Un reciente estudio realizado por un equipo internacional de astrónomos del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre ha revelado que nubes de gas misteriosas ubicadas cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, conocido como Sagittarius A*, podrían estar alimentándose de una pareja de estrellas masivas. Estas estrellas, cuyas intensas corrientes de viento chocan entre sí, parecen generar densos cúmulos de material que eventualmente podrían nutrir al agujero negro.

La investigación, publicada el 20 de noviembre de 2026, destaca cómo la actividad estelar puede estar íntimamente ligada al crecimiento de estos gigantes cósmicos. Las observaciones en infrarrojo de las últimas dos décadas han permitido identificar varias nubes de gas densas que se desplazan cerca de Sagittarius A*. Sin embargo, hasta ahora, los científicos han enfrentado dificultades para determinar su origen y el mecanismo que provoca su formación.

Uno de los descubrimientos más significativos fue realizado en 2012, cuando se identificó una nube compacta de gas ionizado denominada G2. Esta nube, que contiene varias veces la masa de la Tierra, emite radiación de hidrógeno y helio, lo que indica la presencia de gas caliente mezclado con polvo. G2 sigue una órbita alargada alrededor de Sagittarius A* y presenta una extensión débil detrás de ella, conocida como G2t.

Investigaciones posteriores identificaron otro objeto similar, G1, que se mueve en una trayectoria relacionada. Estas similitudes sugirieron que G1, G2 y G2t no son objetos independientes, sino que podrían representar concentraciones de gas dentro de un flujo continuo más grande. Las diferencias en la densidad del gas pueden hacer que este flujo se vea fragmentado en nubes separadas, ya que la luminosidad del gas aumenta en proporción al cuadrado de su densidad.

Recientemente, los astrónomos observaron que el material que sigue a G2 se agrupa en otra nube compacta que sigue una órbita similar. A pesar de que este nuevo objeto podría denominarse G3, ya había sido asignado a otro objeto. Juntas, estas nubes trazan un flujo conectado de material a través del centro galáctico, conocido como el streamer G1-2-3.

Se estima que si aproximadamente una masa terrestre de gas alcanza Sagittarius A* cada diez años, podría proporcionar suficiente combustible para mantener el nivel actual de actividad del agujero negro. Por lo tanto, entender cómo se forman estas nubes podría ayudar a explicar cómo el agujero negro recibe su suministro de materia.

Los investigadores han considerado varias explicaciones para el origen de estas nubes, incluyendo los vientos poderosos de estrellas masivas, explosiones estelares como las novas y el gas que es arrancado de objetos por la gravedad del agujero negro. Para investigar, el equipo utilizó dos espectrógrafos infrarrojos avanzados, SINFONI y ERIS, que emplean óptica adaptativa para producir observaciones más nítidas. Al examinar una característica de emisión de hidrógeno específica, llamada línea Brackett-gamma, los astrónomos midieron las posiciones y velocidades de las nubes y reconstruyeron sus trayectorias alrededor de Sagittarius A*.

Los resultados revelaron un patrón sorprendente: G1, G2 y G2t siguen órbitas con casi la misma forma y orientación. Sería extremadamente improbable que tres nubes no relacionadas compartieran características orbitales tan cercanas, lo que sugiere fuertemente que provienen de la misma fuente.

Al trabajar hacia atrás desde los movimientos observados de las nubes y sus velocidades, los investigadores identificaron una fuente prometedora: IRS 16SW, un sistema binario de contacto masivo compuesto por dos estrellas en proximidad extrema. Este par estelar pertenece a un disco de estrellas jóvenes que gira en sentido horario alrededor de Sagittarius A*. Su ubicación y movimiento proporcionan una explicación plausible para el flujo de gas. Las ligeras diferencias entre las trayectorias orbitales de las nubes pueden explicarse por el movimiento de las dos estrellas entre sí.

Las simulaciones por computadora sobre cómo fluye e interactúa el gas apoyaron esta explicación. Los modelos indican que los vientos estelares poderosos del sistema binario pueden chocar con el material circundante, creando una onda de choque en la región entre las estrellas. Luego, el gas se acumula y se comprime, formando concentraciones densas que eventualmente pueden separarse del sistema.

Una vez liberadas, estas nubes compactas pueden viajar hacia el interior a lo largo de trayectorias que se asemejan a las observadas en el streamer G1-2-3. Esto proporciona una explicación física de cómo un sistema estelar binario podría producir varias nubes distintas que se mueven a lo largo de órbitas estrechamente relacionadas.

Los hallazgos sugieren que las estrellas masivas cerca del centro galáctico pueden proporcionar un suministro continuo de gas capaz de alimentar a Sagittarius A*. En lugar de depender únicamente del material que ya circula alrededor del agujero negro, este sistema podría recibir gas fresco de los poderosos vientos generados por las estrellas cercanas. Este descubrimiento también conecta varios procesos importantes en astronomía, como la evolución de las estrellas masivas, el movimiento y la compresión del gas, y el suministro de material a los agujeros negros supermasivos.