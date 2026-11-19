En las profundidades del océano, criaturas extrañas y translúcidas conocidas como cerditos marinos se desplazan por el lecho marino. Recientemente, investigadores de la Universidad de Tokio realizaron un hallazgo sorprendente: estos animales albergan un microbio inédito bajo su piel. Este microbio, que fue nombrado Candidatus Abyssoplasma scotoplanesicola, posee un genoma excepcionalmente pequeño y un conjunto sorprendente de genes que producen proteínas de gran tamaño.

El análisis genético reveló que su genoma contiene apenas 649,000 bases de ADN, y más de una cuarta parte de su material genético está dedicado a la producción de proteínas superficiales. Algunas de estas proteínas gigantes contienen más de 5,000 aminoácidos, lo que podría facilitar la interacción del microbio con su hospedador o la formación de agrupaciones. Este descubrimiento brinda nuevas perspectivas sobre cómo los microorganismos se adaptan a vivir en estrecha asociación con otros organismos.

Los cerditos marinos en el ecosistema profundo

Aunque los leones marinos y los caballitos de mar son conocidos, los cerditos marinos son menos familiares. Estos pequeños y gelatinosos animales son un tipo de pepino de mar que habita en las profundidades oceánicas. Utilizan sus numerosos pies en forma de tubo para desplazarse lentamente y alimentarse de materia orgánica en descomposición.

A pesar de su apariencia inusual, los cerditos marinos desempeñan un papel crucial en el ecosistema del fondo marino. Al consumir materia orgánica muerta, ayudan a reciclar nutrientes que sustentan a otras formas de vida marina. Además, sus cuerpos blandos y aparentemente vulnerables ofrecen refugio a otros animales, como los jóvenes cangrejos rey, que buscan protección de los depredadores.

Sin embargo, muchos aspectos de la biología de los cerditos marinos siguen siendo un misterio. Los investigadores aún no saben cuánto tiempo viven estos animales ni por qué tienen proyecciones largas que se asemejan a antenas en sus cabezas. Otro importante interrogante es el papel de las bacterias que habitan bajo sus capas externas.

Los cerditos marinos pertenecen a un grupo de invertebrados marinos llamados equinodermos, que incluye a los pepinos de mar y las estrellas de mar. Al igual que otros miembros de este grupo, pueden albergar bacterias bajo su cubierta externa. Los científicos están particularmente interesados en comprender cómo estos microorganismos interactúan con sus hospedadores y cómo evolucionaron estas relaciones.

Un microbio dominante bajo la piel de los cerditos marinos

Para investigar estos microorganismos ocultos, los investigadores examinaron ocho cerditos marinos recolectados durante expediciones de investigación en aguas profundas. Extrajeron ADN de diferentes tejidos para identificar las bacterias presentes en los cuerpos de los animales y reconstruyeron los genomas de los grupos bacterianos más abundantes. Utilizaron imágenes de fluorescencia para determinar la ubicación precisa de las bacterias en los tejidos de los cerditos marinos.

Los resultados mostraron que un microbio en particular era notablemente abundante en las paredes del cuerpo de los animales. Según Yu Yoshida, estudiante de doctorado de la Universidad de Tokio y autor principal del estudio, "en muestras de las paredes corporales de tres especies de cerditos marinos, un microbio representaba más del 70% de las secuencias del gen del rRNA 16S, un marcador genético utilizado para identificar bacterias".

Este microbio dominante pertenece a un grupo más amplio de microorganismos que se sabe que viven en estrecha asociación con invertebrados marinos. Sin embargo, sus características genéticas difieren sustancialmente de las de los miembros previamente identificados de ese grupo, lo que llevó a los investigadores a proponer el reconocimiento de Candidatus Abyssoplasma scotoplanesicola como un nuevo género y especie bacteriana.

Un genoma pequeño lleno de proteínas gigantes

Uno de los hallazgos más sorprendentes fue la compacta estructura del ADN del microbio. Su genoma, que contiene solo 649,000 bases, es notablemente más pequeño que el de Escherichia coli, que es aproximadamente siete veces más grande. Yoshida explicó: "El genoma completo era muy pequeño, pero lo que más nos sorprendió fue su composición. No se detectaron genes para algunas de las vías energéticas comúnmente encontradas en bacterias".

La ausencia de genes involucrados en ciertos procesos de producción de energía sugiere que el microbio puede haber perdido parte de la maquinaria biológica que muchas otras bacterias utilizan para sobrevivir de manera independiente. Sin embargo, lo más notable fue la cantidad de material genético limitado dedicado a las proteínas asociadas con su superficie.

Los genes para la codificación de grupos de proteínas asociadas a la superficie representaron el 27.6% del genoma total, incluyendo genes para proteínas que superan los 5,000 aminoácidos. Esto ofrece pistas importantes sobre qué funciones se conservan en las bacterias que viven en estrecha asociación con sus hospedadores.

El descubrimiento sugiere que, a medida que el microbio evolucionó para depender más de su hospedador, pudo haber conservado ciertas capacidades especializadas mientras perdía genes necesarios para otros procesos esenciales.

¿Qué ganan los cerditos marinos de estas bacterias misteriosas?

El inusualmente reducido genoma del microbio ofrece una pista importante sobre su estilo de vida. Los investigadores creen que Candidatus Abyssoplasma scotoplanesicola depende en gran medida de su hospedador, el cerdito marino, para obtener sustancias que no puede producir adecuadamente por sí mismo, como aminoácidos y nutrientes minerales.

Lo que sigue siendo incierto es si esta relación también beneficia a los cerditos marinos. Una posibilidad es que las bacterias ayuden a defender a sus hospedadores contra patógenos, ofreciendo protección contra microorganismos causantes de enfermedades, aunque los investigadores enfatizan que este posible beneficio aún no ha sido demostrado.

Comprender por qué este microbio en particular se vuelve tan abundante en las paredes del cuerpo de los cerditos marinos es otro de los grandes interrogantes. Los científicos también esperan determinar qué funciones cumplen sus grandes proteínas superficiales y cómo compite con otros microorganismos.

Las conclusiones destacan cuánto queda por descubrir sobre la vida en el océano profundo. Al investigar los organismos microscópicos que viven dentro de estos inusuales animales, los científicos esperan comprender mejor los procesos evolutivos que permiten a las bacterias formar relaciones íntimas y duraderas con sus hospedadores.

Esta investigación fue respaldada por el JSPS KAKENHI Grant Number JP22H00557 y el JST SPRING, Grant Number JPMJSP2108.