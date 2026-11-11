Descubren por qué algunos mosquitos te prefieren y otros no: la química detrás de la atracción

Algunas personas parecen atraer mosquitos sin importar dónde se encuentren, pero una nueva investigación reveló que ser un "imán" para estos insectos depende de la especie que esté picando. Un estudio publicado en iScience por investigadores de la Universidad Internacional de Florida (FIU) analizó cómo tres de las especies de mosquitos más peligrosas del mundo respondieron a 119 voluntarios humanos. Sorprendentemente, ningún participante atrajo a las tres especies; cada una mostró preferencia por diferentes grupos de personas, principalmente en función de su química corporal individual y los olores naturales de su piel.

Este descubrimiento podría cambiar la forma en que los científicos abordan la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos. Dado que diferentes especies responden a distintas señales químicas de la piel humana, los investigadores podrían eventualmente crear repelentes de próxima generación, específicos para cada especie, que ofrezcan una protección más dirigida.

"Aislar los componentes del olor humano que atraen o repelen a los mosquitos podría dar lugar a estrategias novedosas para combatir las enfermedades transmitidas por vectores", declaró Matthew DeGennaro, neurogenetista que lidera el equipo de investigación y dirige el Instituto de Ciencias Biomoleculares de la FIU, la universidad estatal de Miami.

Preferencias distintas entre especies de mosquitos

Los investigadores estudiaron tres especies responsables de la propagación de enfermedades graves, incluyendo fiebre amarilla, dengue, Zika y el virus del Nilo Occidental: Aedes aegypti, Aedes albopictus (mosquito tigre asiático) y Culex quinquefasciatus (mosquito doméstico del sur). Liderada por la estudiante de doctorado Kaylee Marrero, esta investigación fue la primera en comparar directamente cómo varias especies de mosquitos reaccionaron a los mismos participantes humanos. Los hallazgos revelaron diferencias inesperadas en las señales químicas y microbianas que cada especie parecía utilizar al elegir a quién picar.

"No esperábamos que las especies prefirieran a diferentes personas cuando comenzamos el estudio", comentó Marrero. "Cada especie teniendo una firma microbiana distinta que utilizan como señal fue muy sorprendente para mí".

Cada especie de mosquito mostró sus propias preferencias:

Aedes aegypti: Esta especie favoreció a personas que no usaban fragancias añadidas y cuyas pieles contenían niveles más bajos de ciertos compuestos químicos volátiles. Pica principalmente durante el día y mostró una ligera preferencia por hombres sobre mujeres.

Aedes albopictus: También conocido como mosquito tigre asiático, este alimentador diurno fue particularmente atraído por personas cuya piel liberaba niveles más altos de cetonas y compuestos volátiles naturales similares a los de las plantas.

Culex quinquefasciatus: A diferencia de las otras dos especies, el mosquito doméstico del sur se alimenta después del anochecer y pareció ser especialmente sensible al microbioma de la piel, la comunidad de bacterias, hongos y otros microorganismos que habitan naturalmente en la piel humana. Ciertas familias de bacterias hacían a las personas más atractivas, mientras que otras parecían desincentivar a los mosquitos a picar.

La química oculta detrás de la atracción de los mosquitos

El olor corporal humano es mucho más complicado de lo que parece. Nuestra piel libera una mezcla de más de 1,000 compuestos orgánicos volátiles, muchos de los cuales los científicos aún no han podido identificar o comprender completamente.

Los investigadores encontraron que las tres especies de mosquitos no compartieron una preferencia común por individuos particulares. En cambio, cada uno favoreció consistentemente su propio subconjunto de voluntarios, sugiriendo que diferentes especies han evolucionado métodos distintos para detectar e interpretar el olor humano.

Para investigar qué hacía que ciertas personas fueran más atractivas, el equipo recolectó muestras de los olores corporales de los participantes y de sus microbiomas de piel junto con las pruebas de preferencia de los mosquitos. Luego examinaron qué compuestos químicos y microorganismos estaban presentes y midieron su abundancia relativa.

Los resultados mostraron conexiones fuertes entre las preferencias de los mosquitos y las diferencias en la composición química y microbiana de la piel de las personas.

"Esto se conectó muy bien con las diferencias en las bacterias y olores de la piel", afirmó DeGennaro. "Está claro para mí ahora que nuestros microbiomas de piel definen nuestra firma de olor humano. Cada especie encontró su propia manera de decodificar esa firma".

¿Puede este descubrimiento llevar a mejores repelentes de mosquitos?

Comprender por qué una especie de mosquito encuentra a una persona atractiva mientras que otra no podría abrir nuevas posibilidades para prevenir infecciones peligrosas.

Al identificar los compuestos químicos específicos y las bacterias de la piel que atraen o desincentivan a diferentes mosquitos, los investigadores de FIU están ayudando a establecer una base científica para repelentes más precisamente dirigidos.

Los hallazgos también podrían mejorar las estrategias de salud pública al permitir que las comunidades se concentren en las especies de mosquitos responsables de propagar enfermedades en su región. En lugar de suponer que todos los mosquitos son atraídos por las mismas personas por las mismas razones, los futuros métodos de prevención podrían diseñarse en torno a las preferencias químicas distintas de cada especie.