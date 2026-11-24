El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) puso en valor el Buque Oceanográfico ARA "Austral" durante una visita realizada por su presidente, Daniel Salamone, junto con la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, y el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Ricardo Crespo. La actividad tuvo lugar en la Base Naval Mar del Plata, donde las autoridades conocieron las tareas de reparación y mantenimiento realizadas en dique seco para preservar las capacidades operativas del buque, fundamentales para el desarrollo de investigaciones oceanográficas.

La comitiva fue recibida por el Jefe de Estado Mayor del Comando del Área Naval Atlántica, Capitán de Navío Sergio Fabián Ciminari; el Comandante de la Agrupación Buques Hidrográficos y Director de la Unidad de Apoyo a Investigaciones Hidrográficas y Oceanográficas (UNIHDO), Capitán de Navío Juan Manuel Squillacci; y el Comandante del Buque Oceanográfico ARA "Austral", Capitán de Fragata Rubén Ignacio Di Marco.

Durante la jornada, Daniel Salamone destacó la reciente inversión del CONICET en el mantenimiento del buque, señalando que es una de las pocas embarcaciones de investigación oceanográfica completamente equipadas. "Este esfuerzo contó con el acompañamiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y de la Agencia de Promoción Científica. Es fundamental dar a conocer sus capacidades y la dimensión de las investigaciones que desarrollamos desde el CONICET y la Argentina", agregó.

Preservar las capacidades del buque

Las principales intervenciones realizadas incluyeron el carenado reglamentario, que abarcó tareas de inspección, mantenimiento y reparación de sistemas y componentes. Estas tareas involucraron el sondaje de espesores del casco, limpieza y tratamiento mediante hidrojetting y pintura, así como la revisión de la hélice, la línea de eje, el timón y las válvulas de casco.

También se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en el equipamiento relacionado con las operaciones oceanográficas, como el mantenimiento del moonpool y de los transductores de sistemas de sondaje. Estas intervenciones son cruciales para conservar la infraestructura técnica necesaria para realizar observaciones y estudios científicos en el ámbito marino.

La secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Adriana Baravalle, subrayó que el ARA "Austral" es un ejemplo de cómo la colaboración entre el sistema científico-tecnológico y las Fuerzas Armadas potencia las capacidades de investigación y fortalece la presencia argentina en el Atlántico Sur. "Desde la Secretaría trabajamos para potenciar las capacidades científicas y tecnológicas del país", afirmó.

Las reparaciones también incluyeron mejoras en los cabrestantes y guinches de maniobra, además de la intervención en los sistemas de combustible y otros componentes esenciales. El Capitán Squillacci enfatizó la importancia de la visita y su relación con la recuperación de las capacidades del buque, señalando que este encuentro es significativo tras una etapa de mantenimiento en el Arsenal Naval Puerto Belgrano.

Las tareas de mantenimiento abarcaron cuatro tanques de lastre, reparación de tanques de combustible y trabajos metalúrgicos. Según Ricardo Crespo, el conocimiento del mar territorial es fundamental para la soberanía nacional y la recuperación de las capacidades del ARA "Austral" es un hito importante.

Sobre el Buque "Austral" del CONICET

El ARA "Austral" tiene una eslora de 97,6 metros y un peso de 4.734 toneladas. Su sistema de propulsión diesel eléctrico le permite alcanzar una velocidad de 12,5 nudos y puede albergar hasta 25 científicos y 25 técnicos a bordo. La embarcación cuenta con equipamiento para desarrollar investigaciones en geología, geofísica, oceanografía y más.