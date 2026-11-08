Cómo es la agenda de León XIV este domingo en Buenos Aires
El sumo pontífice arribará a las 16.30 al país, en el inicio de su viaje apostólico por Argentina. Se reunirá con Javier Milei y tendrá un encuentro con autoridades.
08/11/2026 | 08:11Redacción Cadena 3
FOTO: El pontífice llega proveniente de Uruguay.
El papa León XIV llegará este domingo 8 de noviembre a la Argentina para iniciar una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11. Su primera jornada tendrá como escenario la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplirá una agenda institucional que incluye encuentros con el presidente Javier Milei y autoridades nacionales.
El avión papal aterrizará a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo, Uruguay. Allí se realizará la recepción oficial y comenzará el itinerario del pontífice en territorio argentino.
La jornada continuará con una serie de actividades protocolares en distintos puntos de la ciudad, antes de un encuentro con representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.
La agenda completa de León XIV para este domingo
El cronograma oficial contempla las siguientes actividades:
16.30: llegada al Aeroparque Jorge Newbery y ceremonia de recepción.
17: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.
17.20: ceremonia oficial de bienvenida en la Casa Rosada.
17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.
18.30: reunión con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.
Lectura rápida
¿Quién llegará a la Argentina? El papa León XIV llegará a la Argentina.
¿Cuándo inicia la visita apostólica? La visita comenzará el 8 de noviembre y se extenderá hasta el 11 de noviembre.
¿Dónde aterrizará el avión papal? El avión papal aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery en Buenos Aires.
¿Con quién se reunirá el papa? Se reunirá con el presidente Javier Milei y autoridades nacionales.
¿Qué actividades se realizarán el domingo? Habrá una ceremonia de recepción, visitas a monumentos y reuniones en la Casa Rosada y el Palacio Libertad.