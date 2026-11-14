Forzar una sonrisa puede hacerte más infeliz, según un estudio de la Universidad de Florida

La relación entre la sonrisa y la felicidad ha sido objeto de estudio durante años, pero un nuevo análisis realizado por la Universidad de Florida sugiere que forzar una sonrisa puede tener efectos negativos en el bienestar emocional. La investigación, que incluyó a más de 1.100 participantes, reveló que mientras una sonrisa artificial puede ofrecer un pequeño impulso de ánimo, sonreír repetidamente bajo presión puede generar frustración y descontento.

El psicólogo Nicholas Coles, Ph.D., lideró el estudio y compartió que su experiencia laboral en atención al cliente lo llevó a cuestionar los hallazgos previos sobre el efecto positivo de sonreír. "Recibí una reprimenda por no sonreír lo suficiente en un parque temático de Florida", comentó Coles. Esta contradicción entre la teoría y la práctica motivó la investigación sobre el impacto de sonreír de manera obligatoria.

En el experimento, los investigadores diseñaron una serie de tareas que simulaban las exigencias de los trabajos de atención al cliente. Se advirtió a los participantes que podrían recibir menos dinero si no sonreían con éxito. El estudio, publicado el 1 de octubre en el Journal of Experimental Social Psychology, mostró que una sonrisa ocasional puede mejorar el estado de ánimo, pero que sonreír repetidamente, especialmente bajo presión financiera, puede tener efectos adversos.

Los resultados indicaron que, al observar imágenes desagradables, una sonrisa podía proporcionar un ligero aumento en la felicidad. Sin embargo, este efecto positivo disminuyó cuando la sonrisa se repitió y se eliminó por completo cuando se combinó con la presión de perder dinero. En el caso de las imágenes agradables, los participantes que sonrieron repetidamente reportaron niveles de felicidad inferiores a aquellos que no forzaron su expresión.

Además, se observó que el forzado de sonrisas en situaciones placenteras estaba asociado con un aumento de la irritación y la ira. Coles explicó: "Si solo se fuerza una sonrisa una vez sin penalizaciones financieras, se puede observar una mejora en la felicidad. Pero cuando se convierte en una tarea repetitiva con consecuencias, el efecto se invierte".

Estos hallazgos podrían explicar por qué las expectativas de mantener una apariencia alegre en el trabajo pueden resultar frustrantes. Políticas como la implementada por Target, que exigía a los empleados sonreír al acercarse los clientes, han sido criticadas por su impacto negativo en la expresión emocional natural.

Coles también sugirió que estas expectativas no solo afectan a los empleados, sino que también pueden influir en los clientes, quienes pueden sentirse obligados a responder positivamente a una amabilidad impuesta. Esto limita la libertad emocional en ambas partes de la interacción.

Finalmente, Coles plantea una reflexión más amplia: en lugar de buscar constantemente aumentar la felicidad, podría ser más beneficioso valorar la simple satisfacción. Sus investigaciones sugieren que los esfuerzos por manufacturar emociones positivas no siempre logran el efecto deseado, y que a veces, intentar demasiado por parecer feliz puede resultar en una experiencia menos placentera.