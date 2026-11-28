FOTO: El mecanismo oculto detrás de la propagación del cáncer de colon

Un grupo de biólogos del MIT identificó un mecanismo crítico que facilita la propagación del cáncer colorrectal, lo que podría abrir nuevas posibilidades para prevenir las complicaciones más mortales de esta enfermedad. La mayoría de las muertes por cáncer de colon ocurren cuando las células tumorales invaden otros órganos, especialmente el hígado.

En el centro de este descubrimiento se encuentra una proteína llamada YAP1, que regula un programa biológico que normalmente ayuda a sanar tejidos dañados. Las células cancerosas pueden secuestrar este mecanismo de reparación para multiplicarse, desplazarse y establecer tumores en otras partes del cuerpo. Además, los investigadores hallaron que una dieta alta en grasas puede estimular este proceso en ratones, aumentando la producción de moléculas grasas conocidas como ceramidas.

El desarrollo de fármacos que interfieran con la producción de ceramidas podría proporcionar una nueva estrategia para prevenir la diseminación del cáncer, un proceso conocido como metástasis, en pacientes diagnosticados con cáncer de colon.

"Hemos encontrado una vía que creemos que es susceptible de ser atacada por medicamentos. Si bloqueamos las enzimas que producen ceramidas, las células tumorales no pueden activar este programa regenerativo y, en gran medida, no logran establecer metástasis en el hígado", explicó Omer Yilmaz, director de la Iniciativa de Células Madre del MIT y profesor de biología en dicha institución.

El estudio, publicado en la revista Science, fue liderado por los autores principales Yilmaz, Nilay Sethi de la Escuela de Medicina de Harvard y Alpaslan Tasdogan del Hospital Universitario de Essen. Los investigadores postdoctorales del MIT, Swagata Goswami, Qiming Zhang y Abdullah Burak Yildiz, fueron los autores principales del estudio.

El secuestro del sistema de sanación por el cáncer de colon

La mayoría de los casos de cáncer de colon en los Estados Unidos se diagnostican en etapas 2 o 3, cuando la enfermedad no ha alcanzado órganos distantes. Aunque la cirugía puede eliminar exitosamente el tumor original, hasta un tercio de estos pacientes experimentarán una recurrencia que involucra cáncer metastásico.

Los investigadores han descubierto numerosas mutaciones genéticas que contribuyen al desarrollo del cáncer de colon. Sin embargo, los cambios biológicos que permiten a las células tumorales escapar del colon y establecerse en otros órganos han permanecido menos claros.

"Muchos estudios han buscado un controlador genético de la metástasis y no han encontrado nada", comentó Yilmaz. "No hay una firma mutacional definitoria que separe las células metastásicas del tumor primario, lo que sugiere que la metástasis es impulsada en gran medida por cambios en qué genes están activados y desactivados, en lugar de por nuevas mutaciones".

Para investigar esta posibilidad, el equipo se centró en programas epigenéticos, que regulan la actividad de los genes sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. Examinaron organoides tumorales, modelos tridimensionales de tumores cultivados a partir de células obtenidas de pacientes con cáncer colorrectal y modelos de ratón que representan varias formas de cáncer de colon.

A través de estos diferentes modelos, el equipo identificó una característica común de las células cancerosas metastásicas: una mayor actividad del programa biológico gobernado por YAP1.

Un interruptor molecular que ayuda a la propagación del cáncer

YAP1 trabaja junto a otras proteínas reguladoras para activar genes involucrados en el desarrollo, la regeneración de tejidos y el mantenimiento de células madre. En condiciones saludables, este programa desempeña un papel importante durante el desarrollo fetal y ayuda al cuerpo a reconstruir tejidos dañados tras una lesión.

Cuando el intestino sufre un daño significativo, una rara población de células que se asemejan a las que se encuentran durante el desarrollo fetal aparece temporalmente para ayudar a restaurar el revestimiento intestinal.

Aunque los científicos han sabido durante años que YAP1 está involucrado en el cáncer, la nueva investigación revela cómo los lípidos asociados con la dieta pueden empujar a las células tumorales a este inusual estado regenerativo. También identifica este estado celular como un requisito crítico para la metástasis.

"El programa regenerativo que describimos generalmente se observa en el intestino cuando hay una lesión severa o infección y el intestino necesita regenerarse. Vemos que las células tumorales secuestran este programa para impulsar la progresión metastásica", comentó Goswami.

Al activar genes normalmente asociados con la sanación, las células cancerosas adquieren propiedades que les permiten abandonar el tumor original y colonizar partes distantes del cuerpo. El hígado es el destino más frecuente del cáncer de colon metastásico, seguido por los pulmones.

Cómo una dieta alta en grasas puede alimentar la propagación del cáncer de colon

Los investigadores también descubrieron una conexión entre la grasa dietética y la actividad de esta vía que promueve el cáncer.

Los experimentos en ratones mostraron que las células cancerosas de colon exhibieron una actividad de YAP1 sustancialmente mayor cuando los animales consumieron una dieta alta en grasas que cuando fueron alimentados con una dieta saludable.

Una investigación adicional reveló que una dieta alta en grasas estimula enzimas responsables de producir ceramidas, una clase de moléculas grasas conocidas como lípidos. Estas moléculas interfieren con un mecanismo regulador que normalmente mantiene a YAP1 inactivo.

Una vez que se levanta esa restricción molecular, YAP1 puede ingresar al núcleo celular, donde ayuda a activar genes que impulsan el programa regenerativo que las células cancerosas necesitan.

Bloquear la propagación del cáncer de colon

Para determinar si interrumpir este mecanismo podría prevenir la metástasis, los científicos dirigieron genéticamente ya sea YAP1 mismo o los genes responsables de la producción de ceramidas. Ambos enfoques redujeron sustancialmente la capacidad de las células cancerosas de colon para establecer tumores en los hígados de los ratones.

El equipo luego investigó si la misma vía biológica estaba asociada con la enfermedad metastásica en humanos. Usando datos de secuenciación de ARN de pacientes con cáncer colorrectal, los investigadores examinaron patrones de actividad génica en tumores humanos.

Descubrieron que el programa YAP1 era más activo en células cancerosas metastásicas. Los pacientes con un índice de masa corporal (IMC) más alto también mostraron una mayor actividad de los genes regulados por YAP1 que los pacientes con peso normal. Una mayor expresión de estos genes se asoció con una menor supervivencia.

"No creemos que el programa YAP1 sea específico de la obesidad. Simplemente se acentúa en la obesidad, y eso puede explicar por qué se sabe que la obesidad impulsa la progresión del cáncer colorrectal", señaló Yilmaz.

Un posible nuevo tratamiento para el cáncer colorrectal

Los investigadores ahora esperan desarrollar medicamentos que bloqueen la actividad de DEGS1 y DEGS2, dos enzimas involucradas en la producción de ceramidas. Al interferir con la producción de estas moléculas grasas, los medicamentos podrían potencialmente evitar que las células cancerosas activen el programa regenerativo que necesitan para propagarse.

Sin embargo, los científicos enfatizan que sus hallazgos aún no son suficientes para respaldar recomendaciones dietéticas para las personas ya diagnosticadas con cáncer de colon.

Desarrollar un tratamiento seguro y efectivo también presenta un importante desafío. Las ceramidas desempeñan funciones esenciales en tejidos saludables, lo que significa que cualquier medicamento diseñado para interferir con su producción tendría que actuar con considerable selectividad.

La investigación fue financiada por los Institutos Nacionales de Salud y el Instituto Nacional del Cáncer, la Iniciativa de Células Madre del MIT, una subvención del Koch Institute y el Programa de Investigación Juvenil NRW.