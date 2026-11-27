En el siglo XVII, el rey danés Frederik III ya sabía que el legendario cuerno de unicornio provenía de un animal real. Sin embargo, este ser poseía aletas en lugar de pezuñas y habitaba las frías aguas del Ártico. El monarca envió una expedición a Groenlandia para investigar el origen de estos objetos tan valorados. La exitosa misión le valió un trono hecho completamente de "cuernos de unicornio", aumentando su poder y prestigio en toda Europa. No obstante, el tesoro no era un cuerno, sino "simplemente" un diente.

El colmillo del narval es único entre los dientes de la naturaleza. Mientras que los dientes alargados de animales como elefantes y morsas crecen en formas curvas, el narval desarrolla un diente en forma de sacacorchos. Típicamente, el canino superior izquierdo crece hacia adelante a través del labio superior, girando en sentido antihorario a medida que se extiende, alcanzando hasta dos metros (6.6 pies) de longitud, lo que equivale a la mitad de la longitud del cuerpo del animal.

Esta estructura biológica inusual llamó la atención de un equipo internacional de investigadores de diversas disciplinas científicas. Utilizando técnicas avanzadas de imagen por rayos X, se propusieron determinar si la disposición de los bloques de construcción microscópicos del colmillo podía explicar la dirección de su espiral visible.

Lo que descubrieron fue aún más asombroso de lo esperado. En lugar de formar una única espiral, los componentes estructurales diminutos del colmillo crean dos hélices entrelazadas que giran en direcciones opuestas. Juntas, producen una estructura excepcionalmente estable.

La investigación se llevó a cabo en tres importantes instalaciones de sincrotrón en Europa: la Swiss Light Source SLS en el Instituto Paul Scherrer en Villigen, el MAX IV Laboratory en Lund (Suecia) y la European Synchrotron Radiation Facility ESRF en Grenoble (Francia). Los hallazgos fueron publicados en Nature Communications.

Un diente gigante construido como concreto reforzado

Los colmillos de narval continúan creciendo a lo largo de la vida de los animales y pueden alcanzar fácilmente los 70 años de edad. A pesar de su apariencia impactante, el propósito preciso de estos enormes dientes sigue siendo incierto. La evidencia sugiere que están involucrados principalmente en la selección de pareja. También se ha observado a los narvales cruzar sus colmillos en juegos de "duelos", apoyando la idea de que estas estructuras son importantes para la reproducción y las interacciones sociales.

Aunque persisten preguntas sobre cómo los narvales utilizan sus colmillos, los científicos ahora tienen una imagen mucho más clara de cómo están construidos.

Según Marianne Liebi, investigadora del PSI y coautora del estudio, "al igual que los huesos u otros dientes en el reino animal, el colmillo del narval es un material compuesto complejo cuya estructura se extiende desde pequeños bloques de construcción a escala nanométrica hasta la forma visible de todo el diente".

Los materiales compuestos combinan diferentes sustancias para lograr propiedades que los componentes individuales no pueden proporcionar por sí solos. El concreto reforzado es un ejemplo familiar. El concreto, hecho de cemento y arena, puede soportar una considerable presión, mientras que un marco interno de acero ayuda a resistir fuerzas de tracción y proporciona estabilidad adicional.

"El colmillo del narval, también, debe ser tanto duro como flexible", explica Liebi. "Solo así puede resistir las fuertes fuerzas hidrodinámicas que genera la natación".

La notable estructura microscópica de los colmillos de narval

La mayor parte del colmillo del narval consiste en dentina, el mismo tejido duro que compone gran parte del interior de los dientes humanos. Una capa más delgada de cemento cubre su exterior. En otros mamíferos, el cemento suele estar confinado a las raíces de los dientes.

Ambos materiales contienen fibras de colágeno extremadamente finas reforzadas por diminutos cristales minerales. Al igual que el marco de acero dentro del concreto reforzado, las fibras de colágeno proporcionan refuerzo interno, mientras que los cristales minerales aportan dureza. Esta combinación permite que el colmillo posea tanto resistencia como flexibilidad.

Comprender cómo este arreglo microscópico produce la espiral mucho más grande presentó un desafío científico significativo.

Según Liebi, "las fibras de colágeno y los cristales minerales están en la escala de los nanómetros, mientras que la espiral del diente solo se vuelve visible a longitudes de centímetros y metros". Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro. Para investigar cómo las estructuras en esta escala increíblemente pequeña se relacionan con la forma de un colmillo entero, los investigadores recurrieron a un método sofisticado de imagen por rayos X conocido como tomografía tensorial.

Rayos X avanzados revelan la arquitectura oculta del colmillo

Los rayos X dentales convencionales producen imágenes porque los dientes absorben más radiación que los tejidos más suaves que los rodean. La imagen resultante es esencialmente una sombra que revela la forma y densidad del diente.

Sin embargo, los potentes rayos X generados en instalaciones de investigación de sincrotrón pueden proporcionar información mucho más detallada. Cuando estos haces encuentran estructuras organizadas regularmente dentro de un material, los rayos X se dispersan en patrones distintivos. Los científicos pueden analizar esos patrones para determinar cómo están dispuestos los componentes microscópicos.

"A partir de estos patrones, podemos calcular cómo están orientadas las fibras de colágeno mineralizadas del tamaño de un nanómetro dentro del material", explica Adrian Rodriguez-Palomo, primer autor del estudio.

Rodriguez-Palomo comenzó a trabajar en el proyecto mientras cursaba su doctorado en la Universidad de Chalmers en Suecia. Posteriormente, continuó la investigación como investigador postdoctoral en la Universidad de Aarhus en Dinamarca.

Durante la tomografía tensorial, los investigadores rotan el diente dentro del haz de rayos X del sincrotrón mientras recogen mediciones en ubicaciones individuales. Millones de estas mediciones se combinan para reconstruir una representación tridimensional de la organización interna del colmillo, conectando sus componentes microscópicos con la estructura mucho más grande.

Un descubrimiento inesperado oculto en los datos

Cuando los investigadores examinaron por primera vez sus extensos datos de imagen, no pudieron encontrar la estructura en espiral que habían anticipado.

"Eso nos desconcertó bastante", recuerda Marianne Liebi.

Experimentos mecánicos anteriores habían indicado que el giro característico del colmillo debería reflejarse en la orientación de sus fibras de colágeno y cristales minerales.

"Pero en lugar de una hélice, solo vimos un patrón regular".

El avance llegó cuando los científicos cambiaron su enfoque. En lugar de examinar puntos individuales en las imágenes tridimensionales de forma aislada, investigaron cómo la orientación de cada punto se relacionaba con sus vecinos.

"Cuando comparamos cómo estaban orientados estos puntos en relación entre sí, comenzó a aparecer una tendencia direccional", recuerda Palomo. "Todo lo que tuvimos que hacer fue conectar los puntos, como en un kit de pintar por números para niños, y de repente la estructura se volvió visible: dos espirales entrelazadas".

Dos espirales opuestas otorgan fuerza a los colmillos de narval

Un examen más detallado reveló que las dos espirales ocupan diferentes regiones del diente. La delgada capa exterior de cemento forma una hélice izquierda, mientras que las estructuras de colágeno mineralizado dentro de la dentina subyacente giran en la dirección opuesta.

Este sofisticado diseño natural proporciona ventajas mecánicas sustanciales. Al igual que las hebras entrelazadas de una cuerda, las dos hélices opuestas trabajan juntas para crear una estructura excepcionalmente estable. Su disposición ayuda al colmillo a resistir fuerzas de torsión y otras formas de estrés mecánico.

La misma arquitectura microscópica también produce la reconocible forma de sacacorchos del narval, vinculando la extraordinaria apariencia del legendario cuerno de unicornio a estructuras demasiado pequeñas para ser vistas a simple vista.

Los colmillos de narval preservan décadas de historia ártica

El estudio forma parte de un proyecto de investigación financiado por NordForsk titulado "Colmillos de narval: una historia con un giro". También recibió apoyo del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea bajo el programa Marie Sklodowska-Curie.

Bajo la dirección de Henrik Birkedal de la Universidad de Aarhus en Dinamarca, el equipo de investigación internacional e interdisciplinario explora tanto la arquitectura interna de los colmillos de narval como la relación entre el crecimiento del colmillo, las condiciones ambientales y el clima.

A medida que crece el colmillo de un narval, desarrolla capas sucesivas que funcionan de manera similar a los anillos de crecimiento anuales de un árbol. Los científicos pueden examinar estas estructuras para reconstruir las condiciones ambientales pasadas del Ártico, incluyendo cambios en el clima y la disponibilidad de alimentos.

Durante una vida que puede acercarse a un siglo, un narval macho efectivamente construye su propio archivo ambiental dentro de su notable diente en espiral.