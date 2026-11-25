Investigadores de la Universidad de Queensland llevaron a cabo un experimento innovador al transmitir un mensaje a través de una pared de ladrillos, utilizando únicamente la gravedad. En lugar de depender de ondas de radio o señales electromagnéticas, el equipo utilizó un elevador antiguo, un contrapeso de 1.8 toneladas y un instrumento extremadamente sensible capaz de detectar pequeñas variaciones en el campo gravitacional.

La prueba se realizó en el edificio Parnell de la universidad, donde los físicos movieron repetidamente el elevador entre dos pisos, cambiando la posición de su contrapeso. Cada posición representó un dígito binario, ya sea 0 o 1, lo que permitió a los investigadores codificar información a través del movimiento de la masa pesada.

Al otro lado de la pared, se colocó un dispositivo llamado gravímetro en un baño cercano. Este instrumento midió los cambios de gravedad generados por el contrapeso en movimiento. Al decodificar esas mediciones, el equipo logró recuperar un mensaje de una sola palabra: "Gravedad".

Ventajas de la gravedad sobre señales convencionales

El experimento destacó una ventaja crucial del uso de la gravedad para la comunicación. A diferencia de las señales inalámbricas convencionales, que pueden ser debilitadas o bloqueadas por obstáculos físicos, los campos gravitacionales atraviesan materiales ordinarios sin ser atenuados. El Dr. Charles Woffinden, de la Escuela de Matemáticas y Física de la UQ, explicó que esta propiedad hace que la gravedad sea una alternativa intrigante a las tecnologías de comunicación existentes.

"A diferencia de las señales electromagnéticas utilizadas en la comunicación inalámbrica moderna, una señal gravitacional no puede ser simplemente bloqueada colocando un material ordinario en su camino", comentó el Dr. Woffinden. "Cualquiera que haya perdido la señal del teléfono en un túnel o luchado con el Wi-Fi a través de una pared sólida comprenderá la utilidad de este método".

El principio básico es sorprendentemente simple. Cualquier objeto con masa genera un campo gravitacional, y mover ese objeto altera el campo que lo rodea. Aunque estos cambios suelen ser demasiado pequeños para ser percibidos, instrumentos suficientemente sensibles pueden detectarlos. Controlando el movimiento de una masa grande, los investigadores pueden crear una secuencia de cambios gravitacionales que representan información digital.

De la pesaje de camiones a la transmisión de mensajes

La idea para el experimento surgió de un esfuerzo de investigación separado que poco tenía que ver con la comunicación. El Dr. Andrew Groszek mencionó que el equipo inicialmente estaba desarrollando un sistema de pesaje sin contacto, diseñado para medir el peso de vehículos sin que tuvieran que estar sobre una balanza convencional.

"Buscábamos determinar la masa de camiones y otros vehículos grandes midiendo su pequeño tirón gravitacional", explicó el Dr. Groszek. "Una vez que demostramos que la idea funcionaba, nos dimos cuenta de que la misma física podría utilizarse para codificar y transmitir información".

Esta realización abrió la puerta a una aplicación diferente. Si un detector sensible podía medir la influencia gravitacional de un vehículo grande, también podría detectar cambios controlados en la posición de un objeto pesado. Esos cambios podrían usarse para representar los unos y ceros que forman la base de la comunicación digital.

El mayor desafío es la velocidad

A pesar de su éxito, la demostración reveló un obstáculo importante para la comunicación basada en gravedad: la transmisión de información de esta manera es extraordinariamente lenta. El profesor Andrew White explicó que la antigüedad y la velocidad limitada del elevador impusieron una severa restricción sobre cuán rápido el equipo podía enviar su mensaje.

"Nuestro elevador era muy lento -es de la década de 1950- así que nuestro experimento transmitió solo 1 bit por minuto, lo que significó que tomó una hora enviar una sola palabra", comentó el profesor White.

Para poner esto en perspectiva, un bit es la unidad más pequeña de información digital, representando ya sea un 0 o un 1. Los sistemas de comunicación modernos transmiten enormes cantidades de bits cada segundo, mientras que el experimento de gravedad requería un minuto completo para comunicar solo un bit.

Según White, mejorar el sistema requeriría encontrar formas de producir cambios gravitacionales detectables más rápidamente. "La velocidad de la comunicación gravitacional dependería de cuán grande es la masa, cuán rápido se puede mover y la sensibilidad del detector".

"Tomó más de 100 años pasar del primer sistema telegráfico al teléfono móvil, así que aunque la comunicación gravitacional no es práctica hoy en día, podría serlo en el futuro".

¿Podrían los sensores cuánticos hacer que la comunicación gravitacional sea práctica?

Aunque el experimento se basó en un sensor de gravedad convencional, los investigadores creen que una tecnología más avanzada podría eventualmente hacer que este enfoque fuera más rápido y capaz de operar a mayores distancias. El profesor Matthew Davis enfatizó que el logro más importante del equipo fue demostrar que la gravedad podría usarse para transmitir información recuperable.

"No es común demostrar un método completamente nuevo de comunicación", dijo el profesor Davis. "Hemos mostrado experimentalmente que la información puede ser codificada en el campo gravitacional y recuperada en el otro extremo".

"Nuestro experimento utilizó un sensor de gravedad clásico, pero nuestro modelado indica que los sensores cuánticos podrían, con supuestos bastante ambiciosos, soportar rangos de hasta unos 500 metros y tasas de datos de alrededor de 15 bits por minuto".

Los sensores cuánticos explotan propiedades de la física cuántica para hacer mediciones excepcionalmente precisas. En principio, su mayor sensibilidad podría permitir a los investigadores detectar cambios gravitacionales mucho más pequeños, mejorando potencialmente tanto el alcance como la velocidad de la comunicación basada en gravedad.

Sin embargo, las proyecciones del equipo dependen de supuestos ambiciosos y el rendimiento sugerido aún no se ha demostrado experimentalmente. Aún así, las aplicaciones potenciales son intrigantes. Un sistema de comunicación basado en gravedad suficientemente avanzado podría algún día transmitir información en entornos donde las ondas de radio, la luz y otras señales convencionales no pueden penetrar.

Por ahora, un elevador envejecido y un gravímetro en un baño universitario han demostrado algo notable: la información puede ser transportada por cambios en la gravedad y recuperada al otro lado de una pared sólida.

La investigación fue publicada en Science Advances.