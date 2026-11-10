CERN logra un hallazgo histórico: evidencia de una desintegración de partículas única en 10 mil millones

Después de más de cuatro décadas de investigación, los físicos de CERN alcanzaron un hito importante en su búsqueda de una de las desintegraciones de partículas más raras conocidas. Investigadores del experimento LHCb detectaron evidencia de un proceso que se espera que ocurra una vez en aproximadamente 10 mil millones de decaimientos de partículas belleza.

El hallazgo, anunciado durante un seminario en CERN, representa la primera vez que un único experimento ha producido suficiente evidencia para este evento extraordinariamente raro. Más allá de su rareza, la desintegración es particularmente valiosa porque podría ayudar a los científicos a investigar partículas que son demasiado masivas para ser creadas directamente en el Gran Colisionador de Hadrones.

En el centro del descubrimiento se encuentra una partícula llamada B d , que contiene un quark belleza y un antiquark down. Los científicos encontraron evidencia de que esta partícula puede desintegrarse en un par de muones (μ+μ-). Los muones son similares a los electrones, pero tienen mayor masa. Los resultados coinciden con las predicciones del Modelo Estándar, la teoría principal que describe las partículas fundamentales y sus interacciones, y ayudan a reducir las posibilidades de nuevas partículas más allá de este modelo.

Por qué las desintegraciones raras podrían revelar nueva física

Una razón por la que los físicos están tan interesados en estas desintegraciones inusuales es que los efectos cuánticos permiten que otras partículas influyan en cómo ocurren. Incluso las partículas demasiado pesadas para ser producidas en el Gran Colisionador de Hadrones pueden dejar trazas sutiles en las tasas de estos procesos.

Al medir desintegraciones extremadamente raras con alta precisión, los investigadores pueden buscar diferencias entre los resultados experimentales y las predicciones teóricas. Tales discrepancias podrían proporcionar evidencia indirecta de partículas previamente desconocidas. En general, cuanto más rara es una desintegración, más sensible puede ser a estas influencias ocultas.

La desintegración conocida como B d → μ+μ- pertenece a una categoría especial que los físicos han considerado durante mucho tiempo como 'canales dorados' para investigar la física más allá del Modelo Estándar. Durante este proceso, un quark belleza y un antiquark con carga eléctrica opuesta se aniquilan entre sí. Su energía se transforma en un muón y su antipartícula.

Los científicos han observado previamente un proceso relacionado que involucra a otra partícula belleza, llamada B s . En 2015, un análisis conjunto de las colaboraciones LHCb y CMS informó la primera observación confirmada de B s → μ+μ-, junto con evidencia inicial de la mucho más rara desintegración B d .

Sin embargo, análisis posteriores que incorporaron datos recolectados hasta 2018 no pudieron confirmar la evidencia anterior para B d → μ+μ-. La diferencia en rareza es sustancial. La desintegración B s ocurre aproximadamente tres veces por mil millones de decaimientos de partículas belleza, mientras que se predice que el proceso B d suceda unas 30 veces menos frecuentemente.

Mejoras en el detector de CERN hacen posible el avance

Una mejora significativa en el experimento LHCb ayudó a los investigadores a superar la enorme dificultad de detectar un evento tan raro.

Tras una gran actualización, el experimento comenzó a recolectar datos en 2024 a cinco veces la tasa lograda entre 2010 y 2018. El detector mejorado también se volvió más eficaz para identificar diferentes tipos de partículas, proporcionando a los investigadores una imagen más clara de la actividad producida durante las colisiones.

El equipo combinó estas mejoras con técnicas de aprendizaje automático para distinguir las señales excepcionalmente raras de la vasta cantidad de otros procesos de partículas. Sin estos avances, los eventos que los científicos querían estudiar habrían sido abrumados por el fondo.

"Los físicos han estado persiguiendo esta desintegración durante más de cuarenta años", afirmó Marco Santimaria, quien co-lideró el equipo de análisis internacional de 19 científicos. "Se requiere una precisión extrema para seleccionar los muones del abrumador fondo".

Cuatro décadas de búsqueda finalmente producen evidencia sólida

En física de partículas, los científicos utilizan una medida estadística llamada desviaciones estándar para evaluar cuán probable es que una señal aparente resulte de fluctuaciones aleatorias en lugar de un proceso físico genuino.

Un resultado debe alcanzar tres desviaciones estándar para calificar como evidencia de un nuevo fenómeno. En ese nivel, la probabilidad de que las fluctuaciones aleatorias produzcan una señal al menos tan estadísticamente extrema es de aproximadamente el 0.3%.

Usando datos recolectados durante 2024 y 2025, los investigadores de LHCb identificaron evidencia de B d → μ+μ- con una significancia de 3.0 desviaciones estándar. Al combinar esas mediciones con datos anteriores recolectados entre 2011 y 2018, la significancia estadística aumentó a 3.2 desviaciones estándar, superando el umbral ampliamente aceptado para la evidencia.

La misma investigación también produjo las mediciones más precisas obtenidas hasta ahora para la desintegración relacionada B s → μ+μ-, proporcionando información adicional sobre estos procesos excepcionalmente poco comunes.

A pesar de que los nuevos hallazgos representan un gran logro, los físicos aún no han alcanzado el umbral requerido para declarar una observación confirmada. Ese hito requiere una significancia de cinco desviaciones estándar.

Si las mediciones futuras logran ese nivel de certeza, B d → μ+μ- se convertiría en la desintegración de partículas belleza más rara jamás observada.

Futuras mejoras en el Gran Colisionador de Hadrones podrían descubrir partículas ocultas

Los investigadores esperan que las próximas mejoras al Gran Colisionador de Hadrones hagan estas mediciones aún más poderosas.

El High Luminosity LHC, también conocido como HiLumi LHC, está programado para comenzar a operar en 2030. Otra gran actualización al experimento LHCb está planeada para mediados de la próxima década. Juntos, estos desarrollos podrían eventualmente aumentar la tasa de recolección de datos del experimento en un factor de diez adicional.

Recolección de conjuntos de datos mucho más grandes permitiría a los físicos detectar más de estas desintegraciones extremadamente raras y medir sus propiedades con mayor precisión. Esa mayor sensibilidad podría hacer posible identificar efectos sutiles asociados con partículas que permanecen más allá del alcance directo de los aceleradores existentes.

"Ver evidencia de esta rara desintegración es increíblemente emocionante, abriendo nuevas posibilidades para explorar más allá del alcance directo del LHC", explicó Harry Cliff, coordinador de desintegraciones raras de LHCb y co-líder de análisis.

"La futura actualización de LHCb nos permitirá observar muchas más de estas desintegraciones, proporcionando una sensibilidad aún mayor a partículas no descubiertas".

Para los físicos que han perseguido esta señal elusiva durante más de cuatro décadas, la nueva evidencia representa un avance tan esperado. También ofrece una forma prometedora de investigar si las leyes conocidas de la física de partículas son parte de un cuadro mucho más amplio.