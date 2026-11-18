Durante décadas, los científicos creyeron entender la causa de la inflamación peligrosa asociada a un trastorno genético raro. Sin embargo, investigadores del Garvan Institute of Medical Research descubrieron evidencia que desafía 30 años de entendimiento establecido, lo que podría abrir la puerta a un nuevo tratamiento.

La condición, conocida como deficiencia de quinasa de mevalonato (MKD), puede provocar episodios inflamatorios severos que, en ocasiones, son potencialmente mortales. Un nuevo estudio publicado en Immunity identificó un problema previamente subestimado relacionado con las células asesinas naturales (NK), células inmunitarias que normalmente ayudan al organismo a eliminar células infectadas.

Los investigadores encontraron que estas células no funcionan adecuadamente en personas con MKD, desencadenando una respuesta inflamatoria excesiva ante infecciones. Este descubrimiento también sugiere un tratamiento potencial mediante medicamentos existentes conocidos como inhibidores de JAK, que podrían ser especialmente valiosos para los pacientes que no responden a las terapias actuales.

"Este estudio ha revelado un nuevo objetivo para este trastorno inflamatorio y sienta las bases para futuros estudios clínicos que exploren el uso de inhibidores de JAK u otros fármacos para neutralizar el interferón gamma en pacientes con MKD", afirmó el profesor Mike Rogers, jefe del laboratorio en Garvan y autor principal del estudio. "Esto podría llevar a un tratamiento específico que no se ha probado antes".

La MKD causa inflamación peligrosa

La MKD es una condición crónica que se conoce por afectar a cientos de niños y adultos en todo el mundo, aunque se sospecha que muchas personas con el trastorno nunca han sido diagnosticadas. Los pacientes experimentan ataques recurrentes de fiebre alta, erupciones cutáneas, dolor en las articulaciones e inflamación abdominal. Los episodios más graves pueden causar complicaciones potencialmente fatales.

Durante aproximadamente tres décadas, la investigación sobre la enfermedad se centró principalmente en los macrófagos, células inmunitarias que ayudan a coordinar las defensas inflamatorias del cuerpo. Los tratamientos existentes están diseñados para bloquear una señal inflamatoria liberada por estas células. Sin embargo, aproximadamente la mitad de los pacientes no responde adecuadamente, lo que deja una necesidad importante de mejores opciones de tratamiento.

Para investigar lo que podría faltar en la explicación predominante, el equipo de Garvan examinó muestras de sangre de personas con MKD y estudió modelos preclínicos del trastorno.

Sus experimentos revelaron un defecto significativo en las células NK, que juegan un papel importante en las defensas tempranas del organismo contra infecciones virales. En la MKD, estas células no logran madurar adecuadamente y tienen dificultades para realizar una de sus funciones más importantes: destruir células infectadas antes de que la infección se propague.

Las consecuencias van más allá de la incapacidad para combatir infecciones. Cuando las células NK no pueden eliminar sus objetivos, liberan grandes cantidades de moléculas de señalización inflamatoria, activando otras partes del sistema inmunológico y potencialmente desencadenando una inflamación generalizada.

"Encontramos que estas células inmunitarias están esencialmente mal funcionando", explicó el profesor Rogers. "Las células NK están cargadas de municiones tóxicas, almacenadas en gránulos que se liberan para matar células infectadas. Sin embargo, en la MKD, estos gránulos tóxicos no pueden liberarse de las células NK y permanecen atrapados dentro. Cuando una célula NK no logra matar su objetivo, compensa pidiendo ayuda, bombeando grandes cantidades de interferón gamma, una señal inflamatoria poderosa. Esto activa otras células inmunitarias y causa la fiebre peligrosa y la inflamación generalizada que se observa en los pacientes".

Un descubrimiento que desafía 30 años de investigación

Los hallazgos sugieren que la disfunción de las células NK, en lugar de la actividad de los macrófagos por sí sola, juega un papel central en la conducción de la MKD.

La doctora Marcia Munoz, líder del grupo en el laboratorio de Rogers y principal investigadora del estudio, afirmó que los resultados representan un cambio importante en cómo los científicos entienden la enfermedad.

"Esto realmente cambia 30 años de dogmas sobre lo que se pensaba que era el mecanismo subyacente de la enfermedad. En la MKD, el problema principal está en las células NK y no en los macrófagos, como se creía anteriormente", comentó.

Para investigar cómo este defecto celular contribuye al trastorno, los investigadores de Garvan colaboraron con el profesor Mariapia Degli-Esposti y científicos de Monash University.

Utilizando modelos preclínicos, el equipo estableció una conexión entre la disfunción de las células NK y los síntomas severos asociados con la MKD. Sus experimentos mostraron que cuando el sistema inmunológico no puede eliminar una infección viral, la respuesta inflamatoria resultante puede causar daños extensos a los órganos.

Estos resultados ayudan a explicar por qué un trastorno que involucra defensas inmunitarias defectuosas también puede producir episodios de inflamación extrema.

Un fármaco existente muestra promesas para un nuevo tratamiento

El descubrimiento ya ayudó a guiar un enfoque de tratamiento experimental para un bebé gravemente afectado.

Colaborando con médicos en el Royal Children's Hospital en Melbourne, los investigadores exploraron si el baricitinib podría reducir la señalización inflamatoria excesiva asociada con la MKD.

El baricitinib pertenece a una clase de medicamentos conocidos como inhibidores de JAK. Estos fármacos interfieren con las vías de señalización utilizadas por el sistema inmunológico, incluidas las involucradas en las respuestas al interferón gamma. El medicamento ya se utiliza para tratar otras condiciones relacionadas con el sistema inmunológico, como la artritis reumatoide y el eczema.

Los médicos añadieron baricitinib al régimen de tratamiento existente del bebé y, posteriormente, observaron una mejora en la condición del niño. Los episodios inflamatorios se volvieron menos frecuentes y la inflamación severa que afectaba al tracto gastrointestinal comenzó a sanar.

Aunque los resultados de un solo paciente no pueden establecer si el tratamiento funcionará de manera más amplia, la mejora proporciona una evidencia temprana alentadora para una estrategia que apunta a una parte diferente del proceso inflamatorio.

Los investigadores creen que sus hallazgos proporcionan una base para futuros estudios clínicos que investiguen los inhibidores de JAK y otros medicamentos que bloqueen la actividad del interferón gamma en pacientes con MKD, particularmente aquellos que no se han beneficiado de tratamientos estándar.

Un descubrimiento que podría ayudar a explicar otras enfermedades genéticas

Las implicaciones potenciales se extienden más allá de la MKD.

Los investigadores han introducido el término 'prenilopatías' para describir una familia de trastornos genéticos que involucran la misma vía metabólica afectada en la MKD. Los primeros hallazgos sugieren que estas enfermedades relacionadas pueden compartir un problema subyacente similar que involucra células NK que no funcionan correctamente y, en cambio, generan señales inflamatorias excesivas.

Si estudios adicionales confirman esta conexión, los científicos podrían ser capaces de identificar mecanismos comunes de la enfermedad y desarrollar enfoques más específicos para el diagnóstico y tratamiento en múltiples trastornos.

"Confirmar este vínculo podría ayudar a poner fin a la odisea diagnóstica que muchos pacientes enfrentan durante años o incluso décadas antes de recibir un tratamiento efectivo", concluyó el profesor Rogers.

El profesor Mike Rogers es profesor conjunto en la St Vincent's Clinical School, Facultad de Medicina y Salud, UNSW Sydney. La doctora Marcia Munoz es profesora conjunta en la St Vincent's Clinical School, Facultad de Medicina y Salud, UNSW Sydney.