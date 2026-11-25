El telescopio espacial Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA), realizó un descubrimiento inesperado en nuestro sistema solar al detectar un cometa previamente desconocido. Este hallazgo se produjo entre el 16 y el 24 de septiembre de 2026, y se trata del primer cometa descubierto por la misión.

Este logro resulta notable, ya que Euclid fue diseñado para capturar imágenes detalladas de galaxias distantes y no para rastrear objetos en movimiento rápido como los cometas. La rapidez con que los investigadores identificaron y confirmaron el descubrimiento demuestra que el telescopio puede detectar nuevos cometas mientras aún se encuentran relativamente lejos del Sol. Esta capacidad podría ser fundamental para identificar un objetivo para la futura misión Comet Interceptor de la ESA.

Mikko Pöntinen, un estudiante de doctorado de la Universidad de Helsinki, hizo el descubrimiento con el Grupo de Trabajo Científico de Objetos del Sistema Solar del Consorcio Euclid. Pöntinen desarrolló un software especializado para detectar y rastrear pequeños objetos del sistema solar que aparecen en las imágenes del telescopio.

"Me emocioné al ver que mi software marcaba una 'rayas' difusa en varias imágenes, resultado de un objeto en rápido movimiento. Al predecir su posición, pude identificarlo en otras imágenes, encontrándolo en cinco conjuntos de imágenes. Una inspección más detallada reveló que tenía una nube borrosa a su alrededor, indicativa de un objeto activo como un cometa que está desprendiendo polvo y gas".

El objeto se ubicó en una región del cielo conocida como el 'Campo Profundo Norte de Euclid'. Durante varios días, el telescopio lo capturó en cinco campos de visión separados, realizando entre dos y cuatro exposiciones de cada campo, para un total de 16 exposiciones.

Tras buscar en catálogos de asteroides y cometas conocidos sin encontrar coincidencias, Pöntinen envió las observaciones al Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (MPC) como un potencial nuevo cometa. El informe permitió a los astrónomos que utilizan telescopios en la Tierra realizar observaciones adicionales. El 8 de octubre, el MPC confirmó oficialmente el descubrimiento, designando al cometa como C/2026 S1 (Euclid).

Un cometa con una órbita extraordinaria

El cometa recién descubierto se encuentra a aproximadamente 1.3 mil millones de kilómetros de la Tierra, una distancia comparable a la que hay entre el Sol y un punto situado entre las órbitas de Júpiter y Saturno. Sin embargo, el cometa viaja bien fuera del plano relativamente plano en el que orbitan los planetas alrededor del Sol. Actualmente, está posicionado casi directamente por encima del Sol, siguiendo una trayectoria que tomará miles de años para completarse.

El MPC actúa como el centro internacional para observaciones de asteroides y cometas, recopilando datos de observadores de todo el mundo para verificar descubrimientos, determinar trayectorias orbitales y asignar designaciones oficiales. A medida que se disponga de más observaciones, los astrónomos podrán calcular con mayor precisión el período orbital de C/2026 S1 (Euclid).

Por qué Euclid rara vez descubre nuevos cometas

Aunque Euclid ha detectado cometas en el pasado, todos ellos ya habían sido descubiertos. Varios aspectos del diseño y la estrategia de observación del telescopio dificultan encontrar objetos previamente desconocidos en nuestro sistema solar.

Euclid evita intencionadamente la región del cielo que rodea el plano del sistema solar, donde se pueden encontrar grandes cantidades de asteroides y cometas. El polvo concentrado en esta región produce luz no deseada que podría interferir con las observaciones sensibles del telescopio sobre el universo distante.

El spacecraft también sigue una estrategia de observación de 'paso y espera', normalmente capturando cada sección del cielo solo una vez. Esto significa que los investigadores no pueden redirigir fácilmente a Euclid hacia un cometa recién detectado para obtener más información sobre él.

A pesar de esto, identificar objetos dentro de nuestro sistema solar es una parte importante del trabajo científico de Euclid. Los investigadores deben tener en cuenta todo lo que aparece en sus imágenes para que las características no relacionadas, incluidos los rastros de cometas y la luz no deseada, puedan ser eliminadas sin comprometer la precisión de sus mediciones de galaxias.

"Se espera que Euclid descubra muy pocos cometas, por lo que fue una feliz coincidencia que la combinación de la órbita del cometa y el escaneo de Euclid durante esos días capturara el objeto en múltiples imágenes", comentó Bruno Altieri, científico del archivo de Euclid y parte del equipo de descubrimiento.

Preparándose para un futuro encuentro con un cometa

El descubrimiento inesperado de Euclid también proporciona experiencia valiosa para los científicos que trabajan en la futura misión Comet Interceptor de la ESA. Aunque el cometa recién identificado no es un destino adecuado para la nave espacial, el proceso exitoso de detección y notificación demuestra cómo las dos misiones podrían colaborar para identificar objetivos potenciales.

"Aunque este cometa particular no es un candidato adecuado para Comet Interceptor, el proceso de descubrimiento y alerta nos da un caso de prueba real sobre cómo nuestros dos equipos de misión coordinarán en el futuro. Y, por supuesto, estamos felices de haber descubierto un cometa previamente desconocido para que la comunidad del sistema solar lo siga", agregó Valeria Pettorino, científica del proyecto Euclid.

Restos antiguos del sistema solar

Los cometas son cuerpos antiguos compuestos de hielo y polvo que permanecen desde la formación de nuestro sistema solar hace aproximadamente 4.6 mil millones de años. La mayoría de ellos se originan en el distante Cinturón de Kuiper y la Nube de Oort, regiones situadas más allá de las órbitas de los planetas exteriores (los cometas interestelares provienen de otros sistemas solares).

A medida que un cometa se acerca al Sol, las temperaturas crecientes hacen que su hielo se convierta directamente en gas. El gas y el polvo que escapan forman una nube brillante y difusa conocida como 'coma', así como una cola extendida.

Debido a que los cometas nativos de nuestro sistema solar han permanecido relativamente sin cambios desde su formación, conservan evidencia valiosa de los materiales y las condiciones ambientales que existieron cuando se formaron los planetas. Estudiar estos objetos antiguos también puede ayudar a los científicos a comprender los orígenes del agua en la Tierra y los bloques químicos de la vida.

La búsqueda de materia oscura y energía oscura por parte de Euclid

El objetivo principal de la misión Euclid es descubrir cómo la materia oscura y la energía oscura influyen en el universo visible. Durante su encuesta de seis años, el telescopio espacial examinará las formas y movimientos de miles de millones de galaxias a distancias que alcanzan hasta 10 mil millones de años luz.

El descubrimiento del cometa fue reportado en nombre del Grupo de Trabajo Científico de Objetos del Sistema Solar del Consorcio Euclid por M. Pöntinen, A. A. Nucita, A. Franco, M. Granvik, B. Altieri, S. Kruk, B. Y. Irureta-Goyena y B. Carry.