Un fuerte sismo de 6,7 grados sacudió la región de Junín en Perú y se sintió en varias ciudades
El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que, hasta el momento, no se reportaron daños personales ni materiales, aunque la población lo sintió entre moderado y fuerte.
FOTO: El sismo se registró en la zona central de Perú.
Un terremoto de magnitud 6,7 en la escala de Richter sacudió este viernes por la noche la región de Junín, en el centro de Perú, según un reporte del Instituto Geofísico local (IGP), aunque también se sintió en otros puntos del país y también en Ecuador.
El temblor ocurrió a 129 kilómetros de profundidad, a unos 300 kilómetros al este de Lima, la capital peruana. En tanto, el IGP le dio una intensidad de V en Junín, la escala que mide con qué fuerza lo sintió la población.
Por su parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que hasta el momento no se reportaron daños personales ni materiales, aunque la población lo sintió entre moderado y fuerte, y que el movimiento llegó a siete regiones más: Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco y Callao.
Además, y ante la posibilidad de nuevas réplicas, el Indeci recomendó a la ciudadanía mantener la calma, tener lista la mochila de emergencia y ubicar las zonas seguras, tanto internas como externas.
En julio de este año, un sismo de magnitud 5.1 había dejado cinco muertos, 71 heridos y 2.764 damnificados, también en el departamento de Junín, según el organismo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Perú?
Un sismo de magnitud 6,7 afectó la región de Junín.
¿Quién reportó el sismo?
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) fue el encargado de reportar el evento.
¿Cuándo sucedió el terremoto?
El sismo ocurrió el viernes por la noche, 20 de noviembre de 2026.
¿Dónde fue el epicentro?
El epicentro se ubicó en Junín, a 300 kilómetros de Lima.
¿Qué se recomendó a la población?
Se aconsejó mantener la calma y preparar mochilas de emergencia ante posibles réplicas.
[Fuente: Noticias Argentinas]