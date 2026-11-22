FOTO: Intensos temporales afectaron al sur de Brasil durante todo el fin de semana.

Cinco personas perdieron la vida, 265 resultaron heridas y más de 25.000 fueron impactadas por los temporales que asolan desde el viernes el estado brasileño de Río Grande do Sul, según el balance divulgado este domingo por Defensa Civil.

El organismo registró incidentes en 42 municipios debido a fuertes vientos, granizo, lluvias intensas y crecidas repentinas, tal como informó la estatal Agência Brasil.

La localidad más afectada fue Tupanciretã, donde se concentraron las cinco muertes y los heridos, y se registraron ráfagas de 114 kilómetros por hora. Las autoridades investigan si un tornado atravesó la ciudad, cuando la tormenta causó destrozos generalizados y obligó a miles de vecinos a evacuar sus hogares.

El relevamiento contabilizó 7.971 casas que perdieron sus techos en todo el estado, de las cuales 7.796 corresponden a Tupanciretã.

Los temporales también dañaron 29 establecimientos educativos y tres centros de salud, además de provocar caídas de árboles, afectar el tendido eléctrico y obstruir calles, complicando así las tareas de asistencia.

Ante la magnitud del desastre, el Gobierno federal reconoció el estado de calamidad pública en Tupanciretã mediante una resolución oficial.

Esta medida permite movilizar recursos para atender la emergencia, mientras el gobernador Eduardo Leite dispuso una nueva edición del programa Volta por Cima, que contempla un pago único de 2.500 reales para cada familia en situación de pobreza o pobreza extrema cuya vivienda haya sido afectada.

La respuesta sanitaria incluyó el despliegue de un equipo de 13 profesionales de la Fuerza Nacional del Sistema Único de Salud, quienes llegaron a la ciudad para evaluar la instalación de un puesto médico avanzado.

Una de sus prioridades es determinar las condiciones de funcionamiento del Hospital de Caridade Brasilina Terra, cuyo techo sufrió daños estructurales. Además, la Compañía Nacional de Abastecimiento destinó 6,45 toneladas de alimentos a los damnificados.

La emergencia se produce en un estado que sufrió en 2024 el mayor desastre natural de su historia, según una evaluación de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Básico de Brasil.

Entre abril y mayo de aquel año, las inundaciones afectaron a unos 2,4 millones de habitantes en 478 municipios y dejaron 183 muertos, además de pérdidas económicas estimadas en miles de millones de reales.

Aquellas crecidas dañaron viviendas, rutas y servicios esenciales en gran parte del territorio, incluida la capital, Porto Alegre. Este nuevo episodio vuelve a exigir un despliegue de asistencia en Río Grande do Sul, esta vez con el impacto más grave concentrado en Tupanciretã y con daños extendidos a otras localidades del estado.