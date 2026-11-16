En las profundidades del Océano Pacífico, investigadores del MARUM - Centro para las Ciencias Ambientales Marinas de la Universidad de Bremen hicieron un descubrimiento asombroso: encontraron ecosistemas diminutos dentro de rocas ricas en metales, conocidas como nódulos polimetálicos, que tardan millones de años en formarse. En total, examinaron 244 nódulos y hallaron más de 4,100 animales que habitaban en sus grietas y cavidades, revelando comunidades únicas que difieren de las que se encuentran en el sedimento del fondo marino circundante.

Estos nódulos, que se asemejan a piedras comunes, proporcionan hábitats adicionales en un entorno dominado por el barro suave del fondo marino. Su estructura interna crea espacios tridimensionales que permiten la vida marina. Los nódulos, compuestos principalmente de óxidos de hierro y manganeso, crecen a un ritmo extremadamente lento, añadiendo solo unos pocos milímetros en un millón de años y permaneciendo en el fondo marino durante millones de años.

El equipo de investigación, liderado por la ecóloga de aguas profundas Dr. Tanja Stratmann, se propuso investigar la importancia de estos nódulos para la biodiversidad en el fondo marino. Stratmann explicó: "En nuestro estudio, mostramos que los tamaños de las grietas dentro de los nódulos son lo suficientemente grandes como para proporcionar hogar a animales que son más pequeños que un milímetro".

Para llevar a cabo su investigación, el equipo recolectó nódulos de la Zona Clarion-Clipperton, una vasta región del centro del Pacífico. Utilizaron equipos de muestreo especializados, incluyendo cajas recolectoras que obtienen secciones del fondo marino y robots de inmersión operados de forma remota, capaces de trabajar a grandes profundidades. Una vez en el laboratorio, los investigadores abrieron cuidadosamente los nódulos y extrajeron los diminutos animales ocultos en sus grietas.

Los resultados revelaron una comunidad marina sorprendentemente rica. En total, identificaron 4,139 animales individuales en 244 nódulos, siendo el nódulo más poblado uno que albergaba a 245 individuos. Este descubrimiento indica que los nódulos son más que simples superficies donde los organismos marinos pueden adherirse; su compleja estructura interna crea espacios de vida protegidos.

La Dr. Coral Diaz-Recio Lorenzo destacó que "las grietas en los nódulos polimetálicos funcionan como pequeños refugios y proporcionan hogar a animales que no encontramos en el sedimento blando del fondo marino".

A pesar de que los nódulos contenían menos animales que el sedimento circundante, su contribución a la vida en el fondo marino fue significativa. Por ejemplo, el número de nematodos que vivían dentro de los nódulos representó aproximadamente el 10% del número encontrado en el sedimento circundante, mientras que para los copépodos fue alrededor del 25%.

Sin embargo, el hallazgo más importante no fue solo la cantidad de animales descubiertos, sino cómo las comunidades dentro de las rocas diferían de las que vivían en el barro cercano. Análisis genéticos revelaron que los animales que habitaban los nódulos formaban comunidades distintivas, que se mantenían altamente similares en lugares separados por grandes distancias (hasta 1,000 km), a pesar de diferir significativamente de los organismos encontrados en el sedimento del fondo marino.

Esto sugiere que los nódulos polimetálicos soportan hábitats especializados que no son fácilmente reemplazables por otras partes del océano profundo. Sus grietas y cavidades ofrecen condiciones de vida de las que ciertos organismos parecen depender.

El descubrimiento también plantea serias preocupaciones sobre las posibles consecuencias ambientales de la minería en aguas profundas. Los nódulos polimetálicos contienen metales valiosos, como níquel, cobalto y cobre, lo que ha atraído el interés de operaciones mineras industriales que buscan recolectarlos directamente del fondo oceánico. Sin embargo, la extracción de estas rocas también eliminaría los hábitats en miniatura que albergan, junto con los animales que viven en su interior.

Un ejemplo es Thurammina sp. 1, un organismo unicelular encontrado con frecuencia dentro de los nódulos, que parece estar especialmente adaptado a los espacios protegidos dentro de las rocas. El problema es que estos hábitats no pueden recuperarse rápidamente, ya que los nódulos polimetálicos requieren millones de años para desarrollarse, y no se formarían nuevos dentro de una vida humana. La minería podría, por lo tanto, eliminar ecosistemas que tardarían escalas geológicas en reemplazarse.

La Prof. Sabine Gollner advirtió: "Nuestros hallazgos indican que la minería comercial podría resultar en una pérdida irreversible de biodiversidad única y no descrita asociada a los nódulos. Esto debe ser considerado en la gestión ambiental de la minería en aguas profundas".

Este descubrimiento resalta un aspecto a menudo pasado por alto en la conservación oceánica. Proteger los ecosistemas de aguas profundas requiere más que salvaguardar animales grandes y visibles; también implica considerar los organismos microscópicos y casi microscópicos que habitan en ambientes especializados ocultos dentro del fondo marino. Una pregunta importante permanece sin respuesta: si la minería en aguas profundas destruye estas comunidades de nódulos, ¿podrían algunas especies desaparecer por completo?

Los investigadores aún necesitan determinar si los organismos que dependen de los nódulos también habitan otras partes del océano. Si ciertas especies están restringidas a estos hábitats, la eliminación de los nódulos podría contribuir a su extinción global. Comprender dónde viven estos animales y cuán ampliamente están distribuidos será esencial para identificar áreas que necesitan protección y evaluar el daño ecológico potencial causado por la minería en aguas profundas.

Para investigar más, la Dr. Tanja Stratmann está participando actualmente en una expedición de investigación internacional a la Zona Clarion-Clipperton, donde los científicos continúan estudiando los ecosistemas asociados a los nódulos polimetálicos. Esta expedición y otras investigaciones de seguimiento son financiadas de forma independiente a través de los proyectos JPIOcean MiningImpact 2 y 3.

Los hallazgos revelan que incluso una sola roca en el fondo del océano profundo puede albergar una comunidad sorprendentemente compleja de vida. A medida que crece el interés en la explotación de los recursos minerales del océano, los científicos trabajan para comprender estos ecosistemas ocultos antes de que se pierdan permanentemente hábitats que tardaron millones de años en formarse.