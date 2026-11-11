Murió de forma repentina el embajador que Putin envió a Washington tras el regreso de Trump

El embajador de Rusia en Estados Unidos, Alexander Darchiev, murió repentinamente este miércoles 11 de noviembre, a los 66 años. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso confirmó el fallecimiento en un comunicado, en el que no precisó la causa ni el lugar de la muerte.

La Cancillería lo despidió como un "destacado diplomático" y un "brillante especialista en Estados Unidos", y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados. En el anuncio tampoco informó quién quedará a cargo de la embajada en forma interina.

El presidente ruso, Vladimir Putin, lo nombró el 6 de marzo de 2025, poco después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Darchiev sucedió a Anatoli Antonov, quien había dejado el puesto en octubre de 2024, durante el gobierno de Joe Biden, cuando la invasión rusa de Ucrania mantenía bajo tensión las relaciones entre Moscú y Washington.

Un mes antes de su designación, Darchiev había encabezado la delegación rusa que se reunió con representantes estadounidenses en Estambul. El acercamiento entre ambos gobiernos generó inquietud en Ucrania y en varios países europeos ante la posibilidad de que Washington y Moscú negociaran sobre la guerra sin la participación de Kiev.

/Inicio Código Embebido/

?? The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66. The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts. https://t.co/YKgRc2yuZk https://t.co/bBLu9zMAe1 — MFA Russia ???? (@mfa_russia) November 11, 2026

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El anuncio de su muerte coincidió con el cierre de dos días de negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi, con mediación estadounidense. Las delegaciones acordaron un intercambio de prisioneros, aunque siguieron las diferencias sobre el territorio ucraniano ocupado por Rusia.

Nacido el 14 de mayo de 1960, Darchiev ingresó al servicio exterior ruso en 1992. Fue ministro consejero en Washington entre 2005 y 2010 y embajador en Canadá entre 2014 y 2021. Antes de volver a Estados Unidos, dirigió las áreas de América del Norte y del Atlántico Norte de la Cancillería rusa.

Durante su carrera, cuestionó públicamente a Estados Unidos y a sus aliados por lo que Moscú consideraba una política de presión contra Rusia. Llevaba un año y ocho meses al frente de la embajada en Washington.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

-