Estudio revela que químicos persistentes aumentan riesgo de cáncer de mama agresivo en mujeres

Un reciente estudio del Instituto Nacional de Salud (NIH) de Estados Unidos reveló que las mujeres con altos niveles de dos químicos comunes, denominados "químicos eternos", pueden enfrentar un riesgo significativamente mayor de desarrollar un tipo agresivo de cáncer de mama. Esta investigación indicó que las mujeres con mayores concentraciones de ácido perfluorooctanoico (PFOA) y ácido perfluorooctanesulfonico (PFOS) en su sangre tenían hasta un 93% más de probabilidades de padecer esta enfermedad.

Los resultados del estudio se centraron en el cáncer de mama receptor negativo de estrógeno (ER-negativo), una forma que se caracteriza por ser más agresiva y tener peores pronósticos. Aunque se estableció una asociación entre la presencia de estos químicos en la sangre y el aumento del riesgo de este tipo de cáncer, no se encontró un vínculo claro entre estos químicos y el riesgo general de cáncer de mama.

Los PFOA y PFOS pertenecen a una amplia familia de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas como PFAS, que se han utilizado en numerosos productos de consumo. Estos químicos son llamados "químicos eternos" porque son resistentes a la degradación en el medio ambiente y pueden acumularse en el organismo humano durante años.

El secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr., enfatizó la importancia de que las mujeres tengan respuestas claras sobre cómo los químicos en su entorno pueden afectar su salud. "Este estudio del NIH vincula dos químicos eternos con un mayor riesgo de cáncer de mama ER-negativo y exige una investigación más profunda", expresó.

El cáncer ER-negativo se diferencia de otras formas más comunes de la enfermedad, ya que sus células tumorales carecen de los receptores que permiten al estrógeno estimular el crecimiento del cáncer. Esto hace que estos tumores sean más agresivos y generalmente tengan peores resultados que los que responden a estrógeno.

A pesar de la gravedad de esta forma de cáncer, aún se dispone de poca información sobre los factores de riesgo asociados. Los hallazgos recientes sugieren que la exposición a ciertos químicos ambientales persistentes podría ser un factor contribuyente.

Los investigadores analizaron muestras de sangre recolectadas años antes de que las participantes fueran diagnosticadas con cáncer. Al medir las concentraciones de 17 diferentes químicos PFAS, se pudo comparar los niveles de exposición anteriores con los resultados posteriores de cáncer de mama. Las mujeres en el grupo con mayor exposición a PFOA mostraron un 67% más de tasas de cáncer ER-negativo, mientras que el grupo con mayor exposición a PFOS mostró un aumento del 93% en comparación con el grupo con menor exposición.

Es importante destacar que estos porcentajes representan diferencias relativas entre grupos y no la probabilidad absoluta de que una mujer desarrolle cáncer de mama. Además, los hallazgos establecieron una asociación, pero no prueban que los químicos causen directamente la enfermedad.

El análisis utilizó datos del Sister Study, un proyecto de investigación importante realizado por el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS). Este estudio, que se llevó a cabo entre 2003 y 2009, inscribió a 50,884 mujeres de entre 35 y 74 años de todo Estados Unidos y Puerto Rico, todas libres de cáncer de mama al momento de la inscripción.

Los investigadores también se interesaron en cómo estos químicos podrían influir en el desarrollo del cáncer. Dado que las asociaciones más fuertes se observaron en tumores que carecen de receptores de estrógeno, los hallazgos sugieren que los PFAS podrían actuar a través de procesos biológicos no relacionados con la señalización hormonal.

A pesar de que el PFOA y el PFOS han sido en gran parte eliminados y reemplazados por otros compuestos PFAS, cantidades medibles de ambas sustancias aún están presentes en la mayoría de las personas. La persistencia de estos químicos plantea preocupaciones sobre la salud pública.

Los investigadores concluyeron que se necesitan más estudios, especialmente en poblaciones con mayor exposición a PFAS y aquellas que experimentan tasas más altas de cáncer ER-negativo. Estos esfuerzos podrían ayudar a aclarar la fortaleza de las asociaciones observadas y determinar si ciertos grupos enfrentan mayores riesgos.

Los hallazgos fueron publicados en el Journal of Clinical Oncology y recibieron apoyo de varias subvenciones del NIEHS.