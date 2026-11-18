Un estudio reciente publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs reveló una alarmante conexión entre el trastorno por uso de cannabis y los pensamientos suicidas. La investigación, que involucró a más de 415,000 adultos estadounidenses, encontró que quienes padecen este trastorno tienen un 57% más de probabilidades de reportar pensamientos suicidas en comparación con aquellos que no lo sufren.

A pesar de los cambios significativos en las leyes y actitudes públicas hacia el cannabis en la última década, esta asociación se mantuvo constante. Los investigadores analizaron datos recolectados entre 2014 y 2023, un periodo en el que el acceso al cannabis se amplió considerablemente en Estados Unidos.

El autor principal del estudio, Tosin Philip Oyetunji, estudiante de doctorado en salud pública en la Universidad de California, Merced, expresó: "Lo que más me sorprendió no fue que el trastorno por uso de cannabis estuviera asociado con pensamientos suicidas, sino que esta asociación no pareció fortalecerse con el tiempo. Sin embargo, sigue siendo una preocupación importante de salud mental que merece atención".

La relación entre el trastorno por uso de cannabis y los pensamientos suicidas se observó en diferentes grupos de edad, sexos y etnias. Sin embargo, las mujeres y los adultos jóvenes mostraron un riesgo particularmente elevado. Es relevante destacar que esta asociación persistió incluso después de considerar factores como la depresión y el malestar psicológico.

La consistencia de los resultados es notable, considerando cómo ha cambiado el panorama del cannabis. Actualmente, el uso recreativo de la marihuana es legal en la mitad de los estados de EE.UU., y los productos de cannabis se han vuelto más potentes. Estos cambios han suscitado preocupaciones entre los expertos en salud pública sobre si el acceso más amplio podría contribuir a un deterioro de la salud mental.

No obstante, el estudio ofrece cierta tranquilidad respecto a esta cuestión. Sidra Goldman-Mellor, profesora de salud pública en la UC Merced y coautora del estudio, indicó que la asociación entre el trastorno por uso de cannabis y los pensamientos suicidas no se volvió más fuerte durante los diez años analizados. "La ideación suicida no parece haber aumentado entre las personas con trastorno por uso de cannabis, a pesar de todos estos cambios legales y sociales", explicó Goldman-Mellor. Sin embargo, añadió que "las personas con trastorno por uso de cannabis todavía tienen una probabilidad muy significativamente aumentada de experimentar pensamientos suicidas graves, y eso no es algo que se entienda ampliamente".

Es importante aclarar que estos hallazgos no implican que todas las personas que consumen marihuana enfrenten el mismo riesgo elevado. El estudio se centró específicamente en el trastorno por uso de cannabis, una condición en la que las personas tienen dificultades para controlar su consumo de marihuana, incluso cuando esto les causa problemas en la vida. Alguien con este trastorno puede continuar usando cannabis a pesar de las consecuencias perjudiciales o de intentos repetidos de reducir su consumo.

El estudio también destacó que no se establece que el trastorno por uso de cannabis cause directamente los pensamientos suicidas. Dado que la investigación identificó una asociación en lugar de una relación de causa y efecto, no se puede determinar si el uso problemático de cannabis contribuye a los pensamientos suicidas, si las dificultades de salud mental subyacentes contribuyen a ambas condiciones o si otros factores ayudan a explicar la conexión.

A pesar de ello, los resultados señalan una preocupación significativa de salud mental que merece mayor reconocimiento, especialmente entre quienes buscan ayuda por el uso problemático de cannabis.

Los investigadores sugieren que los profesionales de la salud deben ir más allá del consumo de cannabis al evaluar a los pacientes con trastorno por uso de cannabis. En lugar de centrarse exclusivamente en la depresión o los síntomas de uso de sustancias, los clínicos pueden beneficiarse al preguntar directamente a los pacientes sobre pensamientos suicidas como parte de una evaluación más amplia de salud mental. Esto podría ayudar a identificar a las personas que necesitan atención adicional pero cuyas luchas podrían permanecer sin ser notadas.

El estudio llega en un momento en que la marihuana es cada vez más vista como una sustancia de bajo riesgo. Las percepciones públicas han cambiado considerablemente, y las actitudes negativas hacia el cannabis han disminuido junto con la expansión de la legalización y la aceptación social. Sin embargo, estos cambios no han eliminado los desafíos de salud mental asociados con el trastorno por uso de cannabis. A pesar de que la fuerza de la asociación con los pensamientos suicidas no aumentó durante el periodo de estudio, las probabilidades elevadas se mantuvieron sustanciales.

Los investigadores sugieren que los proveedores de salud, los responsables de políticas y las organizaciones comunitarias pueden desempeñar un papel importante al mejorar la conciencia, identificar a los individuos vulnerables y hacer que el apoyo en salud mental sea más accesible. A medida que las actitudes hacia la marihuana continúan evolucionando, los hallazgos sirven como un recordatorio de que las necesidades de las personas que experimentan un uso problemático de cannabis deben seguir siendo una prioridad de salud pública. Oyetunji concluyó: "A medida que el cannabis se vuelve más accesible y socialmente aceptado, debemos asegurarnos de que las personas que luchan con su uso no sean pasadas por alto".