Terremoto de magnitud 5,7 sacude Japón y deja al menos 22 heridos en el centro del país
Un terremoto de 5,7 grados se registró en Japón, afectando principalmente la prefectura de Aichi. Al menos 22 personas resultaron heridas y se advirtió sobre posibles réplicas en los próximos días.
FOTO: Un fuerte terremoto sacude el centro de Japón, dejando al menos 22 heridos
TOKIO (AP) — Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón el domingo a primera hora, rompiendo ventanas de tiendas, haciendo que la gente saliera de los edificios y dejando al menos 22 personas heridas, reportaron medios locales.
La Agencia Meteorológica de Japón situó la magnitud del terremoto en 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo cifró con una magnitud de 5,5. Se reportaron réplicas más pequeñas.
Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi se vio afectada, incluida la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara y las prefecturas cercanas de Yamanashi, donde se encuentra el monte Fuji, así como Gifu.
Imágenes de la televisión japonesa mostraban ventanas de tiendas rotas y fragmentos de vidrio esparcidos en las calles. Una librería quedó con montones de libros que habían salido volando de los estantes. Entre los heridos había personas que cayeron por las escaleras mientras intentaban huir.
El terremoto, que se produjo a la 1:04 a.m., se localizó a unos 40 kilómetros (25 millas) por debajo de la superficie en la prefectura de Shizuoka. Aichi y Shizuoka son regiones vecinas. Están lo suficientemente lejos de Tokio como para que el terremoto no se sintiera allí. La sacudida más violenta se sintió en Aichi, según evaluaciones sísmicas oficiales.
La agencia meteorológica advirtió a la gente que se preparara para posibles fuertes terremotos en los próximos días.
"Por favor, estén atentos a deslizamientos de tierra, caída de rocas y los posibles efectos de las lluvias", dijo a los reporteros Ayataka Ebita, un funcionario de la agencia.
Indicó que hasta ahora no se había detectado ningún cambio aparente en la placa de la Fosa de Nankai, donde los científicos dicen que posiblemente podría ocurrir un megaterremoto.
Los trenes bala Shinkansen circulaban a velocidades más lentas en las zonas afectadas como medida de precaución. A veces los terremotos pueden dañar las vías férreas por las que circulan los trenes.
Japón se encuentra en un área propensa a los terremotos. Las autoridades con frecuencia instruyen a la gente a abastecerse de agua embotellada, comida y baterías, tener planes listos para guarecerse debajo de mesas y mantener a mano zapatos cómodos para caminar.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Japón?
Un fuerte terremoto sacudió el centro del país, causando heridas y daños materiales.
¿Cuándo sucedió el terremoto?
El sismo ocurrió el domingo a la 1:04 a.m.
¿Dónde se sintió más fuerte?
La sacudida más violenta se sintió en la prefectura de Aichi.
¿Cuántas personas resultaron heridas?
Al menos 22 personas resultaron heridas en el incidente.
¿Qué medidas se están tomando?
Se recomienda a la población estar alerta ante posibles réplicas y deslizamientos de tierra.
[Fuente: AP]