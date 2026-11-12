Ejercicio intenso podría ser clave para fortalecer los huesos, según un nuevo estudio

La intensidad del ejercicio podría ser más crucial para la salud ósea que la duración de la actividad física. Un grupo de investigadores de la Universidad Semmelweis determinó que las actividades físicas que implican movimientos explosivos y cambios rápidos de dirección son particularmente efectivas para estimular la formación de nuevo tejido óseo.

Los resultados, publicados en la revista Sports Medicine - Open, sugirieron que ciertos deportes de ritmo rápido pueden ofrecer mayores beneficios para el metabolismo óseo en comparación con caminar o el entrenamiento de fuerza convencional. Este estudio podría contribuir a la creación de recomendaciones más efectivas para preservar la salud ósea y reducir el riesgo de osteoporosis.

La importancia de la intensidad del ejercicio para la salud ósea

Para investigar cómo diferentes formas de ejercicio afectan los huesos, el equipo revisó 24 estudios clínicos que involucraron a 1,238 adultos sanos. En lugar de depender de mediciones de densidad mineral ósea, que pueden tardar en mostrar cambios, los investigadores examinaron marcadores sanguíneos asociados con la producción de nuevo tejido óseo. Estos indicadores biológicos pueden revelar cómo responden los huesos al ejercicio en cuestión de semanas, permitiendo detectar cambios más rápidamente.

"Lo que hace que nuestro estudio sea único es que examinamos no solo el tipo de ejercicio -ya sea de resistencia, aeróbico o combinado- sino también la intensidad, frecuencia y duración del mismo. Nuestro objetivo fue determinar qué formas de ejercicio estimulan el metabolismo óseo de manera más efectiva y cuáles parecen ser menos beneficiosas desde esta perspectiva", afirmó el Dr. Péter Ferdinandy, Vicerrector de Ciencia e Innovaciones de la Universidad Semmelweis y autor principal del estudio.

Beneficios óseos sorprendentes del fútbol y el balonmano

Las respuestas más fuertes se asociaron con deportes vigorosos que requieren a los jugadores acelerar, cambiar de dirección, girar y realizar movimientos potentes. El fútbol recreativo y el balonmano se destacaron en particular, vinculándose a aumentos de hasta un 45-46% en los marcadores sanguíneos asociados con la formación ósea, lo que sugiere que pueden proporcionar un estímulo especialmente fuerte para los procesos de construcción ósea del cuerpo.

Las actividades más convencionales, como caminar, step aerobics y entrenamientos de resistencia estándar en el gimnasio, mostraron respuestas menores en comparación. Estos hallazgos resultaron especialmente inesperados para el entrenamiento de resistencia, que comúnmente se recomienda para apoyar la salud esquelética.

"El hallazgo más sorprendente fue que el entrenamiento de resistencia no produjo un efecto significativo en los marcadores del metabolismo óseo, a pesar de que varias pautas profesionales recomiendan este tipo de ejercicio para mantener la salud ósea. Asimismo, el ejercicio de resistencia de baja o moderada intensidad, como caminar o trotar, no mostró efectos significativos a largo plazo", explicó Viktória Barna, estudiante de doctorado en la Universidad Semmelweis y autora principal del estudio.

La importancia de caminar y el entrenamiento de pesas

Los resultados no sugieren que se deban abandonar actividades como caminar, trotar u otras formas de ejercicio menos exigentes. Estas actividades continúan ofreciendo importantes beneficios para la salud, incluso si no estimulan los procesos de formación ósea de la misma manera que los deportes más intensos.

Más bien, la investigación indica que mantener huesos saludables podría requerir una mayor estimulación mecánica que muchas actividades cotidianas proporcionan. Los movimientos que ejercen fuerzas más sustanciales sobre el esqueleto parecen generar una respuesta más fuerte en los procesos biológicos involucrados en la formación de nuevo tejido óseo.

Sin embargo, los investigadores enfatizan que las personas no deben comenzar de manera repentina a realizar ejercicios extenuantes sin una preparación adecuada. Esto es especialmente importante para aquellos con condiciones cardiovasculares, musculoesqueléticas o metabólicas, así como para quienes ya padecen osteoporosis. Cualquier persona en estos grupos que considere una nueva actividad o una rutina de ejercicio más exigente debe primero consultar con su médico tratante, médico general o especialista en medicina deportiva. La orientación médica puede ayudar a determinar si la actividad y su intensidad son adecuadas para su salud y capacidades físicas.

¿Puede el ejercicio de alta intensidad ayudar a prevenir la osteoporosis?

Los hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre cómo se podría utilizar el ejercicio para mantener la salud ósea a medida que las personas envejecen. Aunque el análisis se centró en marcadores del metabolismo óseo en lugar de cambios directos en la densidad ósea, los resultados sugieren que la actividad vigorosa podría fomentar cambios biológicos tempranos que apoyen la formación ósea.

"Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física regular ofrece numerosos beneficios para la salud. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que el ejercicio de baja intensidad por sí solo no es suficiente para estimular el metabolismo óseo. El ejercicio de alta intensidad podría desencadenar cambios tempranos beneficiosos en la formación ósea, ayudando potencialmente a frenar la pérdida ósea y apoyar un envejecimiento saludable", resumió la Dra. Nóra Sydó, especialista clínica y coautora del estudio.

Los investigadores creen que entender qué movimientos estimulan más efectivamente la formación ósea podría conducir a mejores programas de ejercicio diseñados para preservar la fuerza esquelética y ayudar a prevenir la osteoporosis. Por ahora, los hallazgos resaltan una distinción importante: mantenerse físicamente activo es beneficioso para la salud en general, pero mantener los huesos saludables a largo plazo podría depender no solo de cuánto se mueva la gente, sino también de cuán poderosamente y dinámicamente se muevan.