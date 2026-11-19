Un equipo internacional de científicos descubrió una ballena prehistórica que vivió hace aproximadamente 6 millones de años, cuyo rostro presenta una asimetría tan marcada que podría considerarse el más torcido en la historia de los mamíferos. Esta especie extinta, conocida como *Scaphokogia huachafo*, fue hallada en el sur de Perú y presenta un hocico curvado hacia abajo, además de un cráneo tan distorsionado que inicialmente se pensó que había sufrido daños post-mortem. Sin embargo, los investigadores determinaron que su extraña anatomía era una adaptación evolutiva extraordinaria para la caza en el lecho marino.

Los cetáceos, en particular las ballenas y los delfines, son conocidos por tener formas de cabeza inusuales, pero *Scaphokogia huachafo* llevó esta peculiaridad a un nuevo extremo. Durante el Mioceno tardío, esta ballena alcanzó una longitud aproximada de 2.7 metros y su cráneo muestra la asimetría facial más extrema conocida entre los cetáceos y posiblemente entre todos los mamíferos.

Una anatomía excepcional

El autor principal del estudio, Aldo Benites-Palomino, explicó que la asimetría craneal en las ballenas dentadas está relacionada con el desarrollo de estructuras grasas en la frente, que son cruciales para la producción de sonido. En el caso de *Scaphokogia huachafo*, esta asimetría se extendía más allá del área del orificio nasal. Ambos orificios nasales estaban desplazados completamente hacia el lado izquierdo del cráneo, y los huesos faciales variaban drásticamente en tamaño y posición, dando la apariencia de un cráneo notablemente torcido.

El nombre de esta ballena proviene del término peruano *huachafo*, que describe algo excesivamente llamativo o extravagante. Benites-Palomino comentó que, al observar las proporciones de esta ballena, con su rostro desviado y su hocico curvado, rompía todas las reglas de simetría y elegancia vistas en los cetáceos actuales, lo que hizo que *huachafo* fuera un nombre perfecto para ella.

Un hallazgo sorprendente

El fósil fue recuperado en la década de 1990 de la Formación Pisco, una región desértica famosa entre los paleontólogos por sus fósiles marinos excepcionalmente conservados. Benites-Palomino se encontró con el espécimen en 2015 mientras preparaba su tesis de licenciatura en el Museo de Historia Natural de Lima. La forma notablemente desigual del cráneo suscitó la pregunta de si realmente había sido así en vida o si la presión geológica a lo largo de millones de años había distorsionado el fósil.

Al examinar el cráneo, los investigadores encontraron que las suturas estaban completamente cerradas y que no había fracturas ni deformaciones, confirmando que la asimetría era parte de la biología natural del animal.

Adaptaciones para la caza

La anatomía inusual del cráneo también proporciona pistas sobre cómo *Scaphokogia huachafo* sobrevivió. Mientras que las ballenas modernas suelen cazar calamares en aguas profundas, esta especie parece haber desarrollado una estrategia de caza adaptada a las aguas costeras poco profundas. Su hocico, robusto y en forma de tubo, estaba reforzado por hueso denso y cartílago, lo que le daba un centro de gravedad hacia adelante y hacia abajo.

Los investigadores creen que esta ballena pudo haber utilizado un sistema de ecolocalización altamente especializado para localizar presas bajo el sedimento blando de su entorno costero. A diferencia de otros mamíferos marinos, *Scaphokogia* carecía de bigotes faciales sensibles o adaptaciones visuales que ayudan a encontrar alimento cerca del fondo. En cambio, su cráneo asimétrico pudo haber soportado un sistema biológico de sonar que le permitía detectar presas ocultas.

Este modo de vida especializado ya no existe entre los mamíferos marinos modernos, y a medida que las condiciones oceánicas cambiaron hacia el final del Mioceno, el nicho ecológico ocupado por *Scaphokogia* desapareció, dando paso a las comunidades de mamíferos marinos que conocemos hoy. Este descubrimiento ofrece una visión fascinante de cómo la evolución ha moldeado la anatomía de las ballenas, produciendo un ser cuyo rostro torcido no era una deformidad, sino una adaptación a un mundo submarino que ya no existe.