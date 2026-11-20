La construcción de bases permanentes en la Luna podría simplificarse notablemente si los astronautas logran transformar el material que tienen bajo sus pies en suministros de construcción. Investigadores de la Universidad de Arkansas demostraron un método para imprimir en 3D polvo lunar simulado en ladrillos interconectables, similares a los de LEGO. Este enfoque podría permitir a NASA producir materiales de construcción directamente en la Luna, reduciendo así la cantidad de equipos y suministros que deben ser transportados desde la Tierra.

El estudio, publicado en NPJ Advanced Manufacturing, fue liderado por el autor principal Cole McCallum, quien era estudiante de pregrado en la Universidad de Arkansas durante la investigación. Wan Shou, profesor asistente de ingeniería mecánica en la misma universidad, fue el autor senior.

Para fabricar los ladrillos, el equipo utilizó una técnica de impresión 3D conocida como fusión de lecho de polvo por láser. Este proceso comienza al esparcir una fina capa de polvo sobre una superficie plana. Una fuente de luz concentrada calienta las partículas hasta que se fusionan, un proceso conocido como sinterización. Luego, la plataforma de impresión se mueve hacia abajo, permitiendo que se añada y fusione otra capa de polvo. Repetir estos pasos produce gradualmente un objeto tridimensional sólido.

A diferencia del suelo terrestre, el regolito lunar no contiene material orgánico. Está compuesto por fragmentos afilados e irregulares producidos por miles de millones de años de impactos de asteroides, micrometeoritos y otros escombros que golpearon la Luna. Debido a que el material lunar real es difícil de obtener, los investigadores trabajaron con un sustituto comercial llamado Lunar Highlands Regolith Simulant (LHS-1), diseñado para asemejarse a las muestras traídas por las misiones Apollo de NASA en las décadas de 1960 y 1970.

Convirtiendo polvo lunar en ladrillos sin aditivos

Los esfuerzos anteriores para imprimir en 3D estructuras a partir de regolito lunar dependieron de sustancias adicionales llamadas aglutinantes para mantener unidas las partículas. Aunque estos materiales pueden mejorar la resistencia de los objetos impresos, presentan un gran desafío logístico: los aglutinantes necesitarían ser enviados desde la Tierra.

El equipo de la Universidad de Arkansas demostró un enfoque diferente. Usando una fuente de luz de baja potencia, se convirtieron en los primeros investigadores en fusionar directamente el regolito lunar simulado en bloques de construcción interconectables, sin añadir un agente aglutinante. En lugar de depender de otro material para mantener la estructura unida, las partículas de polvo lunar se unen directamente entre sí.