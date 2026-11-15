Un nuevo accidente ferroviario en España dejó al maquinista herido tras descarrilar una locomotora

Un nuevo accidente ferroviario sacudió a España en la madrugada del 15 de noviembre de 2026. La locomotora de un tren de mercancías descarriló en la vía que une Madrid con la ciudad de Ávila, al oeste de la capital.

El maquinista sufrió heridas y fue trasladado al hospital, donde su estado fue reportado como grave, según informaron fuentes del servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

La empresa pública española de transporte ferroviario, Renfe, comunicó a través de redes sociales que la circulación entre los municipios de Robledo de Chavela y Zarzalejo, en Madrid, se encontraba suspendida, lo que afectó a los trenes que conectan Madrid con Ávila.

Tras el descarrilamiento de la locomotora, Adif, el gestor público de infraestructuras ferroviarias, estableció un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Este accidente se produjo en un contexto de preocupación por la seguridad ferroviaria en España, ya que en lo que va del año se registraron dos graves accidentes con víctimas mortales.

El primero ocurrió en enero en Adamuz, Córdoba, donde colisionaron dos trenes de alta velocidad, un Alvia de Renfe que cubría la ruta Madrid-Huelva y un Iryo que circulaba entre Málaga y Madrid. Este siniestro dejó un saldo de 46 muertos y más de un centenar de heridos, además de interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía.

El segundo accidente tuvo lugar el 28 de octubre en Urda, Toledo, cuando un tren AVE de Renfe colisionó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía. Este impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y causó 69 fallecidos y más de 200 heridos. La seguridad en el transporte ferroviario se convirtió en un tema de debate en la sociedad española, a raíz de estos trágicos incidentes.