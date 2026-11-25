Las necesidades eléctricas de Estados Unidos están aumentando rápidamente, pero la red eléctrica del país, envejecida y obsoleta, no logra adaptarse a este crecimiento. La mayor demanda de energía proviene del auge de los vehículos eléctricos, el uso intensivo de electricidad en la industria y el crecimiento explosivo de los centros de datos.

Un estudio publicado en Science por investigadores de la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad de California San Diego advirtió que el país enfrenta uno de los cuellos de botella más graves en la transmisión eléctrica a nivel mundial. Esta situación podría tener consecuencias significativas para los precios de la electricidad, la fiabilidad de la red y el futuro económico del país.

Una de las principales preocupaciones es el ritmo extremadamente lento de construcción de nuevas líneas de transmisión. En los últimos cinco años, Estados Unidos ha añadido un promedio de solo 800 kilómetros de líneas de transmisión de alta tensión por año. Sin embargo, se estima que el país necesita aproximadamente 8,000 kilómetros anuales para triplicar el tamaño de su red de transmisión interregional para 2050 y así satisfacer la demanda futura de electricidad.

Esto significa que Estados Unidos está construyendo nuevas líneas de transmisión de alta tensión a solo una décima parte del ritmo requerido.

Las líneas de transmisión de alta tensión funcionan como las autopistas del sistema eléctrico, transportando grandes cantidades de energía a largas distancias desde las instalaciones generadoras hasta comunidades y empresas. Conectar las redes regionales permite que la electricidad fluya más fácilmente entre áreas, ayudando a equilibrar la oferta y la demanda cuando la producción local de energía es insuficiente.

Estudios han demostrado que redes eléctricas más grandes y mejor conectadas pueden reducir los costos para los consumidores y también disminuir el riesgo de apagones catastróficos. Cuando una región experimenta una escasez de energía, la electricidad de otra región puede ayudar a mantener la luz encendida.

A pesar de estas ventajas, la expansión de la infraestructura de transmisión del país ha demostrado ser extraordinariamente difícil.

Los principales obstáculos no son tecnológicos

Según los investigadores, los principales obstáculos para modernizar la red eléctrica de Estados Unidos son políticos y regulatorios, más que tecnológicos.

La responsabilidad de aprobar proyectos de transmisión importantes está dividida entre agencias federales, gobiernos estatales, autoridades locales y empresas privadas. Cada uno tiene sus propias prioridades e intereses, lo que crea numerosas oportunidades para que las líneas de energía propuestas sean retrasadas o bloqueadas.

Las empresas eléctricas existentes también pueden tener razones financieras para resistir conexiones más fuertes entre regiones. Una mayor competencia de proveedores de electricidad de otros lugares podría debilitar su influencia sobre los mercados locales, reduciendo el incentivo para apoyar proyectos que beneficiarían al sistema eléctrico en general.

Como resultado, incluso los proyectos de transmisión que podrían reducir costos y mejorar la fiabilidad en todo el país pueden tener dificultades para obtener aprobación.

Tres formas de solucionar la crisis de la red eléctrica en EE.UU.

Para abordar la creciente escasez, los investigadores recomendaron una estrategia de tres partes que combina una acción gubernamental más fuerte, tecnologías de transmisión modernas, cooperación internacional y reformas regulatorias.

1. Mejorar el uso de los poderes federales existentes y tecnologías avanzadas

La Comisión Federal de Regulación de Energía (FERC) y el Departamento de Energía (DOE) ya poseen autoridades legales que podrían ayudar a avanzar en importantes proyectos de transmisión. Los investigadores argumentaron que estas agencias deberían utilizar esos poderes de manera más efectiva, incluyendo la identificación de corredores de transmisión de importancia nacional y abordar disputas que impiden que los proyectos reciban aprobación a nivel estatal.

Las mejoras tecnológicas también podrían aumentar drásticamente la cantidad de electricidad que la red puede transportar. Un enfoque, conocido como reconductorización, implica reemplazar los conductores de líneas eléctricas existentes por materiales más avanzados capaces de transmitir más electricidad sin requerir necesariamente nuevas rutas.

Otros avances, incluidos los nuevos sistemas de Corriente Continua de Alta Tensión (VSC-HVDC), ofrecen formas adicionales de mover grandes cantidades de electricidad de manera eficiente. Los investigadores sugirieron que las tecnologías modernas de transmisión podrían duplicar o incluso triplicar la capacidad.

Los cables subterráneos de corriente continua de alta tensión (HVDC) ofrecen otra opción prometedora. Estos sistemas pueden transportar grandes cantidades de electricidad a largas distancias y podrían instalarse potencialmente a lo largo de carreteras y corredores de ferrocarril existentes. Utilizar estas rutas establecidas podría ayudar a evitar algunas de las disputas de uso de tierras y desafíos de aprobación que a menudo retrasan los proyectos de transmisión convencionales.

2. Aprender de países que ya han superado obstáculos similares

Estados Unidos se queda atrás de varios países internacionales en la construcción de infraestructura HVDC de larga distancia y en la coordinación de la transmisión eléctrica entre regiones y fronteras nacionales.

Otros países han demostrado que grandes proyectos de transmisión pueden avanzar a pesar de complicados procesos de aprobación política. Algunos también han implementado con éxito sistemas HVDC subterráneos a gran escala.

En lugar de desarrollar cada solución de forma independiente, los investigadores sugirieron que Estados Unidos debería estudiar estas experiencias internacionales y adaptar enfoques que ya han demostrado ser exitosos.

Una propuesta es establecer un foro internacional que involucre a reguladores eléctricos y otros expertos, potencialmente liderado por organizaciones como la Asociación Nacional de Comisionados de Utilidades Regulatorias (NARUC). Tal foro podría ayudar a los responsables de políticas estadounidenses a identificar prácticas regulatorias efectivas, estrategias de planificación y tecnologías utilizadas en otros lugares.

3. Crear una comisión nacional para romper el estancamiento político

Los investigadores también recomendaron establecer una Comisión Presidencial-Congresual de Transmisión para abordar los conflictos políticos y regulatorios que han ralentizado la expansión de la red durante décadas.

Modelada en comisiones bipartidistas exitosas anteriores, el grupo propuesto reuniría a las partes interesadas clave para negociar decisiones difíciles y desarrollar un plan coordinado de reforma.

Sus responsabilidades incluirían recomendar cambios a las leyes estatales y federales, examinar si la FERC debería recibir una autoridad más amplia sobre la ubicación de nuevos proyectos de transmisión y desarrollar incentivos financieros para las empresas que lideren nuevas construcciones.

La comisión también podría recomendar recompensas financieras para las comunidades que alberguen infraestructura de transmisión, ayudando a garantizar que los residentes locales compartan los beneficios de proyectos que sirven a regiones más amplias.

Por qué la crisis de la red eléctrica en EE.UU. podría empeorar

Los investigadores enfatizaron que el desafío subyacente no es la falta de soluciones de ingeniería. En cambio, el sistema de toma de decisiones dividido del país permite que las partes interesadas individuales obstruyan proyectos que podrían proporcionar beneficios sustanciales a nivel nacional.

"El desafío fundamental no es técnico, es jurisdiccional. La autoridad está dividida entre entidades federales, estatales y privadas, cada una con prioridades distintas. Cuando cada parte interesada tiene el poder de decir que no, incluso los proyectos de alto valor que benefician a toda la nación luchan por avanzar", advirtieron los autores.

Su evaluación sugiere que simplemente continuar con el sistema actual de regulaciones superpuestas y autoridad fragmentada no será suficiente para satisfacer las crecientes necesidades eléctricas de Estados Unidos.

Sin cambios significativos en la forma en que se planifican, aprueban y construyen los proyectos de transmisión, el país corre el riesgo de enfrentar una escasez prolongada de infraestructura. Los investigadores advierten que no resolver estos problemas podría debilitar la fiabilidad eléctrica y causar un daño duradero a la economía nacional, incluso mientras la demanda de energía continúa aumentando.