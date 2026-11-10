Análisis de ADN en la Sábana Santa revela secretos ocultos durante siglos

Un grupo de investigadores realizó un análisis de ADN en la Sábana Santa de Turín, un artefacto religioso que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Este estudio, publicado en Scientific Reports, reveló una sorprendente colección de material genético que incluye trazas de humanos, bacterias, hongos, plantas, animales e incluso coral rojo mediterráneo. Estos descubrimientos proporcionan nuevas pistas sobre los entornos y las personas que han estado en contacto con la famosa tela a lo largo de su historia.

El equipo utilizó tecnología avanzada de secuenciación de ADN para examinar muestras recolectadas en 1978. Por primera vez, aplicaron una técnica sofisticada conocida como "secuenciación metagenómica de próxima generación sin PCR", lo que les permitió identificar material genético preservado dentro de las fibras de lino con un nivel de detalle sin precedentes.

A diferencia de las pruebas de ADN tradicionales, que suelen centrarse en el material genético de un solo organismo, la secuenciación metagenómica puede detectar ADN de múltiples especies en una misma muestra. Esto resulta especialmente útil para estudiar objetos históricos que han sido manipulados, almacenados y expuestos a entornos cambiantes durante largos períodos.

El análisis del material genético permitió al equipo internacional de investigadores crear lo que describieron como la imagen más completa hasta la fecha de las trazas biológicas acumuladas en la Sábana a lo largo de su historia.

ADN humano y un mundo oculto de microorganismos

Entre los hallazgos se encontraron múltiples linajes de ADN mitocondrial humano, lo que sugiere que se ha acumulado material genético de diferentes poblaciones humanas en la tela. El ADN mitocondrial, una pequeña porción de nuestro material genético que se hereda a través de la línea materna, resulta especialmente útil para estudiar la ascendencia y la historia poblacional.

Los investigadores también identificaron un microbioma sorprendentemente diverso, que incluye bacterias comúnmente encontradas en la piel humana, varios hongos y microorganismos adaptados a vivir en ambientes salinos. Algunos de estos organismos pertenecen a un grupo conocido como arqueas, que son microorganismos unicelulares distintos de las bacterias, capaces de prosperar en condiciones extremadamente salinas.

Estos hallazgos revelan que la Sábana Santa lleva un complicado registro biológico moldeado por el contacto humano repetido y la exposición a diferentes condiciones ambientales.

ADN de plantas, animales y coral mediterráneo

Los descubrimientos no se limitaron al ADN humano y los microorganismos. Los científicos también detectaron trazas genéticas de numerosas especies de plantas y animales, añadiendo otra capa a la historia biológica de la Sábana. El ADN vegetal incluía trigo cultivado, zanahorias, maíz, plátanos y cacahuetes. También se encontró material genético de animales domésticos como ganado, cerdos, pollos, perros y gatos. Un hallazgo particularmente inusual fue el ADN asociado con el coral rojo mediterráneo.

La amplia variedad de material biológico sugiere que la tela ha estado en contacto con una diversidad de organismos vivos e influencias ambientales. Estas trazas genéticas pueden reflejar su larga historia de manipulación, almacenamiento y movimiento a través de diferentes regiones geográficas.

Es importante destacar que la presencia de ADN de una especie particular no establece cuándo llegó ese material a la tela. Algunas trazas podrían haberse acumulado relativamente recientemente, mientras que otras pueden reflejar interacciones mucho más antiguas. Esto hace que los hallazgos sean valiosos para reconstruir la historia ambiental de la Sábana, pero también resalta la dificultad de interpretar el ADN recuperado de un objeto que ha estado expuesto a la actividad humana durante siglos.

¿Puede el ADN resolver el misterio de la Sábana Santa de Turín?

A pesar de la notable diversidad de material genético, los investigadores enfatizan que sus hallazgos no pueden establecer la edad o autenticidad de la Sábana Santa. Este lienzo, que presenta la tenue imagen de una figura humana, ha sido asociado por algunos creyentes con el entierro de Jesús. Sus orígenes han sido debatidos durante generaciones, convirtiéndola en uno de los artefactos históricos y religiosos más investigados del mundo.

Debido a que la tela ha sido tocada y expuesta a diferentes entornos durante muchos siglos, su ADN representa una mezcla de material biológico acumulado en diferentes momentos. Esto hace imposible separar de manera confiable cualquier ADN original que pudiera haber estado asociado con la tela de las numerosas trazas genéticas depositadas posteriormente.

En cambio, la investigación demuestra cómo la genómica forense y la proteómica modernas pueden revelar información que los métodos tradicionales podrían pasar por alto. La genómica forense utiliza evidencia genética para investigar orígenes biológicos e interacciones, mientras que la proteómica examina proteínas, que también pueden preservar pistas valiosas sobre materiales biológicos.

Estas aproximaciones ofrecen nuevas formas poderosas de investigar cómo se han preservado, manejado y expuesto objetos históricos a diferentes entornos.

La tecnología moderna de ADN revela nuevas pistas históricas

La profesora Noemi Procopio, profesora de ciencia forense en la Universidad de Lancashire, contribuyó a esta colaboración internacional de investigación. Ella destacó que los avances en la tecnología forense están permitiendo recuperar información de muestras históricas recolectadas hace décadas. La profesora Procopio afirmó: "La Sábana Santa continúa fascinando a historiadores, científicos y al público, y estamos emocionados de revelar nueva información sobre la complejidad biológica preservada en muestras recolectadas hace casi 50 años al aplicar nuevas tecnologías de ADN forense de vanguardia. La Sábana representa un rico archivo de información genética que se ha acumulado a lo largo de siglos de interacción humana y exposición ambiental. Aunque la evidencia de ADN no puede responder todas las preguntas sobre la edad o autenticidad de la tela, proporciona perspectivas novedosas sobre su historia biológica y demuestra cómo los avances en la ciencia forense pueden desbloquear nueva información de artefactos históricos.