Tragedia en Mississippi: seis muertos tras el accidente de una avioneta en el mar
Buzos del Departamento de Recursos Marinos hallaron los restos de los cuatro adultos y dos niños dentro del fuselaje de la aeronave.
FOTO: Un Cessna 210 Centurion
Buenos Aires, 25 noviembre (NA) -- Una avioneta se estrelló el martes cerca de Horn Island, en el estado de Mississippi, Estados Unidos, y murieron las seis personas que viajaban a bordo.
La aeronave, un Cessna 210 monomotor que trasladaba a cuatro adultos y dos niños desde el aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans hacia Fort Myers, Florida, perdió el contacto alrededor de las 15:45 (hora local).
Según información de la Guardia Costera estadounidense, los datos de radar mostraron que la avioneta descendía a una velocidad de 3.048 metros por minuto antes de que se perdiera el contacto.
Tras labores de búsqueda coordinadas durante aproximadamente 4 horas, los equipos de búsqueda hallaron tres chalecos salvavidas, una balsa y la cabina de la aeronave, hasta que los buzos del Departamento de Recursos Marinos de Mississippi (MDMR) localizaron los restos de las seis personas dentro del fuselaje de la aeronave.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Una avioneta se estrelló en el mar cerca de Horn Island, Mississippi.
¿Quiénes eran las víctimas?
Las víctimas eran cuatro adultos y dos niños que viajaban en la aeronave.
¿Cuándo ocurrió el accidente?
El accidente tuvo lugar el martes, perdiendo contacto a las 15:45 (hora local).
¿Dónde se encontró la aeronave?
Los restos fueron hallados en el mar, cerca de Horn Island.
¿Cómo se realizó la búsqueda?
Equipos de búsqueda trabajaron durante 4 horas antes de que los buzos localizaran los restos.
[Fuente: Noticias Argentinas]