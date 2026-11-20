El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de destituir al director nacional de ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross, en un contexto marcado por una serie de fallas tecnológicas que impactaron en el transporte aéreo, el sector bancario y la seguridad nacional. La destitución se produjo pocos días después de que estos incidentes generaran críticas hacia la administración Trump.

En respuesta a esta situación, Trump nombró a Kirsten Davies, quien se desempeñaba como directora de información del Departamento de Defensa, como su reemplazo. Este nuevo nombramiento está sujeto a la aprobación del Senado.

Una interrupción a nivel global afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft, lo que generó un efecto dominó en diversas áreas. Además, los errores en las comunicaciones ocasionaron que miles de vuelos quedaran en tierra, afectando a cerca de 20.000 vuelos en todo el país.

También se reportaron dificultades para que miles de clientes accedieran a sus cuentas en línea en varios de los principales bancos de Estados Unidos. A su vez, la red de comunicaciones internas de la Agencia de Seguridad Nacional, que maneja información confidencial, se vio interrumpida.

Cairncross había estado al frente de la Oficina Nacional de Ciberseguridad desde agosto de 2025 y, en marzo de este año, presentó una estrategia nacional de ciberseguridad que priorizaba medidas ofensivas en el ámbito cibernético.