Científicos capturan electrones saltando entre niveles de energía prohibidos en grafeno

Un grupo de físicos logró capturar un fenómeno cuántico extraordinario: electrones que parecen saltar a través de brechas de energía que, en condiciones normales, estarían prohibidas. Utilizando una nueva cámara de electrones a cámara lenta, los investigadores pudieron observar estos movimientos ultrarrápidos en grafeno, un material formado por una sola capa de átomos de carbono. Esta investigación, publicada en la revista Nature, ofrece una visión sin precedentes del comportamiento cuántico y podría allanar el camino hacia una nueva generación de dispositivos electrónicos ultrarrápidos controlados por luz.

Los saltos cuánticos observados son comparables a entrar en un ascensor y ver cómo el panel de pisos cambia de "1" a "20" directamente, sin pasar por los pisos intermedios. Aunque esto parece imposible en la vida cotidiana, los electrones pueden realizar saltos similares en el mundo cuántico, conocidos como transiciones Landau-Zener-Majorana.

Los investigadores de la Universidad de Regensburg, la Philipps-Universität Marburg y el Forschungszentrum Jülich han estado trabajando durante años para rastrear directamente estas transiciones en grafeno. Al exponer el material a pulsos de luz intensos, lograron acelerar los electrones y hacer que cruzaran la brecha de energía prohibida mediante una transición cuántica.

Para capturar estos movimientos, los científicos desarrollaron una técnica experimental que combina tecnología láser avanzada con microscopía electrónica. Esta innovadora metodología permitió examinar el comportamiento de los electrones en escalas de tiempo que son demasiado cortas para los métodos de imagen convencionales.

El instrumento clave en este avance es un microscopio de momento de fotoemisión, que no solo produce una imagen ampliada de la superficie de un material, sino que mide las energías de los electrones y cómo se mueven. Con esta información, los investigadores crean mapas detallados que muestran cómo se distribuyen los electrones en diferentes estados de energía.

Uno de los mayores desafíos técnicos fue combinar estas mediciones con campos de luz potentes que oscilan a velocidades extremadamente altas. El equipo necesitó impulsar a los electrones a moverse mientras grababa simultáneamente cómo sus energías y movimientos cambiaban.

El experimento dependió de muestras de grafeno excepcionalmente puras fabricadas en el Forschungszentrum Jülich. Estas capas de carbono, que son solo un átomo de grosor, debían ser casi perfectas para que las mediciones funcionaran. De esta manera, los investigadores pudieron distinguir los delicados efectos cuánticos de las interferencias causadas por impurezas en el grafeno.

Los resultados fueron sorprendentes. Cuando se expusieron a campos de luz lo suficientemente fuertes, los electrones cruzaron la brecha de energía prohibida con una probabilidad de transición del 100%. Este hallazgo resalta una de las características más sorprendentes de las transiciones Landau-Zener-Majorana: los electrones pueden moverse entre estados de energía con alta probabilidad, incluso cuando esos estados están separados por una brecha de energía considerable.

Este descubrimiento no solo revela un fenómeno cuántico fundamental, sino que también podría ayudar a los científicos a entender qué impide que los electrones se muevan de manera controlada y predecible. Los experimentos con grafeno ya han proporcionado una pista importante: aunque los electrones se mueven inicialmente de manera ordenada, sus interacciones con la red cristalina del material gradualmente interrumpen ese movimiento.

Comprender estos efectos podría permitir a los investigadores desarrollar formas más precisas de controlar el comportamiento de los electrones. Esto es especialmente valioso para las tecnologías electrónicas futuras, que podrían utilizar las oscilaciones extremadamente rápidas de la luz para dirigir electrones, en lugar de depender únicamente de voltajes eléctricos.

Los investigadores también esperan que su método funcione con muchos otros materiales cuánticos, lo que permitirá investigar dinámicas electrónicas previamente inaccesibles y descubrir nuevas formas de controlarlas. Según Giacomo Inzani de la Universidad de Regensburg, este logro marca el comienzo de una exploración mucho más amplia: "Nuestro experimento abre una ventana panorámica al mundo cuántico. Ahora podemos seguir en tiempo real cómo los electrones se mueven a través del paisaje energético de un material. Y esto es solo el principio."