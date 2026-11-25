Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Una avioneta se estrelló el martes cerca de Horn Island, en el estado de Mississippi, Estados Unidos, y murieron las seis personas que viajaban a bordo.

La aeronave, un Cessna 210 monomotor que trasladaba a cuatro adultos y dos niños desde el aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans hacia Fort Myers, Florida, perdió el contacto alrededor de las 15:45 (hora local).

Según información de la Guardia Costera estadounidense, los datos de radar mostraron que la avioneta descendía a una velocidad de 3.048 metros por minuto antes de que se perdiera el contacto.

Tras labores de búsqueda coordinadas durante aproximadamente 4 horas, los equipos de búsqueda hallaron tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina de la aeronave, hasta que los buzos del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi (MDMR) localizaron los restos de las seis personas dentro del fuselaje de la aeronave.