Con el aumento de las temperaturas, los enormes glaciares que sostienen la masa de hielo de la Antártida están derritiéndose y desintegrándose a un ritmo alarmante. La desaparición de estas barreras protectoras expone acantilados de hielo que podrían influir significativamente en la pérdida de hielo en el continente y, en consecuencia, en el aumento del nivel del mar a nivel mundial.

Durante años, se había creído que los acantilados de hielo se volvían inestables al superar los 100 metros de altura, similar a la altura de la Estatua de la Libertad. Según esta teoría, un acantilado que crece demasiado colapsaría bajo su propio peso, exponiendo un muro de hielo aún más alto en el interior, lo que podría desencadenar una reacción en cadena de colapsos.

Sin embargo, un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el Instituto Oceanográfico Woods Hole (WHOI) desafió esta suposición. La investigación sugiere que el destino de un acantilado de hielo antártico depende de factores más allá de su altura, y que incluso los colapsos dramáticos no necesariamente conducen a un retroceso incontrolable.

El estudio, publicado en la revista Science, analizó observaciones satelitales de más de 15,000 acantilados de hielo antárticos recopiladas durante cuatro años. Los investigadores descubrieron un patrón sorprendente: cuando los acantilados colapsaban, a menudo se retiraban más rápido de lo que los modelos existentes predecían, pero en lugar de continuar desintegrándose, los glaciares afectados pronto se estabilizaban.

"Encontramos que cuando los acantilados se retiraban, lo hacían más rápido de lo que se había modelado, lo que significaría más pérdida de hielo y un mayor aporte al aumento del nivel del mar", comentó Caroline Needell, estudiante de posgrado del programa conjunto MIT-WHOI. "Pero dado que encontramos que el retroceso fue efímero y que todos los glaciares eventualmente se estabilizaron, eso sugiere que las cosas no serán tan malas. No vemos este efecto descontrolado".

El estudio también se centró en la teoría de la inestabilidad de los acantilados de hielo marinos (MICI), que plantea que cuando un muro de hielo expuesto alcanza una altura crítica, su propio peso lo vuelve estructuralmente inestable. Si el acantilado cae y revela un muro aún más alto detrás de él, el proceso podría repetirse, desgastando progresivamente la plataforma de hielo antártica.

Investigaciones anteriores habían explorado esta posibilidad principalmente a través de modelos computacionales. Los científicos utilizaron las propiedades físicas del hielo para estimar cómo deberían comportarse los enormes acantilados congelados, y luego compararon esos cálculos con un número limitado de observaciones en la Antártida. Estos estudios sugerían que los acantilados de más de 100 metros eran particularmente vulnerables al colapso.

Needell y su equipo decidieron poner a prueba esas predicciones contra una colección mucho más amplia de mediciones del mundo real. Utilizaron el satélite ICESat-2 de la NASA, que viaja repetidamente por las regiones polares de la Tierra, utilizando un instrumento láser para medir elevaciones con gran precisión.

Los resultados indicaron que la mayoría de los acantilados eran mucho más bajos de lo que se consideraba peligroso, con una altura promedio de aproximadamente 30 metros, aunque un pequeño número superaba el umbral de inestabilidad de 100 metros. Además, se identificaron características que podrían explicar por qué algunos acantilados permanecían estables mientras que otros se retiraban.

Una pista importante provenía del hielo roto acumulado frente a los acantilados, conocido como mélange, que consiste en una mezcla de hielo marino y fragmentos de icebergs. Los acantilados que permanecían relativamente estacionarios tendían a tener acumulaciones más gruesas de mélange, lo que sugiere que los escombros podrían ayudar a sostener las altas paredes de hielo.

La investigación también mostró que el agua circundante proporcionaba otra posible fuente de estabilidad. Las observaciones indicaron que el agua más profunda podía ejercer una mayor presión de soporte contra un acantilado de hielo, ayudando a contrarrestar las fuerzas que podrían causar su colapso.

Las conclusiones sugieren que la estabilidad de los acantilados de hielo de la Antártida no puede preverse únicamente por su altura. Las condiciones en el agua circundante también pueden determinar si un acantilado permanece en pie.

El estudio también analizó cuatro ubicaciones en la Antártida donde se habían registrado algunos de los acantilados de hielo más altos, cada uno alcanzando aproximadamente 100 metros de altura. Aunque inicialmente parecían inestables y colapsaron, los glaciares detrás de ellos se estabilizaron y eventualmente avanzaron hacia el océano nuevamente.

Estos hallazgos podrían ayudar a los científicos a mejorar las predicciones sobre cómo responderá la plataforma de hielo de la Antártida ante el calentamiento continuo. Aunque se observaron colapsos más rápidos de lo esperado, el retroceso fue temporal en las ubicaciones estudiadas, desafiando la suposición de que cruzar un umbral de altura específico conduce inevitablemente a un colapso descontrolado.

El estudio recibió apoyo parcial de la NASA, la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. y el proyecto DOMINOS, parte de la Colaboración Internacional del Glaciar Thwaites.