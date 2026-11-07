En vivo

El Show de Cadena 3

Ulises Llanos

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Instituto vs. Newell´s

Argentina

En vivo

Estadio 3

Instituto vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Previa Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Momento manijero

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 Mundo

Terremoto de magnitud 5,7 sacude Japón y deja al menos 22 heridos en el centro del país

Un terremoto de 5,7 grados se registró en Japón, afectando principalmente la prefectura de Aichi. Al menos 22 personas resultaron heridas y se advirtió sobre posibles réplicas en los próximos días.

07/11/2026 | 21:53Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Un fuerte terremoto sacude el centro de Japón, dejando al menos 22 heridos

FOTO: Un fuerte terremoto sacude el centro de Japón, dejando al menos 22 heridos

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

TOKIO (AP) — Un fuerte terremoto sacudió el centro de Japón el domingo a primera hora, rompiendo ventanas de tiendas, haciendo que la gente saliera de los edificios y dejando al menos 22 personas heridas, reportaron medios locales.

La Agencia Meteorológica de Japón situó la magnitud del terremoto en 5,7, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo cifró con una magnitud de 5,5. Se reportaron réplicas más pequeñas.

Una amplia zona cercana a la prefectura de Aichi se vio afectada, incluida la ciudad de Hamamatsu, las antiguas capitales de Kioto y Nara y las prefecturas cercanas de Yamanashi, donde se encuentra el monte Fuji, así como Gifu.

Imágenes de la televisión japonesa mostraban ventanas de tiendas rotas y fragmentos de vidrio esparcidos en las calles. Una librería quedó con montones de libros que habían salido volando de los estantes. Entre los heridos había personas que cayeron por las escaleras mientras intentaban huir.

El terremoto, que se produjo a la 1:04 a.m., se localizó a unos 40 kilómetros (25 millas) por debajo de la superficie en la prefectura de Shizuoka. Aichi y Shizuoka son regiones vecinas. Están lo suficientemente lejos de Tokio como para que el terremoto no se sintiera allí. La sacudida más violenta se sintió en Aichi, según evaluaciones sísmicas oficiales.

La agencia meteorológica advirtió a la gente que se preparara para posibles fuertes terremotos en los próximos días.

"Por favor, estén atentos a deslizamientos de tierra, caída de rocas y los posibles efectos de las lluvias", dijo a los reporteros Ayataka Ebita, un funcionario de la agencia.

Indicó que hasta ahora no se había detectado ningún cambio aparente en la placa de la Fosa de Nankai, donde los científicos dicen que posiblemente podría ocurrir un megaterremoto.

Los trenes bala Shinkansen circulaban a velocidades más lentas en las zonas afectadas como medida de precaución. A veces los terremotos pueden dañar las vías férreas por las que circulan los trenes.

Japón se encuentra en un área propensa a los terremotos. Las autoridades con frecuencia instruyen a la gente a abastecerse de agua embotellada, comida y baterías, tener planes listos para guarecerse debajo de mesas y mantener a mano zapatos cómodos para caminar.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Japón?
Un fuerte terremoto sacudió el centro del país, causando heridas y daños materiales.

¿Cuándo sucedió el terremoto?
El sismo ocurrió el domingo a la 1:04 a.m.

¿Dónde se sintió más fuerte?
La sacudida más violenta se sintió en la prefectura de Aichi.

¿Cuántas personas resultaron heridas?
Al menos 22 personas resultaron heridas en el incidente.

¿Qué medidas se están tomando?
Se recomienda a la población estar alerta ante posibles réplicas y deslizamientos de tierra.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf