FOTO: Un análisis sobre la teoría de Einstein y el Big Bang

En los momentos iniciales tras el Big Bang, el universo estaba compuesto por una mezcla extremadamente caliente de partículas conocida como plasma de quarks y gluones. Las temperaturas alcanzaron niveles de billones de grados, y los quarks y gluones se movieron a través de esta sopa primordial a casi la velocidad de la luz. Este estado extremo de la materia existió solo durante unos pocos microsegundos antes de que los quarks comenzaran a combinarse en los protones y neutrones más estables que eventualmente formaron la materia a nuestro alrededor.

Los científicos pueden recrear brevemente estas condiciones utilizando potentes aceleradores de partículas. Al colisionar iones a velocidades cercanas a la de la luz, producen pequeñas gotas de plasma de quarks y gluones del tamaño de un núcleo atómico. Cada gota sobrevive solo durante decenas de septillones de segundo, lo que ofrece a los investigadores una oportunidad increíblemente breve para investigar la sustancia que llenó el universo recién nacido.

Una forma de explorar este fluido misterioso es observar cómo se comportan los quarks pesados mientras atraviesan este plasma. Aunque estas partículas no forman parte del plasma circundante que se estudia, sus movimientos pueden revelar detalles importantes sobre su estructura microscópica. Este enfoque se basa en un principio descrito por Albert Einstein en 1905.

Sin embargo, el marco original de Einstein tiene limitaciones bajo las condiciones extraordinarias que se encuentran en el plasma de quarks y gluones. Cuando las partículas se acercan a la velocidad de la luz, ocurren interacciones que su teoría no puede explicar completamente.

Investigadores del MIT amplían la teoría de Einstein

Un grupo de investigadores del MIT y de la Universidad de California en Santa Bárbara (UCSB) ha desarrollado un marco teórico que va más allá de la descripción original de Einstein. Su trabajo predice cómo un fluido afecta a las partículas que viajan a velocidades relativistas, incluyendo las fuerzas que las aceleran, desaceleran y redirigen.

Los investigadores creen que sus cálculos podrían ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se mueven los quarks pesados a través del plasma de quarks y gluones. Al comparar sus predicciones con los resultados de experimentos en aceleradores de partículas, los físicos podrían descubrir nuevos detalles sobre la estructura interna de esta forma antigua de materia y las condiciones que prevalecieron poco después del Big Bang.

"Nuestro resultado revela una nueva fuente de información llevada por quarks pesados en cambios raros, pero inusualmente grandes en su movimiento", afirma Jean Du Plessis, un estudiante de posgrado en el Centro de Física Teórica del MIT. "La frecuencia de esos grandes cambios depende de la naturaleza microscópica del plasma, lo que plantea la posibilidad de que puedan proporcionar una nueva forma de aprender cómo es realmente el plasma de quarks y gluones en su interior".

Du Plessis llevó a cabo la investigación junto a Bruno Scheihing-Hitschfeld del Instituto Kavli para la Física Teórica en UCSB. Sus hallazgos fueron publicados en Physical Review Letters.

Cómo el polen en agua inspiró el descubrimiento de Einstein

Los orígenes de esta investigación se remontan a casi dos siglos a una observación realizada por el botánico Robert Brown. En 1827, Brown notó que los granos de polen suspendidos en agua aparentemente inmóvil se movían de manera impredecible, cambiando y desplazándose constantemente a pesar de la ausencia de cualquier perturbación visible. Los científicos finalmente denominaron a este fenómeno "movimiento browniano".

Einstein proporcionó una explicación científica en 1905, demostrando que estos movimientos aparentemente aleatorios eran causados por interacciones invisibles entre las partículas suspendidas en un fluido y los átomos y moléculas que las rodeaban.

Él demostró que dos efectos en competencia gobiernan el movimiento de una partícula a través de un fluido. El primero es la resistencia, que se opone al movimiento de la partícula y la desacelera. El segundo consiste en innumerables empujones aleatorios de los átomos y moléculas circundantes. Aunque las partículas microscópicas individuales son extremadamente pequeñas, su actividad combinada puede proporcionar suficiente energía para hacer que las partículas más grandes se muevan de manera impredecible.

La teoría de Einstein estableció una relación entre estos efectos, permitiendo a los científicos aprender sobre las propiedades microscópicas de un fluido al estudiar el movimiento de partículas dentro de él.

A lo largo de las décadas siguientes, los investigadores aplicaron este principio a muchos fluidos diferentes, incluido el plasma de quarks y gluones. Generalmente se esperaba que las partículas que viajaban a través de tal plasma experimentaran un equilibrio entre la resistencia y los impactos aleatorios, similar al comportamiento de los granos de polen en agua.

En el movimiento browniano convencional, la probabilidad de diferentes fuerzas sigue una curva en forma de campana. Los empujones moderados son los más comunes (el punto más alto de la campana), mientras que los empujones inusualmente fuertes en cualquier dirección son mucho menos probables (los extremos de la campana). Con el tiempo, el equilibrio entre la resistencia y el movimiento aleatorio permite que una partícula alcance la misma temperatura que su entorno.

No obstante, esta descripción familiar se vuelve incompleta cuando las partículas se mueven a velocidades cercanas a la de la luz.

"Einstein mostró que la resistencia y los empujones aleatorios deben equilibrarse de la manera correcta para que una partícula eventualmente alcance la misma temperatura que su entorno", explica Du Plessis. "Para los tipos de fluidos que él consideraba, tenía razón. Pero para partículas que se mueven a velocidades relativistas, esta relación se rompe. Y hemos sabido durante 20 años que algo falta. Por lo tanto, debemos ir más allá del trabajo que realizó Einstein".

Fuerzas inesperadas revelan física oculta en el plasma de quarks y gluones

Para investigar qué faltaba en el modelo tradicional de Einstein, Du Plessis y Scheihing-Hitschfeld calcularon cómo respondería un quark pesado a las fuerzas dentro de un fluido mientras se mueve cerca de la velocidad de la luz.

Sus cálculos se centraron en la fuerza nuclear fuerte, una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que gobierna las interacciones entre quarks y gluones y los mantiene unidos.

El equipo comenzó con un modelo relativamente simple que consistía en un gas de quarks y gluones que interactuaban solo débilmente entre sí. Partir de estas interacciones más débiles permitió calcular las fuerzas que actúan sobre un quark pesado que pasa a través del gas.

Luego determinaron cómo esas fuerzas cambiarían el momento del quark a medida que se movía. Un empujón más fuerte produce un cambio mayor en el momento, por lo que los cálculos permitieron a los investigadores predecir la probabilidad de impactos de diferentes intensidades.

Al principio, la curva de probabilidad resultante se parecía a la distribución en forma de campana asociada con la teoría de Einstein. Para pequeños cambios en el momento, el patrón familiar se mantenía. Pero al examinar cambios más grandes, descubrieron una diferencia notable.

En lugar de la curva simétrica esperada, la distribución estaba inclinada, con probabilidades desiguales para cambios extremos en direcciones opuestas. Los impactos poderosos ocurrieron con más frecuencia de lo que el modelo tradicional de Browniano predecía, y desaceleraciones inusualmente grandes eran más probables que aumentos de velocidad igualmente grandes.

"La imagen habitual de Browniano asume que los empujones grandes se vuelven extremadamente raros", dice Du Plessis. "Para los quarks pesados, sin embargo, estos empujones raros son más comunes de lo que predice la curva de campana, y no son igualmente probables en direcciones opuestas: un empujón grande que desacelera al quark más de lo esperado por la resistencia es más probable que un empujón igualmente grande que lo deje moviéndose más rápido de lo esperado".

Un patrón universal podría revelar el primer fluido del universo

Los investigadores luego examinaron si este comportamiento inusual dependía de las partículas particulares que componían el plasma.

Repitieron sus cálculos utilizando plasmas que contenían diferentes tipos de partículas y encontraron que la misma distribución inclinada aparecía independientemente de la composición.

Incluso más intrigante, reconocieron el mismo patrón subyacente en un cálculo anterior que involucraba plasma fuertemente acoplado, donde las partículas interactúan de manera mucho más intensa entre sí. A pesar de las diferencias sustanciales en el comportamiento microscópico entre los dos tipos de plasma, las distribuciones de probabilidad compartían la misma estructura distintiva.

Esto sugiere que los investigadores habían identificado una característica potencialmente universal de cómo las partículas de movimiento rápido interactúan con los fluidos, en lugar de un efecto confinado a un modelo particular.

"Esta es la primera vez que se realizó y formalizó esta estructura aparentemente universal", dice Du Plessis. "Esto proporciona un camino concreto para entender mejor el plasma de quarks y gluones, utilizando quarks pesados".

El descubrimiento podría ofrecer a los físicos una nueva herramienta valiosa para investigar la materia extremadamente caliente que dominó el universo inmediatamente después del Big Bang. Al estudiar los cambios raros y extremos en el movimiento de los quarks pesados, los científicos podrían aprender más sobre las interacciones que ocurren en el interior del plasma de quarks y gluones.

Los resultados también apuntan a una característica importante de esta sustancia primordial. En lugar de comportarse como una colección relativamente suelta de partículas, el primer fluido del universo podría haber estado gobernado por interacciones mucho más fuertes de lo que indicaría un modelo convencional de movimiento browniano.

Du Plessis sugiere que el plasma primordial de quarks y gluones probablemente fue "más fuertemente interactuante de lo que este modelo de movimiento browniano sugiere. Es más como un líquido y menos como un gas".

Al ampliar una teoría que Einstein desarrolló hace más de un siglo, los investigadores han abierto un nuevo enfoque prometedor para estudiar uno de los estados de materia más extremos de la naturaleza y potencialmente descubrir cómo era el universo durante sus primeros momentos fugaces.

La investigación recibió apoyo parcial de la Oficina de Física Nuclear dentro de la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE. UU., la Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU. y la Fundación Simons.