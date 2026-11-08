Tragedia en Egipto: choque de trenes deja cuatro muertos y casi 90 heridos
Un accidente ferroviario en Giza resultó en la muerte de al menos cuatro personas y casi 90 heridos. El presidente Abdul Fatá el Sisi ordenó una investigación inmediata para esclarecer lo sucedido.
FOTO: Choque de trenes en Egipto deja 4 muertos y decenas heridos
EL CAIRO (AP) — Al menos cuatro personas perdieron la vida y cerca de 90 resultaron heridas tras el choque de dos trenes ocurrido el domingo al sur de la capital egipcia, El Cairo, según informaron las autoridades.
El incidente se registró en el distrito de al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unos 52 kilómetros (32 millas) al sur de El Cairo. El choque tuvo lugar cuando un tren que se dirigía hacia la provincia suroccidental de Fayoum impactó contra la parte trasera de otro tren que se dirigía a la provincia sureña de Aswan, de acuerdo con el Ministerio de Transporte. Uno de los trenes descarriló, aunque no se especificó cuál de ellos fue.
El Ministerio de Salud comunicó que al menos cuatro personas fallecieron y otras 88 resultaron heridas. Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.
El presidente Abdul Fatá el Sisi expresó en sus redes sociales que ha ordenado una investigación inmediata sobre el accidente para determinar las responsabilidades correspondientes.
La Autoridad de Ferrocarriles de Egipto informó que se enviaron equipos de emergencia y grúas al lugar del accidente para retirar los restos y restablecer el servicio ferroviario a la brevedad.
Este no es el primer accidente en la zona, ya que en septiembre pasado, un conductor de tren y su asistente resultaron heridos cuando dos trenes de carga colisionaron en el mismo distrito.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Egipto?
Un choque de trenes dejó cuatro muertos y casi 90 heridos.
¿Dónde sucedió el accidente?
El accidente tuvo lugar en el distrito de al-Ayyat, provincia de Giza.
¿Cuándo ocurrió el choque?
El incidente se registró el domingo.
¿Qué dijo el presidente?
El presidente Abdul Fatá el Sisi ordenó una investigación inmediata.
¿Qué medidas se tomaron tras el accidente?
Se enviaron equipos de emergencia y grúas para restablecer el servicio ferroviario.
[Fuente: AP]