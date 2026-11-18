La ciudad china de Shenzhen será escenario este jueves 19 de noviembre de un acontecimiento diplomático sin precedentes: el primer encuentro cara a cara entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin. La reunión se llevará a cabo al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y pondrá en la misma mesa a las tres mayores potencias nucleares del planeta en un momento de profunda reconfiguración geopolítica.

Aunque la antesala dejó gestos de distensión —como el abrazo con el que Xi recibió a Trump al pie de la escalerilla del Air Force One este miércoles y el apretón de manos entre el estadounidense y Putin—, detrás de la foto histórica se esconde una compleja trama de agendas contrapuestas y necesidades políticas internas.

/Inicio Código Embebido/

President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping shared a cheek-to-cheek hug in a rare airport welcome in Shenzhen. Both leaders are set to meet Russia’s Vladimir Putin later in the week for an unprecedented summit. https://t.co/sileAS8yZi https://t.co/WqpzNfuPtl — Bloomberg (@business) November 18, 2026

/Fin Código Embebido/

El vacío nuclear y los conflictos abiertos

El principal motor oficial de la cumbre es la seguridad global. El encuentro se produce en medio de un crítico vacío legal tras el vencimiento, en febrero de este año, del tratado Nuevo START, el último acuerdo que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de Washington y Moscú. Trump busca sentar las bases de un nuevo mecanismo de control de armas que incluya por primera vez a China —cuyo arsenal supera las 600 ojivas, muy por debajo de las más de 5.000 que poseen Estados Unidos y Rusia—.

A la cuestión nuclear se suman los conflictos bélicos activos: la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán, que impacta de lleno en los precios globales de la energía, y la invasión rusa a Ucrania, que ya lleva más de cuatro años y ocho meses.

/Inicio Código Embebido/

"Shenzhen": Por el encuentro de Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en China https://t.co/9TKGVZCt5g — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 18, 2026

/Fin Código Embebido/

Qué busca cada líder en Shenzhen

Más allá de los comunicados formales, cada presidente llega a la cita con objetivos estratégicos propios y marcados contrastes:

Donald Trump (Estados Unidos): Golpeado políticamente tras la derrota de los republicanos en las recientes elecciones de medio término, el mandatario necesita exhibir logros en política exterior y cerrar frentes abiertos. En su mano a mano bilateral con Xi buscará extender la tregua comercial que vence el 10 de enero y abordar la carrera por la inteligencia artificial y los semiconductores, tensada por el escándalo de presunto espionaje chino que rodeó la salida de Jensen Huang de Nvidia. Además, dejó abierta la puerta a un eventual contacto con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vladimir Putin (Rusia): Es señalado por analistas como el principal beneficiado simbólico de la cumbre. Compartir la mesa con los líderes de Estados Unidos y China le permite romper años de aislamiento diplomático occidental y proyectar protagonismo internacional sin haber cedido terreno en el conflicto ucraniano.

Xi Jinping (China): Como anfitrión en un polo tecnológico clave como Shenzhen, el líder chino busca consolidar su imagen de potencia pacificadora y articuladora de consensos globales. Su prioridad es limitar el riesgo de una guerra comercial y tecnológica con Washington, evitando compromisos vinculantes sobre su arsenal nuclear o costos diplomáticos que afecten su relación con Europa.

El temor de Ucrania y la alerta en Europa

El formato de la cumbre despertó comparaciones con la histórica Conferencia de Yalta de 1945, donde las potencias redefinieron el mapa global. Si bien el Kremlin descartó que se vayan a imponer decisiones a terceros países, la posibilidad de que se negocie el futuro de la guerra sin la presencia de Kiev encendió las alarmas del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

En las capitales europeas el malestar es evidente. Diplomáticos occidentales calificaron el encuentro como "un sueño para Putin" y advirtieron sobre el impacto negativo que tiene para la seguridad del continente ver a Washington dialogar al más alto nivel con Moscú y Pekín en medio de la estrecha cooperación que mantienen ambos gobiernos.