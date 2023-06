El crimen de Cecilia: el novio, el auto material; la suegra, la ideóloga

Juan Federico

Son horas claves en la investigación por lo que se presume ha sido el atroz femicidio de Cecilia Strzyzowski (28): el martes próximo, los tres fiscales que llevan adelante el expediente que mantiene en vilo no sólo a Chaco sino a todo el país firmarán sin dudar las siete prisiones preventivas contra los acusados de haberla matado y de haber reducido sus restos con el objetivo de borrar las huellas criminales.

El poderoso líder piquetero, Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y el hijo de ambos, César Sena (pareja de Cecilia) asoman como los más comprometidos: están acusados de haberla matado.

Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, manos derecha de Emerenciano y Acuña, figuran como partícipes necesarios de homicidio agravado: sin ellos, el presunto crimen nunca se pudo haber cometido.

Mientras que Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso, los caseros del campo que Emerenciano tiene en Villa Rossi, en las afueras de resistencia, figuran como partícipes secundarios: su rol no fue clave, pero sí colaboraron en el crimen.

Este jueves, los tres fiscales, Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez brindaron una conferencia de prensa junto al procurador general de la provincia del Chaco, Jorge Canteros, y el procurador adjunto, Miguel Fonteina, en la que no dudaron en afirmar de manera reiterada que a Cecilia la mataron y que los "asesinos" son los detenidos. "Van a quedar con prisión preventiva, van a ser llevados a juicio y van a ser condenados", subrayó sin tapujos Fonteina.

Si bien los fiscales fueron cautos en dar demasiadas pistas sobre las bases de la acusación, a través de diversas fuentes Cadena 3 logró establecer cuál será la hipótesis que quedará plasmada en la prisión preventiva, de acuerdo a los elementos reunidos hasta ahora en la causa. Esto significa que todo puede variar aún, ya que el trabajo de los investigadores no se detiene.

La pista económica. Por el momento, se sostiene que Marcela Acuña planificó "desaparecer" a Cecilia. La mujer nunca aprobó la relación entre ella y su hijo César, ya que criticaba la diferencia de edad (Cecilia es casi 10 años mayor) y la diferencia de clase entre ambos. En síntesis, Acuña sostenía que Cecilia sólo quería una tajada del abultado patrimonio de los Sena. Una fortuna amasada bajo la sombra de los subsidios públicos, los planes sociales y los cargos estatales. Emerenciano y Acuña formaron un poderoso movimiento piquetero que en la última década y media terminó por configurar una suerte de esta propio dentro del Estado chaqueño, con la venia del gobernador Jorge Capitanich.

En septiembre de 2022, Cecilia y César se casaron a espaldas de los padres de él. Cuando se enteraron, los obligaron a divorciarse. Sólo 10 días después de contraer matrimonio, presentaron los papeles para plasmar el vínculo legal. El divorcio oficial salió en diciembre siguiente. Sin embargo, ellos continuaron de novios y conviviendo en la casa de la tía abuela de ella.

Tanto en el entorno de César como allegados a Cecilia aseguran que se trató de un divorcio extorsivo: Acuña le ofreció una abultada suma de dinero (entre 400 mil y un millón de pesos), un cargo en el Ministerio de Educación de Chaco como auxiliar docente, una casa en el barrio social Emerenciano Sena y un bar en el Centro de la ciudad para que ella firmara la disolución del matrimonio legal.

Si bien Cecilia comenzó a cobrar un sueldo estatal por un trabajo que casi no realizaba, y que también comenzó a explotar el café Gato Negro junto a César (local que luego cerraron al público), el resto de la propuesta no se habría efectivizado. Se sospecha que la joven le continuaba reclamando esto a Acuña.

Nunca salió. Fue así que el viernes 2 de junio a las 9.16, ella y César ingresaron en la casa de los padres de él, en calle Santa María de Oca 1460. Nunca más salió de allí por sus propios medios. Se sospecha que allí la mataron.

En los registros de las cámaras de seguridad de viviendas vecinas y a través del rastreo de las antenas de telefonía celular, se determinó que cuando ingresaron en la vivienda los padres de César no estaban. Que luego llegó Emerenciano y, un poco más tarde, Acuña. Entre las 11 y las 14, habrían estado los cuatro juntos.

Los padres apuntan al hijo. Emerenciano y Acuña han intentado despegarse del crimen. César no puede, porque siempre estuvo con ella. Emerenciano sólo dijo que él no estaba en la casa. Acuña dijo una coartada que generó conmoción: el jueves, ante los fiscales, aseguró que cuando ella ingresó en su casa aquel viernes a la mañana, vio un bulto "que parecía un cuerpo envuelto" en una de las habitaciones. Que le dijo a Emerenciano que se apurara, que se tenían que ir a pintar un mural y luego a comer un guiso en el marco de las actividades previstas que tenían por la campaña política para las Paso (ambos eran candidatos).

"Lo contó sin inmutarse, que vio un bulto similar a un cuerpo y que se fue porque estaba apurada", agregó, aún sorprendido, un investigador. Pero esto no es todo: Acuña también insertó en la escena del crimen a Emerenciano, que en su declaración negó haber estado allí.

Tanto Emerenciano como Acuña apuntaron de manera tácita contra su hijo César. Si ellos logran interponer la duda sobre que no estaban en el momento del crimen, su situación legal se aliviaría de manera notable: porque los padres no pueden ser acusados por encubrir a un hijo. Y descuartizar un cadáver, por más atroz que sea, no es más que un encubrimiento, ya que el hecho de dañar un cuerpo sin vida no agrava el delito precedente.

Los fiscales ya están atentos a esta maniobra defensiva. Por eso, ubican el momento del asesinato cuando ya estaban Emerenciano y Acuña adentro de la casa.

Sí sospechan que fue César el autor material, ya que el joven presentaba rasguños en el cuello compatibles con una acción defensiva de la víctima.

Asfixiada. Como en la casa no se encontraron manchas de sangre, se presume que Cecilia murió estrangulada o a causa de un golpe que la desnucó.

Fogata criminal. Acuña también declaró que cuando se iba a comer el guiso, llamó por teléfono a Gustavo Obregón y le pidió que se encargara del "bulto".

Obregón ya declaró dos veces ante los fiscales y hasta ahora su testimonio es el que aparece como el más verídico, en comparación a lo que dijeron los otros acusados que sí han hablado.

Dijo que el cadáver de Cecilia fue trasladado oculto en una camioneta hasta el campo de Emerenciano en Villa Rossi, la "chanchería", donde quemaron los restos, hasta desmembrar todo. Luego, arrojaron los huesos calcinados al río Tragadero, que pasa cerca de esos terrenos. Antes, a los restos ya quemaron los trituraron con una pala plana o un objeto similar, siempre según lo que contó Obregón.

El martes último, huesos triturados y un dije similar al que utilizaba Cecilia fueron hallados en el mismo sector del río que había marcado este acusado.

Es en esta reconstrucción que aparece otro dato clave: entre el viernes 2 y el martes 6, los Sena y sus más estrechos colaboradores fueron todos los días al campo de Villa Rossi. Incluso, ese domingo Emerenciano hizo una carneada para elaborar chorizos para sus fiscales de mesa (todavía ignoraba que no iba a poder participar de las elecciones del domingo 18).

En este punto, los investigadores presumen que el casero Melgarejo y su exesposa Reinoso alimentaron una fogata que se extendió durante todos esos días con la idea de reducir a la nada los restos de Cecilia. O sea: que César y Obregón llevaron el cadáver y junto a la ayuda de los caseros lo quemaron durante casi 96 horas.

El viaje que no existió. Para evitar la coartada de Acuña, los fiscales tienen otro as en la manga: el fallido viaje a Usuahia. El jueves 1 de junio a la noche, César y Cecilia se despidieron de la tía abuela de ella, ya que dijeron que Acuña le había conseguido a la joven un trabajo en el sur del país, por lo que ellos iban a viajar ese viernes al sur del país para ver si les convenía instalarse allá para vivir. En realidad, nunca nadie reservó pasajes aéreos ni terrestres y de la supuesta oferta laboral no hay indicios.

Los fiscales sostienen que fue un plan urdido por Acuña para poder "desaparecer" a Cecilia sin levantar sospechas. Hay que destacar que recién el martes 6 al mediodía, luego de que dos desconocidos la alertaran, la mamá de Cecilia, Gloria Romero, denunció su desaparición. Fue entonces que se activó su búsqueda y entre el viernes 9 y el sábado 10 se concretaron las siete detenciones. Cuando la Justicia fue anoticiada de que nadie sabía nada de Cecilia, sus restos ya habrían sido quemados casi por completo.

Los investigadores están convencidos que el viaje fue parte del plan asesino.

En el entorno de los Sena lo niegan. Aseguran que César y Cecilia montaron esa mentira para irse a vivir juntos a Corrientes, donde pensaban abrir un negocio con el dinero que la joven le reclamaba a su suegra por el divorcio.

Pero la noche del jueves 1, cuando salieron de la casa de la tía abuela de Cecilia, la joven era la única que se llevó una valija. César dejó todas sus pertenencias en el placard y dijo que en el viaje se iba a comprar ropa nueva.

Otro territorio "seguro". Si bien toda esta trama criminal apunta hacia la zona del campo de Villa Rossi, al norte de Resistencia, el domingo último apareció una valija rosa quemada, similar a la de Cecilia, en la zona sur: en barrio Emerenciano, el territorio más seguro para el clan Sena. Allí también había algo de ropa y algunas alhajas que serían de la joven.

La valija quemada, la ropa, el dije y estos anillos deberán ser reconocidos este viernes por la mamá de Cecilia. Este jueves, ante Cadena 3, la mujer aseguró que no tiene dudas de que se trata de las pertenencias de su hija.

La mujer llegó a la fiscalía este jueves junto al mediático abogado Fernando Burlando, quien viajó desde Buenos Aires para asesorarla. Si bien a primera hora se había visto ingresar en el mismo edificio a otro penalista con fuerte presencia en los medios nacionales, Miguel Ángel Pierri, quien habló en nombre de la querella, Gloria terminó por aclarar que ella va a continuar con su actual abogado, Sergio Briend.

Barrio Emerenciano ya figura como otro sector esencial en toda esta trama de espanto. Este jueves, se allanaron dos viviendas y se secuestraron muebles que los Sena habrían trasladado desde la casa de ellos hasta allí justo el mismo fin de semana en el que se presume que Cecilia fue asesinada.

Pero esto no es todo. Un grupo de vecinos denunció ahora que el pasado domingo 4, a la noche, se asfaltó una pequeña cuadra de ese barrio. El horario sospechoso y el hecho de que sólo se haya asfaltado un sector de menos de 100 metros hizo que ahora varios se pregunten qué pudieron esconder allí abajo. Los fiscales ya pidieron informes a las tres empresas contratistas para determinar si esto fue así. Y analizan junto a peritos de Gendarmería ir a levantar el cemento.

