El Parker Solar Probe de la NASA revela un patrón oculto en los campos magnéticos del Sol

La turbulencia se manifiesta en diversas formas, desde la leche que se mezcla en una taza de café hasta las potentes tormentas que azotan la atmósfera y los océanos. Sin embargo, también existe en el espacio, donde su comportamiento sigue siendo un enigma para los científicos.

A diferencia del aire y el agua en la Tierra, la mayor parte de la materia en el espacio está compuesta por partículas cargadas eléctricamente en un estado conocido como plasma. Estas partículas interactúan fuertemente con campos magnéticos y eléctricos, creando una turbulencia que es fundamentalmente distinta de la que experimentamos en la Tierra. Además, el plasma espacial es tan disperso que las partículas rara vez chocan entre sí, lo que complica aún más su comportamiento.

Un equipo de investigación internacional ha desvelado una pista sorprendente: en medio del movimiento aparentemente aleatorio del plasma espacial, se encuentra un patrón magnético distintivo que invierte su dirección a escalas muy pequeñas. Este descubrimiento, publicado en The Astrophysical Journal Letters, podría mejorar la comprensión del viento solar y las condiciones turbulentas que afectan el clima espacial.

El Parker Solar Probe de la NASA revela una inversión magnética oculta

Investigadores de la Technische Universität Braunschweig y de la Universidad de Tokio, en colaboración con Tohoku University, Kyushu University, Osaka University y otras instituciones internacionales, identificaron este fenómeno utilizando observaciones del Parker Solar Probe de la NASA.

La colaboración reunió a científicos de diez países, incluyendo investigadores del Instituto de Física Teórica de la Technische Universität Braunschweig.

Al analizar mediciones altamente precisas de campos magnéticos y partículas, el equipo descubrió que los campos magnéticos turbulentos invierten su dirección de rotación en un rango específico de longitudes de onda. Esta marca es la primera observación directa de tal inversión en la turbulencia del espacio.

Más sorprendente aún, la inversión se vuelve más pronunciada y se desplaza hacia longitudes de onda más largas a medida que el viento solar se aleja del Sol.

Este cambio ocurre en un límite crítico donde el comportamiento del plasma cambia de un movimiento colectivo similar al de un fluido a la dinámica de partículas individuales. Esta conexión sugiere que la inversión magnética podría ofrecer una nueva forma importante de entender cómo opera la turbulencia en diferentes escalas físicas.

Encontrando orden en el caos de la turbulencia espacial

A escalas más grandes, el plasma se comporta como un fluido. Estructuras en remolino llamadas vórtices y ondas electromagnéticas generan fluctuaciones cada vez más complejas, produciendo las condiciones turbulentas que se encuentran en todo el espacio.

Aunque estos movimientos parecen aleatorios, los investigadores descubrieron que la rotación de los campos magnéticos sigue un patrón consistente.

Cuando se observa en una dirección que apunta hacia afuera desde el Sol, los campos magnéticos a escalas más grandes tienden a rotar en sentido antihorario. Sin embargo, a escalas mucho más pequeñas, la rotación preferida cambia a sentido horario.

Esta inversión ocurre precisamente donde el plasma deja de comportarse principalmente como un fluido y comienza a exhibir un comportamiento regido por partículas individuales.

Este hallazgo es notable porque revela una característica clara y organizada dentro de un sistema dominado por fluctuaciones aparentemente impredecibles.

"Observamos una estructura clara en el espectro, a pesar de que la turbulencia representa movimientos desestructurados", afirmó el Dr. Masatomi Iizawa (TU Braunschweig), primer autor del estudio.

El Dr. Yokoi (Universidad de Tokio) enfatizó la importancia más amplia del descubrimiento, señalando que "los resultados son de gran relevancia tanto para la física del plasma como para la astrofísica".

Por qué el descubrimiento es importante para las tormentas solares y el clima espacial

Aunque la inversión magnética ocurre a escalas extremadamente pequeñas, su comprensión podría tener consecuencias de gran alcance para la física espacial.

La turbulencia del plasma es una característica principal de muchos entornos en todo el universo, incluyendo la magnetosfera de la Tierra, el viento solar, regiones afectadas por erupciones solares, el espacio interplanetario y los discos de material que rodean objetos astronómicos conocidos como discos de acreción.

También influye en las ondas de choque y nubes de material magnético que viajan a través del espacio interplanetario tras erupciones en el Sol.

Estas perturbaciones pueden desempeñar un papel importante en las tormentas geomagnéticas, lo que convierte a la turbulencia del plasma en un factor crítico en los esfuerzos por predecir el clima espacial.

Al mostrar cómo un patrón magnético organizado emerge a medida que el plasma turbulento transita de un comportamiento de fluido a uno de partículas, la nueva investigación proporciona una pieza importante de un rompecabezas de física de larga data. Los hallazgos podrían ayudar a los científicos a comprender mejor los procesos complejos que rigen el viento solar y mejorar los modelos físicos utilizados para pronosticar tormentas geomagnéticas.