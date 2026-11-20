Científicos convierten polvo lunar en ladrillos similares a LEGO para bases en la Luna
Investigadores de la Universidad de Arkansas lograron imprimir en 3D polvo lunar en ladrillos interconectables. Esta técnica podría facilitar la construcción de bases permanentes en la Luna utilizando materiales locales.
FOTO: Ladrillos de polvo lunar impresos en 3D
La construcción de bases permanentes en la Luna podría simplificarse notablemente si los astronautas logran transformar el material que tienen bajo sus pies en suministros de construcción. Investigadores de la Universidad de Arkansas demostraron un método para imprimir en 3D polvo lunar simulado en ladrillos interconectables, similares a los de LEGO. Este enfoque podría permitir a NASA producir materiales de construcción directamente en la Luna, reduciendo así la cantidad de equipos y suministros que deben ser transportados desde la Tierra.
El estudio, publicado en NPJ Advanced Manufacturing, fue liderado por el autor principal Cole McCallum, quien era estudiante de pregrado en la Universidad de Arkansas durante la investigación. Wan Shou, profesor asistente de ingeniería mecánica en la misma universidad, fue el autor senior.
Para fabricar los ladrillos, el equipo utilizó una técnica de impresión 3D conocida como fusión de lecho de polvo por láser. Este proceso comienza al esparcir una fina capa de polvo sobre una superficie plana. Una fuente de luz concentrada calienta las partículas hasta que se fusionan, un proceso conocido como sinterización. Luego, la plataforma de impresión se mueve hacia abajo, permitiendo que se añada y fusione otra capa de polvo. Repetir estos pasos produce gradualmente un objeto tridimensional sólido.
A diferencia del suelo terrestre, el regolito lunar no contiene material orgánico. Está compuesto por fragmentos afilados e irregulares producidos por miles de millones de años de impactos de asteroides, micrometeoritos y otros escombros que golpearon la Luna. Debido a que el material lunar real es difícil de obtener, los investigadores trabajaron con un sustituto comercial llamado Lunar Highlands Regolith Simulant (LHS-1), diseñado para asemejarse a las muestras traídas por las misiones Apollo de NASA en las décadas de 1960 y 1970.
Convirtiendo polvo lunar en ladrillos sin aditivos
Los esfuerzos anteriores para imprimir en 3D estructuras a partir de regolito lunar dependieron de sustancias adicionales llamadas aglutinantes para mantener unidas las partículas. Aunque estos materiales pueden mejorar la resistencia de los objetos impresos, presentan un gran desafío logístico: los aglutinantes necesitarían ser enviados desde la Tierra.
El equipo de la Universidad de Arkansas demostró un enfoque diferente. Usando una fuente de luz de baja potencia, se convirtieron en los primeros investigadores en fusionar directamente el regolito lunar simulado en bloques de construcción interconectables, sin añadir un agente aglutinante. En lugar de depender de otro material para mantener la estructura unida, las partículas de polvo lunar se unen directamente entre sí.
"No hay nada más a lo que se esté uniendo. El polvo de regolito se une a sí mismo", afirmó McCallum.
El equipo produjo pequeños ladrillos de unos pocos centímetros de ancho, incluyendo piezas con forma de cruz y la letra H. Sus diseños interconectables permiten que los bloques encajen de manera similar a las piezas de LEGO, lo que potencialmente facilita el ensamblaje de estructuras más grandes a partir de componentes impresos individuales.
Sin embargo, los ladrillos experimentales aún no están listos para aplicaciones de construcción exigentes. En comparación con los objetos fabricados utilizando aglutinantes, los bloques hechos completamente de regolito lunar simulado contienen más poros internos y tienen menor resistencia estructural.
"Estas estructuras que estamos creando pueden ser autoportantes", comentó McCallum. "Pero sería reacio a decir que nuestro proceso podría usarse para algo que soporte otras cargas en este momento".
Desafíos para construir bases lunares
Antes de que esta tecnología pueda ser considerada para la construcción real en la Luna, deben responderse varias preguntas importantes. Shou explicó que los científicos aún deben determinar cómo se comportará el proceso de impresión bajo las condiciones de baja gravedad de la Luna y en un vacío. La resistencia y durabilidad de los ladrillos terminados también deben mejorarse para que sean adecuados para aplicaciones prácticas.
A pesar de estos desafíos, Shou cree que la técnica podría eventualmente ofrecer una forma eficiente de fabricar componentes de construcción y estructuras más grandes para asentamientos lunares permanentes. La capacidad de producir ladrillos interconectables a partir de material disponible localmente podría ser especialmente valiosa a medida que NASA trabaja para establecer una presencia humana sostenida en la Luna.
Cómo la investigación de pregrado ayudó a impulsar el descubrimiento
Para McCallum, el proyecto de construcción lunar también fue una oportunidad para adquirir valiosa experiencia científica al inicio de su educación. Originario de Little Rock, Arkansas, se unió al laboratorio de Shou durante las primeras etapas de sus estudios de pregrado en la Universidad de Arkansas.
"Tenía esta creencia muy fuerte de que los estudiantes de pregrado deberían involucrarse más en la investigación", expresó McCallum.
McCallum se graduó en mayo con dos títulos, uno en ingeniería mecánica y otro en física. Sus logros académicos también le valieron un lugar en la primera clase de Lafayette Fellows, un programa competitivo que seleccionó a solo 30 estudiantes de un grupo de más de 3,400 solicitantes. Establecida para conmemorar el 250 aniversario de los Estados Unidos, la beca apoya a estudiantes que persiguen títulos de maestría en Francia.
Ahora está estudiando ingeniería aeroespacial en Toulouse en el Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace, conocido como ISAE-SUPAERO, que se encuentra entre las principales instituciones de ingeniería aeroespacial de Francia.
Aunque sus estudios actuales lo han llevado en una dirección diferente a la investigación de fabricación aditiva que realizó en el laboratorio de Shou, McCallum acredita la experiencia por ayudarle a desarrollar habilidades de investigación esenciales. Superar las dificultades experimentales y aprender de intentos fallidos le brindó una base valiosa para futuros trabajos científicos.
"Te ayuda a refinar y superar todos los problemas que tienes como investigador. Cometí muchos errores la primera vez", dijo. "Fue realmente bueno tener una ventaja sobre los demás y cometer esos errores temprano".