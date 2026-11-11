El sobrepeso podría reducir hasta un 27% el riesgo de muerte en pacientes con demencia

Un sorprendente estudio realizado por investigadores de Columbia University y la NYU School of Global Public Health reveló que las personas con sobrepeso u obesidad al momento de ser diagnosticadas con demencia tienen un riesgo de muerte entre un 16% y un 27% menor que aquellos que se encuentran en un rango de peso normal. Esta investigación, que incluyó a más de 4,500 adultos mayores, desafió las expectativas sobre la relación entre el peso y la salud en el contexto de la demencia.

Los resultados, publicados en el Journal of Alzheimer's Disease, sugieren que el peso corporal en el momento del diagnóstico podría ofrecer pistas importantes sobre la esperanza de vida de un paciente con demencia. A pesar de que la obesidad es un conocido factor de riesgo para varias enfermedades graves, como la diabetes y las enfermedades cardíacas, los hallazgos indican que la relación entre el peso y la supervivencia podría invertirse una vez que se desarrolla la demencia.

El autor principal del estudio, Yuan Zhang, PhD, profesor asistente de Ciencias Sociomédicas en Columbia Mailman, destacó que la investigación se centra en el hecho de que, aunque estos hallazgos pueden parecer contraintuitivos, no se puede atribuir el beneficio de la supervivencia a sesgos conocidos. "Nuestras análisis sugieren que las principales fuentes de sesgo que examinamos no explican la ventaja de supervivencia asociada con un mayor peso", afirmó.

Los investigadores encontraron diferencias significativas en la supervivencia según el peso corporal en el momento del diagnóstico de demencia. Comparados con los individuos en el rango de peso normal, aquellos con sobrepeso (índice de masa corporal de 25 a 29.9) presentaron un 16% menos de riesgo de muerte. Los que tenían obesidad de clase 1 (IMC de 30 a 34.9) mostraron una reducción aún mayor, del 27%, mientras que los individuos con obesidad de clase 2 y 3 (IMC igual o mayor a 35) tenían un 22% menos de riesgo.

Sin embargo, los investigadores advierten que estos resultados no deben interpretarse como una recomendación para que los pacientes con demencia intenten aumentar de peso. Virginia Chang, profesora asociada de Ciencias Sociales y del Comportamiento en NYU y primera autora del estudio, aclaró que "esto no significa que los pacientes con demencia deban intentar volverse sobrepeso u obesos, ya que nuestro estudio no fue diseñado para probar esa cuestión".

Para llevar a cabo esta investigación, el equipo analizó datos del Health and Retirement Study, un proyecto de investigación representativo a nivel nacional que sigue a estadounidenses de 51 años o más. Examinaron registros recopilados entre 1998 y 2022, centrándose en 4,523 participantes que no tenían demencia al ingresar al estudio pero que posteriormente desarrollaron la enfermedad. Este extenso periodo permitió a los investigadores observar cómo cambió el peso de los participantes en los años previos al diagnóstico y su supervivencia posterior.

Los científicos también consideraron la posibilidad de que la pérdida de peso que ocurre antes de que la demencia se vuelva clínicamente evidente pueda influir en los resultados. Investigaciones anteriores de Zhang y Chang sugirieron que las personas pueden comenzar a perder peso hasta 10 años antes de un diagnóstico de demencia, lo que puede complicar la interpretación de los datos.

A pesar de las preguntas sin respuesta sobre por qué el sobrepeso podría ser beneficioso para las personas con demencia, los investigadores identificaron varias razones biológicas que podrían explicar esta ventaja. Una posibilidad es que las personas con mayor reserva de energía, ya sea en forma de grasa o masa muscular, estén mejor equipadas para soportar periodos de mala nutrición y el deterioro físico que puede acompañar a la enfermedad.

Los investigadores enfatizaron la importancia de abordar los problemas nutricionales en personas con demencia, sugiriendo que el estado de peso al momento del diagnóstico podría ser un indicador útil sobre la supervivencia de los pacientes. Este estudio, que recibió financiamiento de los National Institutes of Health, abre nuevas líneas de investigación sobre la relación entre el peso y la demencia, y destaca la necesidad de un enfoque más profundo sobre la nutrición en este grupo poblacional.