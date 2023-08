Video: el masivo robo al depósito de una empresa de paquetería en Córdoba

"Nos tienen locos, hace 15 días, nos tienen de hijos, de rehenes, de inseguridad". Omar Monte, uno de los socios de la empresa de paquetería Barapack busca resumir, de esa forma, la impresionante seguidilla delictiva que vienen sufriendo en el depósito que la firma tiene en barrio Villa Bustos, en el este de la ciudad de Córdoba.

Se trata de un triángulo conformado por ese barrio, Villa Boedo y Primero de Mayo en el que hace tiempo la inseguridad y la violencia se mimetizan en un contexto donde la degradación social se hace cada vez más palpable.

"En el día de las elecciones provinciales (25 de junio) esperaron que el encargado, que está a las 24 horas, se fuera a votar y nos violentaron una puerta, nos robaron de la oficina dos televisores, tablet, dinero, elementos personales del encargado. Tenemos cámara, tenemos alarma, pero no les importa nada", contó Monte en relación al primero de los ataques registrados en las últimas semanas.

Ahora, en agosto, todo se profundizó.

"En el predio tenemos afuera un galpón tinglado con tarimas y el 7 de agosto, a la 1 de la mañana, nos prendieron fuego de manera intencional. Se Incendió todo el galpón, dos mil tarimas. Gracias a los bomberos se salvaron las oficinas y el depósito donde estaba la mercadería. Pero el galpón donde estaban las tarimas se destruyó completamente", agregó.

Noticias Robo en Córdoba. Video

Monte contó que esta semana, la inseguridad se multiplicó aún más. "El lunes último o martes por la madrugada, nos volvieron a palanquear una puerta del depósito, sonó la alarma, el encargado llamó a la Policía y nos robaron mercadería".

"Y anoche fue la máxima ya porque ya vinieron unas 30 personas todas organizadas con palos, con barretas, con todo. Habíamos agregado seguridad, habíamos agregado un guardia más para que controlara el lugar, pero no les quedó otra guardia, el encargado que encerrarse en la oficina y llamar a la Policía porque vinieron 30 personas aproximadamente con barretas, barretearon el depósito y nos saquearon todo el depósito donde había electrodomésticos, cajas con zapatillas, lo que te imagines".

"La Policía llegó al rato pero lograron solamente dispersar a la gente, nada más. No pudimos recuperar la mercadería que nos saquearon, ni siquiera hubo un detenido, un desastre. Ya no sabemos qué hacer, estamos viendo de irnos del lugar o cerrar definitivamente. Estamos totalmente agobiados. No hay forma contra la inseguridad y contra estos delincuentes", completó.

Informe de Juan Federico.