Estados Unidos perdió su estatus de eliminación de sarampión después de más de 25 años, marcando un retroceso significativo en la lucha contra esta enfermedad altamente contagiosa. Al mismo tiempo, una nueva encuesta nacional del Annenberg Public Policy Center (APPC) reveló que muchos estadounidenses continúan confundidos sobre los peligros del sarampión y las vacunas que lo previenen.

El país alcanzó por primera vez el estatus de eliminación de sarampión en el año 2000, lo que significaba que no había circulación continua del virus en el territorio durante 12 meses o más. Sin embargo, el 17 de noviembre de 2026, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que Estados Unidos ya no calificaba para dicho estatus.

Esta noticia se produjo en medio del peor resurgimiento de sarampión en décadas. Según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), hasta el 12 de noviembre de 2026, se habían registrado 5,412 casos confirmados, más del doble de los 2,290 casos reportados durante todo el 2025.

Persisten mitos sobre las vacunas a pesar de décadas de evidencia científica

Una encuesta realizada en noviembre de 2026 por Annenberg Science and Public Health (ASAPH) mostró que casi dos tercios de los estadounidenses (64%) rechazaron correctamente la afirmación de que "las vacunas administradas a niños para enfermedades como el sarampión, las paperas y la rubéola causan autismo". Sin embargo, el 17% creía que la afirmación era verdadera, mientras que otro 19% dijo que no sabía si era verdadera o falsa.

Los resultados son similares a hallazgos de investigaciones anteriores de APPC. A través de cuatro encuestas que involucraron a una muestra separada de adultos estadounidenses (de septiembre de 2024 a agosto de 2026), el estudio nacional de ASAPH encontró que entre el 65% y el 68% rechazó correctamente la conexión entre las vacunas infantiles y el autismo. Otro 12% a 14% creía incorrectamente que existía dicha conexión, mientras que entre el 19% y el 22% permanecía incierto.

La última encuesta también preguntó a los encuestados sobre las tasas de autismo entre niños completamente vacunados y no vacunados. Casi la mitad (49%) creía que ambos grupos eran "igualmente propensos" a mostrar signos de autismo. Otro 11% pensaba que los niños completamente vacunados eran "más propensos" a mostrar signos, el 14% creía que eran "menos propensos" y el 26% no supo qué responder.

La investigación científica extensa no ha encontrado evidencia de que las vacunas causen autismo. En 2004, la Academia Nacional de Medicina concluyó que "la evidencia epidemiológica favorece el rechazo de una relación causal entre la vacuna MMR y el autismo". El Comité Asesor Global sobre Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud llegó a la misma conclusión en 2025, reafirmando que la evidencia científica de alta calidad no establece una relación causal entre la vacunación y el autismo.

Estas ideas erróneas pueden tener consecuencias en las decisiones de vacunación. Investigaciones anteriores de Annenberg encontraron que las personas que aceptan afirmaciones falsas sobre las vacunas, incluida la creencia de que la vacuna MMR causa autismo, son menos propensas a recomendar la vacunación MMR a quienes son elegibles para recibirla.

Solo el 9% de los estadounidenses conocen cuán mortal puede ser el sarampión

La encuesta también reveló otra sorprendente brecha de conocimiento. La mayoría de los estadounidenses parecen inciertos sobre el riesgo de muerte asociado con el sarampión en los niños.

Cuando se les preguntó cuántos niños infectados con sarampión es probable que mueran a causa de la enfermedad, el 59% de los encuestados dijo que no sabía. Solo el 9% seleccionó la respuesta correcta, "aproximadamente 1 de cada 1,000", que coincide más con la estimación de los CDC de que 1 a 3 de cada 1,000 niños infectados mueren por complicaciones respiratorias o neurológicas.

Casi una cuarta parte de los encuestados (23%) subestimó la tasa de mortalidad, mientras que otro 9% seleccionó una tasa más alta.

El conocimiento sobre la vacunación contra el sarampión también fue limitado. Casi la mitad de los estadounidenses (49%) dijo que no estaba segura de cuántas dosis necesitan los niños para estar completamente protegidos. Solo aproximadamente un tercio (34%) identificó correctamente el esquema recomendado de dos dosis.

Los CDC aconsejan administrar la primera dosis de la vacuna MMR a los niños entre los 12 y 15 meses de edad, seguida de una segunda dosis entre los 4 y 6 años. Según los datos de los CDC, una sola dosis proporciona un 93% de protección contra el sarampión, mientras que recibir ambas dosis aumenta la efectividad al 97%.

La confianza pública en Robert F. Kennedy Jr. sigue siendo baja

La encuesta también examinó la confianza de los estadounidenses en el Secretario de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Robert F. Kennedy Jr.. Los hallazgos indican que la confianza pública en sus comunicaciones relacionadas con la salud ha cambiado poco desde encuestas anteriores realizadas en 2025 y 2026.

En noviembre de 2026, aproximadamente seis de cada diez encuestados (61%) dijeron que no estaban seguros de que Kennedy proporcionara información confiable sobre salud pública. Los restantes cuatro de cada diez (39%) expresaron confianza en la información que él proporciona.

Estos resultados son consistentes con siete encuestas nacionales anteriores realizadas durante dos años (de febrero de 2025 a agosto de 2026). Durante ese período, entre el 60% y el 63% de los encuestados informaron que carecían de confianza en Kennedy, mientras que entre el 37% y el 39% expresaron confianza.

Kathleen Hall Jamieson, directora del Instituto de Ciencia de la Comunicación del Annenberg Public Policy Center y de sus encuestas ASAPH y ASK, afirmó que la pérdida del estatus de eliminación de sarampión demuestra las consecuencias de la disminución de la cobertura de vacunación.

"El anuncio de que EE. UU. ha perdido su estatus de eliminación de sarampión confirma lo que ya sabíamos", dijo Kathleen Hall Jamieson. "Aquellos que se negaron a vacunarse con la MMR para sí mismos o sus hijos y quienes los engañaron para hacerlo han producido los efectos trágicos que la ciencia predijo que ocurrirían cuando la inmunidad comunitaria cayó por debajo del umbral necesario para proteger a quienes no pueden ser vacunados o se negaron a hacerlo".

Cómo se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Sarampión

Los hallazgos se basan en dos tipos de encuestas de Annenberg Science and Public Health (ASAPH). Los resultados de noviembre de 2026 provienen de una encuesta representativa a nivel nacional de 1,028 adultos estadounidenses realizada para APPC por SSRS, una organización independiente de investigación de mercado. Los participantes fueron seleccionados de un panel de opinión en línea basado en probabilidades de la empresa, y las respuestas se recopilaron del 6 al 8 de noviembre de 2026. La encuesta tiene un margen de error de muestreo (MOE) de ± 3.5 puntos porcentuales con un nivel de confianza del 95%.

Los otros hallazgos provienen de las encuestas de panel ASAPH en curso de APPC, que también son administradas por SSRS. Los participantes fueron reclutados originalmente a través de muestreo por probabilidades del SSRS Opinion Panel, y sus respuestas se ponderan para reflejar la población adulta de EE. UU. Este panel de investigación opera por separado de la encuesta SSRS Omnibus y ha completado más de 30 olas de encuestas desde abril de 2021.

Los porcentajes se redondean al número entero más cercano, por lo que los totales pueden no siempre sumar 100%.

Resultados adicionales están disponibles en la encuesta topline, que incluye datos de la encuesta de noviembre de 2026 y de las encuestas de panel ASAPH en curso. Una declaración de metodología proporciona más detalles sobre la última encuesta.

Desde abril de 2021, el Annenberg Public Policy Center ha utilizado su programa de investigación Annenberg Science and Public Health (ASAPH) y muestras nacionales separadas para monitorear el conocimiento, las actitudes y los comportamientos de los estadounidenses relacionados con las vacunas, Covid-19, influenza, RSV y otros problemas de salud importantes.

El equipo de la encuesta de salud de APPC incluye a Ken Winneg, director gerente de investigación de encuestas; Laura A. Gibson, analista de investigación; y Patrick E. Jamieson, director del Instituto de Comunicación de Salud y Riesgo de Annenberg.