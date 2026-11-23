Rusia ha intensificado su retórica respecto a Estonia, advirtiendo que las acciones tomadas por Tallin, incluido el cierre de la frontera terrestre a partir del 1 de diciembre, podrían derivar en un enfrentamiento directo entre ambas naciones.

Esta tensión escaló luego de que el Ministerio de Exteriores ruso convocara al encargado de negocios estonio en Moscú, Marek Juhtegi, para presentar una queja formal por lo que considera una serie de actos hostiles hacia Rusia.

En un comunicado, la Cancillería rusa indicó que las decisiones de Tallin son provocaciones "extremadamente peligrosas" y acusó al Gobierno estonio de desestimar las posibles repercusiones de su postura frente a Moscú. Además, se manifestó que el cierre de la frontera y otras restricciones impuestas por Estonia aumentan la tensión bilateral.

Rusia argumentó que esta medida tendrá un impacto negativo en la economía estonia y también afectará a sus socios en la Unión Europea y la OTAN. Asimismo, advirtió que se reserva el derecho de implementar acciones políticas y diplomáticas para salvaguardar sus intereses y los derechos de sus ciudadanos.

La controversia surgió tras el anuncio de Estonia de cerrar, por un período inicial de seis meses, los cinco pasos fronterizos terrestres que mantiene con Rusia, a lo largo de aproximadamente 135 kilómetros de frontera común. Esta decisión fue motivada por un presunto intento de ataque incendiario contra una empresa de defensa estonia, el cual Tallin atribuyó a los servicios de seguridad rusos, acusación que Moscú rechazó de manera categórica.

Las autoridades estonias aclararon que las restricciones se aplicarán únicamente al tránsito por carretera, mientras que el transporte ferroviario seguirá operando bajo las normativas existentes. El Gobierno de Estonia justificó esta acción por razones de seguridad nacional, señalando que existen actividades hostiles continuas contra su territorio y otros países europeos.

En respuesta, Moscú amplió sus acusaciones contra Tallin, afirmando que Estonia permite indirectamente operaciones de drones ucranianos cerca de su territorio, obstaculiza el tránsito de buques de carga rusos en el mar Báltico mediante inspecciones y restricciones, y aplica políticas discriminatorias hacia la población rusoparlante. También criticó las limitaciones impuestas al tránsito de productos agrícolas rusos y bielorrusos.

El Ministerio de Exteriores estonio rechazó las acusaciones sobre el uso de su territorio para operaciones militares contra Rusia, reafirmando que nunca ha autorizado tales acciones.

La situación ha generado un debate interno en Estonia. El primer ministro Kristen Michal defendió el cierre de fronteras, argumentando que las actividades hostiles atribuidas a Rusia no muestran señales de disminuir. Sin embargo, sectores políticos del país han planteado dudas sobre la proporcionalidad y las repercusiones internacionales de esta medida.

Una vez cumplido el plazo de seis meses, el Gobierno estonio evaluará si mantiene, modifica o levanta las restricciones, considerando la evolución de la situación de seguridad y el contexto regional. Este nuevo cruce diplomático suma presión a las ya tensas relaciones entre Rusia y los países bálticos desde el inicio del conflicto en Ucrania.