Un reciente estudio liderado por Stanford Medicine identificó tres biotipos cerebrales distintos en niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), ansiedad o ambas condiciones. Este hallazgo, publicado en Nature Mental Health, podría cambiar la forma en que se diagnostican y tratan estos trastornos infantiles.

Los investigadores analizaron miles de imágenes de resonancia magnética funcional (fMRI) y encontraron que cada biotipo estaba asociado con alteraciones en diferentes circuitos cerebrales. Estos patrones biológicos ocultos pueden aparecer antes de que se realice un diagnóstico formal, lo que permitiría una detección más temprana y un tratamiento más eficaz y personalizado.

El estudio, dirigido por Yong Jiao, investigador postdoctoral en la Universidad de Iowa, y co-dirigido por Yu Zhang, profesor asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en Stanford, analizó datos del estudio de desarrollo cognitivo del cerebro adolescente, que involucra a más de 11,000 niños en Estados Unidos.

Los resultados mostraron que los niños diagnosticados con TDAH y ansiedad a menudo presentan síntomas que se superponen, lo que complica el diagnóstico. "El alto solapamiento entre el TDAH y la ansiedad dificulta nuestra comprensión de la neurobiología que subyace a los diagnósticos tradicionales basados en síntomas", explicó Zhang.

Los tres biotipos identificados son: el biotipo externalizante-desinhibido, el biotipo internalizante-angustiado y el biotipo mixto. Cada uno de estos biotipos se caracteriza por diferentes patrones de comportamiento y síntomas, lo que sugiere que los tratamientos podrían necesitar ser personalizados según el biotipo en lugar de basarse únicamente en diagnósticos convencionales.

El estudio también reveló que algunos patrones biológicos eran detectables en niños que no habían sido diagnosticados con TDAH o ansiedad al inicio del estudio. "Esto sugiere que podríamos utilizar los biotipos como un indicador temprano de estas condiciones", afirmó Zhang. Esto podría ayudar a ofrecer intervenciones más oportunas y efectivas.

Los investigadores esperan que estos hallazgos conduzcan a ensayos clínicos que investiguen cómo diferentes tratamientos afectan patrones específicos de actividad cerebral, lo que podría facilitar la identificación de terapias más efectivas para cada biotipo.

El equipo de investigación incluye miembros de Stanford, la Universidad de Iowa, la Universidad de Texas en Austin y la Escuela de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania. Este estudio recibió financiación de varias instituciones, incluidos los Institutos Nacionales de Salud y la Fundación Eagles Autism.