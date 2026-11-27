Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad del Sur de California (USC) reveló que la actividad física no siempre tiene los mismos efectos en la salud cerebral, dependiendo de su contexto. La investigación, que incluyó a más de 4.2 millones de personas, encontró que el ejercicio recreativo, como caminar o nadar, está asociado a un 24% menor riesgo de demencia, mientras que el trabajo físico intenso puede aumentar este riesgo en un 20%.

El análisis, publicado en The Lancet Public Health, es el primero en investigar sistemáticamente el fenómeno conocido como el "paradigma de la actividad física" en relación con la demencia. Este concepto, ya establecido en la investigación cardiovascular, sugiere que el trabajo físico no proporciona los mismos beneficios que el ejercicio recreativo y puede estar vinculado a un mayor riesgo de enfermedades.

El equipo de investigación, liderado por el profesor David Raichlen, analizó datos de 74 estudios de cohortes y casos-control que abarcaron a personas de entre 45 y 93 años de 30 países. Durante un seguimiento medio de 10 años, se monitorearon diagnósticos de demencia, incluyendo Alzheimer y demencia vascular.

Los hallazgos indicaron que aquellos que realizaban más ejercicio recreativo tenían un riesgo significativamente menor de desarrollar demencia en comparación con los menos activos. En contraste, los niveles más altos de actividad física en el trabajo estaban asociados con un mayor riesgo de demencia. Además, el transporte activo también mostró un leve aumento en el riesgo, aunque este hallazgo se basó en solo dos estudios.

El autor principal del estudio, Natan Feter, señaló que estos resultados desafían la creencia común de que "cada movimiento cuenta" para la salud cerebral. Según Feter, el contexto en el que se realiza la actividad física podría ser tan importante como la cantidad de ejercicio realizado.

Los investigadores sugirieron que las diferencias en el contexto de la actividad física podrían influir en sus efectos a largo plazo. Mientras que el ejercicio recreativo permite mayor control sobre la intensidad y la naturaleza de la actividad, el trabajo físico puede estar asociado con condiciones laborales peligrosas y estrés psicológico, factores que también se han relacionado con el riesgo de demencia.

Además, el estudio reveló que la relación entre la actividad física y el riesgo de demencia no es lineal. A medida que aumentaba el ejercicio recreativo, el riesgo de demencia disminuía hasta que los beneficios se estabilizaban. Por otro lado, la actividad física laboral mostraba un patrón inverso, con un aumento en el riesgo a niveles más altos de actividad.

Los investigadores enfatizaron que, aunque sus hallazgos son significativos, aún se necesita más investigación sobre la actividad física relacionada con tareas del hogar y el transporte activo. La mayoría de la evidencia proviene de países de altos ingresos, a pesar de que se espera que los países de ingresos bajos y medios experimenten el mayor aumento de casos de demencia en las próximas décadas.

Por último, los autores subrayaron que sus hallazgos no deben desalentar a las personas de participar en trabajos físicamente activos, sino más bien resaltar la importancia de examinar las condiciones en las que se lleva a cabo la actividad física. La promoción del ejercicio recreativo sigue siendo crucial para reducir el riesgo de demencia.