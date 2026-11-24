Un importante análisis internacional reveló que las personas que consumen cannabis experimentan su primer episodio de psicosis aproximadamente 2.5 años antes que aquellos que no utilizan la droga. Este hallazgo, publicado en la revista Biological Psychiatry, proviene de investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur y sugiere que las consecuencias psiquiátricas del uso de cannabis pueden extenderse más allá de la adolescencia y hacerse más pronunciadas con la exposición prolongada.

La psicosis es una condición que altera la percepción de la realidad de una persona, pudiendo incluir síntomas como alucinaciones y delirios. Aunque generalmente comienza en la adolescencia o en la adultez temprana, puede desarrollarse en otras etapas de la vida. Según Psicosis Australia, hasta un 3% de los adultos experimentará un trastorno diagnosticado que involucra psicosis a lo largo de su vida.

El estudio analizó 149 investigaciones que involucraron a más de 71,000 participantes, la mayoría de las cuales se llevaron a cabo desde 2011 en Europa, América del Norte y Australia, centrándose en personas diagnosticadas con esquizofrenia. Los investigadores encontraron que la diferencia en la edad de inicio de la psicosis variaba considerablemente entre diferentes grupos de edad.

En los estudios donde la edad promedio de inicio de la psicosis era entre 20 y 24 años, los usuarios de cannabis experimentaron su primer episodio aproximadamente 1.6 años antes que los no usuarios. Esta diferencia se amplió a 4.43 años en estudios que incluían a personas cuyo inicio de psicosis ocurrió en sus 25-29 años.

El mayor desfase se observó en estudios donde la psicosis se desarrolló a los 30 años o más, donde los usuarios de cannabis experimentaron la condición un promedio de 6.3 años antes que los no usuarios. Estos resultados sugieren que la asociación entre el cannabis y la aparición temprana de la psicosis puede fortalecerse a medida que las personas envejecen, posiblemente reflejando los efectos de períodos más prolongados de exposición al cannabis.

El investigador principal, Matthew Large, psiquiatra y profesor en la Escuela de Medicina Clínica de la UNSW, comentó que los hallazgos plantean preguntas importantes sobre los efectos psiquiátricos a largo plazo del cannabis. "Hemos tendido a enfocarnos en los peligros del uso de cannabis en la adolescencia, cuando el cerebro aún se está desarrollando, pero el riesgo no desaparece una vez que se alcanza la veintena", afirmó el Prof. Large. "Lo que estamos viendo sugiere un efecto acumulativo, donde el daño se acumula con el tiempo, un poco como el alcohol o la nicotina".

Curiosamente, el análisis no encontró una diferencia estadísticamente significativa en el momento de la psicosis entre los adolescentes usuarios de cannabis y aquellos que no lo usaban. Sin embargo, los investigadores advirtieron que este hallazgo no significa que los usuarios jóvenes estén exentos de riesgo. La psicosis rara vez se desarrolla antes de la adolescencia media, lo que deja relativamente poco espacio para que su aparición se desplace a una edad aún más temprana.

El Prof. Large destacó que la consistencia de la evidencia, especialmente el fuerte efecto en adultos mayores que probablemente han estado usando cannabis durante más tiempo, apoya la teoría de que el cannabis desempeña un papel causal en el momento de inicio de la psicosis, y posiblemente en el inicio de algunos casos en personas que de otro modo no habrían desarrollado psicosis.

Los investigadores también hicieron hincapié en la necesidad de realizar más estudios para comprender los procesos biológicos que podrían explicar por qué la asociación entre el uso de cannabis y la psicosis temprana se vuelve más pronunciada con la edad. En particular, desean investigar si la exposición repetida o prolongada al cannabis produce cambios acumulativos que influyen en cuándo emergen los síntomas psicóticos.