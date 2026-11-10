Descubren señales tempranas del Alzheimer fuera del cerebro que podrían cambiar el diagnóstico

La enfermedad de Alzheimer, conocida principalmente por sus efectos en la memoria y el pensamiento, podría tener algunos de sus síntomas iniciales en un lugar inesperado: fuera del cerebro. Investigadores de la Universidad de Florida Central (UCF) realizaron un descubrimiento sorprendente que sugiere que ciertas mutaciones genéticas relacionadas con el Alzheimer pueden interferir con los nervios que controlan el movimiento muscular, incluso sin la participación del cerebro o la médula espinal.

Este hallazgo podría explicar por qué algunos pacientes con Alzheimer experimentan cambios en la marcha, el equilibrio y la coordinación mucho antes de que aparezcan problemas de memoria evidentes. La investigación, liderada por el profesor James Hickman y la profesora de investigación Xiufang "Nadine" Guo, en colaboración con científicos de la empresa de tecnología sanitaria Hesperos, fue financiada por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. y se publicó en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Los investigadores utilizaron sistemas de laboratorio construidos con células humanas para investigar cómo las mutaciones hereditarias del Alzheimer afectan el movimiento. Guo comentó: "Los déficits motores pueden ser una indicación más temprana [del Alzheimer]. Si podemos detectar esos cambios e intervenir antes, eso podría ayudar a retrasar la aparición de síntomas en el sistema nervioso central".

Tradicionalmente, el Alzheimer se asocia con la pérdida progresiva de la memoria y el deterioro cognitivo. Sin embargo, se ha observado que algunos pacientes desarrollan síntomas físicos, como cambios en el equilibrio y la coordinación, años antes de que se hagan evidentes las dificultades cognitivas. Esto plantea la pregunta: ¿son estos problemas de movimiento simplemente una consecuencia del daño cerebral o el Alzheimer también podría interferir directamente con los nervios en otras partes del cuerpo?

Para investigar, el equipo de UCF se centró en el Alzheimer familiar, una forma rara y hereditaria de la enfermedad que suele desarrollarse antes en la vida. Sus experimentos revelaron que las neuronas motoras que portan mutaciones vinculadas al Alzheimer familiar pueden alterar las conexiones responsables de controlar los músculos, incluso cuando el cerebro y la médula espinal están completamente ausentes del sistema experimental.

Las neuronas motoras son células nerviosas especializadas que transmiten señales a los músculos, indicándoles cuándo contraerse y generar movimiento. Los nuevos hallazgos sugieren que las mutaciones del Alzheimer pueden interferir directamente con este proceso, en lugar de afectar el movimiento solo a través del daño cerebral. Hickman afirmó: "Es la primera vez que se demuestra que los déficits en el sistema nervioso periférico pueden surgir directamente de estas mutaciones. Esto significa que los medicamentos que se dirigen al cerebro pueden no solucionar problemas en el resto del cuerpo".

El sistema nervioso periférico incluye los nervios ubicados fuera del cerebro y la médula espinal, que llevan señales entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo, ayudando a controlar el movimiento y otras funciones esenciales. Guo también destacó que preservar la capacidad de moverse podría tener beneficios más allá de la salud física, ya que la actividad física regular se asocia con un mejor bienestar cognitivo.

Para examinar la relación entre las mutaciones del Alzheimer y el movimiento muscular, los científicos utilizaron una innovadora plataforma de laboratorio conocida como tecnología "human-on-a-chip". Esta tecnología, desarrollada por Hesperos, permite a los investigadores recrear funciones biológicas específicas y observar cómo las enfermedades interfieren con ellas. En este estudio, el equipo creó un modelo en miniatura de la unión neuromuscular, donde una neurona motora se comunica con una célula muscular.

El modelo se diseñó deliberadamente sin un cerebro o médula espinal, lo que permitió investigar si los cambios relacionados con el Alzheimer podrían causar problemas de movimiento independientemente del sistema nervioso central. Los resultados mostraron que las mutaciones asociadas al Alzheimer podían interferir con la función normal de la comunicación nerviosa a muscular, sugiriendo que algunas dificultades de movimiento vinculadas a la enfermedad podrían surgir directamente en el sistema nervioso periférico.

Por último, los hallazgos sugieren una nueva dirección potencial para la investigación del Alzheimer: mirar más allá de los síntomas cognitivos al investigar la enfermedad. Si estudios futuros confirman que los cambios en la función motora son detectables temprano en ciertos pacientes, pruebas de marcha, coordinación o actividad nerviosa a muscular podrían ayudar a identificar cambios relacionados con la enfermedad antes de que se desarrollen síntomas neurológicos más obvios.