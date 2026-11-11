Descubren un planeta alienígena oculto en imágenes del telescopio James Webb

La galaxia de la Vía Láctea alberga miles de millones de planetas más allá de nuestro sistema solar. Estos mundos distantes, conocidos como exoplanetas, representan una oportunidad única para que los astrónomos exploren sistemas planetarios, identifiquen ambientes potencialmente habitables y, posiblemente, encuentren evidencia de vida en otros rincones del universo.

Sin embargo, encontrar estos planetas es un desafío. La mayoría de los exoplanetas orbitan estrellas que brillan con tal intensidad que se vuelven casi indetectables entre el deslumbrante resplandor de sus estrellas anfitrionas. Incluso los telescopios espaciales más avanzados enfrentan dificultades para separar la tenue luz de un planeta distante de la brillante luz de su estrella.

Recientemente, investigadores desarrollaron un método innovador para eliminar la luz estelar de las imágenes de telescopios, revelando así planetas que antes estaban ocultos. Esta técnica utiliza una sofisticada simulación por computadora del Telescopio Espacial James Webb (JWST) y ha logrado exponer un exoplaneta que se encontraba oculto en observaciones previas. En pruebas con planetas conocidos, este método logró una sensibilidad de detección de entre dos a quince veces superior a los enfoques convencionales.

Un gemelo digital del James Webb revela planetas ocultos

El avance se centra en una réplica virtual de la Cámara de Infrarrojo Cercano (NIRCam) del JWST, un instrumento diseñado para observar el universo en luz infrarroja. Al recrear cómo opera la cámara, los investigadores pueden identificar y corregir pequeñas imperfecciones que interfieren con sus observaciones.

Este modelo virtual, conocido como "gemelo digital", permite a los científicos simular el comportamiento del telescopio y determinar cómo se dispersa la luz estelar a través de su sistema óptico. Una vez que comprenden los patrones producidos por la estrella, pueden restar digitalmente gran parte de ese resplandor, facilitando la detección de planetas tenues.

"La imagen directa de exoplanetas es un desafío increíble porque incluso las más mínimas imperfecciones en un telescopio pueden dificultar la separación de la tenue luz de un planeta del deslumbrante resplandor de su estrella", explicó Katie Bouman, profesora de ciencias computacionales y matemáticas en Caltech, coautora de un artículo publicado en Nature el 4 de noviembre.

"Lo emocionante es que estamos mostrando cómo la computación puede ayudar a superar las limitaciones del telescopio", continuó Bouman. "Al combinar un modelo físico del instrumento con técnicas de optimización de aprendizaje automático, hemos podido eliminar la luz estelar de manera más precisa, facilitando la detección de exoplanetas tenues e incluso revelando uno que estaba oculto en los datos del JWST".

Cómo los científicos hacen desaparecer la luz estelar cegadora

Los investigadores denominaron a su enfoque FLIP (Physics-based Learning for Imaging Planets). En lugar de depender únicamente de mejoras en el hardware del telescopio, el sistema utiliza cálculos avanzados para corregir problemas en imágenes que ya se han recopilado.

Para desarrollar FLIP, el equipo creó un modelo físico detallado de la cámara infrarroja del JWST. Luego utilizaron técnicas computacionales para examinar millones de posibles imperfecciones, cambios sutiles y otros factores desconocidos que podrían influir en las observaciones del telescopio.

Estas pequeñas variaciones son significativas, ya que incluso una distorsión extremadamente leve puede alterar la apariencia de una estrella en una imagen. Cuando los astrónomos intentan eliminar la luz de la estrella, cualquier resplandor restante puede abrumar la señal mucho más tenue de un planeta cercano.

Al tener en cuenta estos efectos, FLIP produce un modelo altamente preciso de la apariencia de la estrella. Los investigadores pueden restar esa luz estelar modelada de las observaciones originales, permitiendo que objetos previamente oscurecidos se vuelvan visibles.

"Esta es la primera vez que demostramos que estas pequeñas imperfecciones o inestabilidades no son un factor limitante en los tipos de planetas que podemos imaginar", afirmó Rodrigo Ferrer-Chavez, estudiante de posgrado en la Universidad Northwestern y autor principal del estudio. "A medida que avanzamos en este proceso iterativo para entender lo que realmente hace el telescopio durante las observaciones, vemos cómo la luz de la estrella desaparece de maneras muy curiosas. Se vuelve más tenue y deformada hasta que al final obtenemos una imagen bastante limpia y, si tenemos suerte, ahí está, un planeta brillante".

Un experimento fallido llevó a un gran avance

La idea detrás de FLIP comenzó a tomar forma cuando Ferrer-Chavez era estudiante de pregrado en la Universidad Autónoma de Yucatán en México. Ya había participado en un proyecto de investigación de verano con Jason Wang, quien en ese momento era un investigador postdoctoral. Durante ese tiempo, Ferrer-Chavez buscaba oportunidades adicionales para continuar su investigación. Mientras tanto, Wang había estado discutiendo una posible colaboración con Bouman que combinaría su experiencia en imágenes computacionales con su conocimiento de instrumentos astronómicos. Su objetivo compartido era mejorar la capacidad de los telescopios para imaginar directamente exoplanetas.

Ambos investigadores incorporaron a Ferrer-Chavez en el proyecto y comenzaron a orientarlo. Sin embargo, el esfuerzo inicial no produjo los resultados esperados.

"La tesis de Rodrigo fue una exploración de posibles enfoques, ninguno de los cuales terminó siendo lo que hicimos para este artículo, pero ayudó a descartar lo que no debíamos hacer y también nos ayudó a entender mejor el problema", explicó Wang.

Ferrer-Chavez originalmente intentó entrenar modelos de aprendizaje automático para predecir los patrones de luz estelar que aparecían en los datos del telescopio. Esa estrategia resultó infructuosa, lo que llevó al equipo a repensar cómo podría utilizarse la tecnología.

En lugar de pedir a la inteligencia artificial que predijera cómo debería verse el resplandor, recurrieron a herramientas computacionales desarrolladas para el aprendizaje automático para realizar cálculos físicos detallados.

Estos métodos permitieron a los investigadores ajustar millones de variables, como si estuvieran girando una enorme colección de perillas de control. Cada ajuste ayudó a refinar su simulación del telescopio hasta que reprodujo más de cerca las observaciones reales. Realizar tantos cálculos manualmente sería impráctico.

El enfoque resultante combina las leyes físicas que rigen la luz y la óptica del telescopio con el poder computacional de los métodos de optimización modernos. En lugar de simplemente adivinar qué debería eliminarse de una imagen, FLIP utiliza un modelo de cómo el telescopio produce esa imagen en primer lugar.

Los archivos del James Webb pueden contener más mundos ocultos

Una de las posibilidades más emocionantes es que los astrónomos pueden no necesitar nuevas observaciones del telescopio para beneficiarse de este descubrimiento. El JWST ya ha recopilado enormes cantidades de datos astronómicos, incluidas imágenes de estrellas que podrían albergar planetas demasiado tenues para ser detectados mediante métodos de análisis anteriores. FLIP ofrece una forma de revisar estas observaciones y buscar objetos que fueron pasados por alto.

"Ahora tenemos una herramienta que nos permite descubrir y estudiar planetas que no podíamos 'ver' antes, incluso si ese planeta ya estaba en una imagen en el archivo del JWST", explicó Ferrer-Chavez. "Podemos intentar encontrar planetas que podrían haber sido pasados por alto y también planetas que tal vez intentamos imaginar, pero no pudimos detectar en ese momento".

Esto significa que algunos planetas que anteriormente se consideraban fuera del alcance de la imagen directa podrían identificarse sin la necesidad de enviar otro telescopio al espacio.

También cambia la forma en que los astrónomos pueden pensar sobre las observaciones existentes. Una imagen que parece contener nada más que una brillante estrella puede ocultar información adicional sobre planetas escondidos bajo su resplandor.

Superando los límites físicos de los telescopios

A lo largo de las décadas, los astrónomos han desarrollado tecnología para reducir el abrumador brillo de las estrellas. Una herramienta importante es un coronógrafo, un instrumento diseñado para bloquear la luz estelar de modo que los objetos tenues cercanos puedan observarse más claramente.

Por ejemplo, el recientemente lanzado Telescopio Espacial Nancy Grace Roman lleva un Instrumento Coronógrafo desarrollado por investigadores de Caltech, JPL y IPAC. Este instrumento está específicamente diseñado para suprimir la luz estelar y mejorar la imagen directa de exoplanetas.

Sin embargo, incluso el hardware de telescopios excepcionalmente preciso tiene limitaciones inevitables. Wang explicó que los instrumentos físicos por sí solos no pueden igualar el nivel de corrección logrado por FLIP al procesar las imágenes.

"El Telescopio Espacial James Webb, que demostramos, es ópticamente estable a nivel de nanómetros, lo que suena impresionante, pero eso aún es limitante", dijo. "Estamos emocionados porque esta técnica no está limitada específicamente al JWST. Debido a algunos diseños muy específicos, esta técnica podría usarse en cualquier telescopio".

Un nanómetro es una milmillonésima parte de un metro, lo que significa que el sistema óptico del Webb mantiene una precisión extraordinaria. Sin embargo, incluso las perturbaciones a esta escala increíblemente pequeña pueden interferir con la detección de planetas junto a estrellas brillantes.

FLIP ofrece una forma diferente de abordar ese problema. En lugar de requerir que el telescopio mismo elimine cada pequeña imperfección, la técnica toma en cuenta esos efectos matemáticamente después de que se han realizado las observaciones.

Los investigadores ahora tienen la intención de refinar FLIP e investigar cómo podría funcionar con instrumentos adicionales, incluido el Telescopio Roman y telescopios que operan desde la superficie de la Tierra.

Una poderosa nueva herramienta en la búsqueda de otro planeta Tierra

Las implicaciones pueden extenderse mucho más allá de los observatorios actuales. Los investigadores creen que su enfoque podría ayudar a dar forma a futuras misiones espaciales, particularmente aquellas diseñadas para buscar planetas que se asemejen a la Tierra.

Una posibilidad importante es el propuesto Observatorio de Mundos Habitables de NASA. La misión está destinada a convertirse en el primer telescopio diseñado específicamente para buscar evidencia de vida en planetas que orbitan otras estrellas.

Un objetivo central sería fotografiar planetas similares a la Tierra dentro de las zonas habitables de estrellas similares a nuestro sol. La zona habitable es el rango de distancias alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían permitir que el agua líquida exista en la superficie de un planeta, suponiendo condiciones atmosféricas adecuadas.

Sin embargo, el desafío técnico es enorme. Un planeta similar a la Tierra que orbita una estrella similar al sol puede ser aproximadamente 10 mil millones de veces más tenue que la estrella misma, lo que hace que el planeta sea extraordinariamente difícil de distinguir de la luz circundante.

"El objetivo del HWO es encontrar planetas similares a la Tierra y las zonas habitables de estrellas similares al sol mediante un método de imagen directa", explica Ferrer-Chavez. "El desafío de ingeniería de intentar imaginar algo que es aproximadamente 10 mil millones de veces más tenue que algo justo al lado es brutal, no solo para limpiar la imagen, sino también para construir un telescopio que pueda tomar esa imagen".

FLIP podría hacer que ese desafío sea más manejable. Si los astrónomos pueden eliminar digitalmente más luz estelar no deseada después de capturar una imagen, los futuros diseños de telescopios pueden no necesitar superar cada fuente de inestabilidad óptica solo a través del hardware.

Por lo tanto, el enfoque podría brindar a los ingenieros mayor flexibilidad y permitir a los astrónomos extraer más información de la luz que sus instrumentos recogen.

"Siento que acabamos de desbloquear una nueva frontera", dice Wang. "Hemos superado por primera vez el límite de estabilidad del telescopio con esta nueva técnica, y creo que este nuevo paradigma puede aplicarse a cualquier instrumento que intente imaginar exoplanetas".

Enfocando la búsqueda de vida alienígena

Para Bouman, la ambición a largo plazo es mucho más grande que simplemente encontrar planetas distantes. Los astrónomos esperan, en última instancia, obtener imágenes directas de mundos que se asemejen a la Tierra y examinarlos en busca de posibles signos de vida.

Alcanzar ese objetivo requerirá avances significativos en ingeniería de telescopios, instrumentos astronómicos y procesamiento de imágenes. Pero la nueva investigación demuestra que algunas de las mejoras más importantes pueden provenir de mejores formas de interpretar datos en lugar de construir hardware cada vez más preciso.

"Aún queda un largo camino por recorrer, pero este trabajo muestra cuánto más es posible cuando combinamos avances en tecnología de telescopios con imágenes computacionales", concluyó Bouman. "A veces, la clave para ver algo nuevo no es solo construir un mejor instrumento, sino encontrar una mejor manera de dar sentido a la luz que recoge".