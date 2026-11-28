Un equipo de investigadores de la Universidad de Kobe presentó un innovador recubrimiento que logra el acabado brillante y colorido de la pintura automotriz sin utilizar pigmentos. Este avance soluciona problemas de desvanecimiento y permite aplicar colores duraderos en superficies complejas y de gran tamaño.

El ingeniero de materiales Hiroshi Sugimoto destacó que las pinturas convencionales suelen requerir capas gruesas de pigmentos, lo que las hace pesadas y propensas a desvanecerse con el tiempo. Por otro lado, el color estructural, fenómeno que otorga el vibrante aspecto de las plumas de pavo real, evita el desvanecimiento asociado a los pigmentos orgánicos. Sin embargo, los métodos tradicionales para crear color estructural presentan limitaciones, como la necesidad de estructuras microscópicas organizadas y la variación del color según el ángulo de visión.

Innovación en color estructural

El equipo de Sugimoto desarrolló un método que utiliza esferas de silicio microscópicas, logrando colores consistentes sin importar el ángulo de observación. Además, adaptaron esta tecnología para la impresión por inyección de tinta. Aunque inicialmente los recubrimientos lograron colores vibrantes, la luz reflejada se dispersaba, impidiendo un acabado brillante. Sin embargo, el proceso de impresión también ofreció una solución potencial a este desafío.

"Al empaquetar las nanoesferas en caparazones de sílice, no solo se protegen las partículas, sino que también se controla su separación, mejorando la autoensamblaje en arreglos ordenados", explicó Sugimoto. Esta disposición uniforme reduce la dispersión de la luz reflejada, permitiendo que el recubrimiento adquiera un acabado brillante.

En un estudio publicado en la revista Small Structures, los investigadores demostraron que podían producir y ajustar el brillo de los recubrimientos de color estructural en superficies tridimensionales grandes. También encontraron que la aplicación de una capa protectora no afectaba significativamente el color resultante.

"El aspecto más emocionante de este trabajo es que demuestra recubrimientos de color estructural brillantes y no iridiscentes, que pueden ser aplicados a objetos 3D en una sola plataforma, haciéndolos útiles para aplicaciones en el mundo real", agregó Sugimoto.

Pintura ultraligera para la aviación

Una de las ventajas más notables de esta tecnología es su bajo peso. Una sola capa de nanoesferas de silicio es suficiente para producir colores brillantes con alta opacidad, ocultando efectivamente la superficie subyacente. Esto representa un ahorro de peso significativo en la aviación, donde los recubrimientos convencionales pueden sumar varios cientos de kilogramos al peso de un avión. Los investigadores estiman que un recubrimiento basado en su tecnología podría pesar solo unos cientos de gramos, menos que un cartón de leche para un avión completo.

Los materiales utilizados para crear estos recubrimientos también ofrecen ventajas ambientales. El silicio es no tóxico y puede obtenerse de la industria de semiconductores, mientras que la sílice es uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre. Combinado con su resistencia al desvanecimiento, los requisitos mínimos de material podrían hacer que los futuros recubrimientos de color sean significativamente menos intensivos en recursos.

Más allá de la pintura

Sugimoto está ayudando a establecer una empresa para aumentar la producción y llevar la tecnología a mercados industriales. El proceso de recubrimiento es prometedor ya que puede integrarse en varias técnicas de fabricación establecidas.

"El proceso es compatible con métodos de recubrimiento escalables como el recubrimiento por pulverización, recubrimiento por ranura y procesamiento rollo a rollo", agregó Sugimoto. Además de aplicaciones comerciales en pintura, el investigador espera utilizar la ciencia subyacente para crear recubrimientos avanzados con múltiples funciones. Las versiones futuras podrían combinar un color estructural vívido con capacidades relacionadas con la detección, reacciones químicas impulsadas por la luz y gestión de energía.

"Queremos expandir las posibilidades de aplicaciones de la ciencia detrás de nuestra tecnología más allá de la coloración. Mirando hacia el futuro, pretendemos desarrollar recubrimientos de nanopartículas de silicio multifuncionales que combinen coloración estructural con funciones ópticas adicionales como detección, fotocatálisis y gestión de energía", concluyó Sugimoto.

Esta investigación fue financiada por la Agencia de Investigación y Desarrollo Médico de Japón y la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia.