

El esmalte dental antiguo abre una nueva ventana a la evolución humana

La capacidad de recuperar proteínas de fósiles tan antiguos es particularmente valiosa porque el esmalte dental puede proteger material biológico durante períodos extraordinariamente largos.

Palesa Madupe, quien llevó a cabo la investigación durante su trabajo de posdoctorado en la Universidad de Copenhague, explicó por qué los dientes ofrecen una fuente tan importante de evidencia. "A diferencia de los restos encontrados en otros lugares, como fragmentos óseos, las proteínas en el esmalte dental están preservadas porque el esmalte dental, el tejido más duro del cuerpo humano, protege las proteínas de la contaminación ambiental incluso durante millones de años".

"Esto los convierte en portadores ideales de información genética desde tiempos remotos. Nuestro estudio ayuda a resolver el misterio de por qué Homo naledi carecía de variación significativa; probablemente es porque todos podrían haber pertenecido a un solo sexo".

La investigación representa la colección más grande de individuos de una especie homínida extinta jamás examinada mediante análisis de proteínas antiguas. Independientemente de si los fósiles pertenecen enteramente a hembras o incluyen machos con un perfil genético inusual, el descubrimiento proporciona una nueva perspectiva importante sobre Homo naledi. También demuestra cómo las proteínas preservadas en dientes antiguos pueden revelar pistas sobre parientes humanos extintos que sus huesos por sí solos no pueden proporcionar.

A medida que los investigadores continúan indagando en el misterio, los hallazgos podrían redefinir nuestra comprensión de las vidas sociales y las posibles tradiciones de entierro de las especies humanas antiguas.